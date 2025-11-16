Home > एस्ट्रो > Vastu Tips for Money: पर्स में पैसा नहीं टिकता? खर्च बढ़ने से हैं परेशान तो अपनाएं ये आसान वास्तु टिप्स

Vastu Tips for Money: वास्तु शास्त्र के अनुसार, अगर अच्छी कमाई के बावजूद आपका पैसा टिक नहीं पाता, तो इसका कारण वास्तु दोष हो सकता है. ऐसे में, कुछ आसान वास्तु उपाय इस समस्या से निपटने और आपकी आर्थिक स्थिति को मज़बूत करने में आपकी मदद कर सकते हैं.

By: Shivashakti Narayan Singh | Published: November 16, 2025 4:35:22 PM IST

Vastu Tips for Money: लोग अक्सर इस बात से परेशान रहते हैं कि उनकी कड़ी मेहनत के बावजूद, उनका पैसा टिक नहीं पाता. अच्छी कमाई के बाद भी, खर्चे इतने बढ़ जाते हैं कि बचत करना नामुमकिन हो जाता है. वास्तु शास्त्र के अनुसार, ऐसा घर या ऑफिस में मौजूद कुछ छोटे-मोटे वास्तु दोषों के कारण होता है जो धन के प्रवाह में रुकावट डालते हैं. समय रहते इन दोषों को दूर करने से आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार आ सकता है और मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त हो सकती है. आइए जानें कुछ आसान वास्तु टिप्स जो इन दोषों को दूर करने और आपकी आर्थिक स्थिति को मज़बूत बनाने में मदद कर सकते हैं.

भगवान कुबेर को प्रसन्न करने के उपाय

वास्तु शास्त्र के अनुसार, घर की उत्तर दिशा धन और समृद्धि से जुड़ी होती है, जिसके स्वामी धन के देवता कुबेर हैं. इस क्षेत्र को साफ़ रखने से आपकी आर्थिक स्थिति मज़बूत होती है. उत्तर दिशा में पानी का फव्वारा लगाना बहुत शुभ माना जाता है. पानी के फव्वारे से बहता पानी धन के प्रवाह से जुड़ा है.

रसोई के लिए शुभ दिशा

रसोई घर के सबसे महत्वपूर्ण स्थानों में से एक मानी जाती है. यह घर के स्वास्थ्य और समृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है. वास्तु के अनुसार, रसोई घर घर के दक्षिण-पूर्व दिशा में स्थित होना चाहिए. ध्यान रखें कि रसोई घर घर की उत्तर दिशा में न बनाएँ; इससे आपकी आर्थिक स्थिति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है.

घर में पौधे लगाने के लाभ

वास्तु शास्त्र में, पौधों को जीवन और विकास का प्रतीक माना जाता है. अग्नि तत्व से जुड़े दक्षिण-पूर्व कोने में हरे पौधे लगाने से ऊर्जा संतुलन बना रहता है और आर्थिक समृद्धि बढ़ती है. घर में सूखे या मुरझाए हुए पौधे रखने से समृद्धि में बाधा आ सकती है.

आर्थिक स्थिति सुधारने के उपाय

घर में नमी या नल से पानी का रिसाव आपकी आर्थिक स्थिति को खराब कर सकता है. अगर आपको अपने घर की दीवारों के किसी भी हिस्से से नमी या पानी का रिसाव दिखाई दे, तो तुरंत उसकी मरम्मत करवाएं. इससे आय के स्रोत में बाधा आती है और खर्च बढ़ सकते हैं.

धन प्राप्ति के उपाय

घर की दक्षिण-पश्चिम दिशा सबसे अच्छी दिशा मानी जाती है. वास्तु के अनुसार, इस दिशा में उत्तर दिशा की ओर मुख करके तिजोरी रखना शुभ माना जाता है. यह उपाय आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा और समृद्धि लाने में मदद करता है.

