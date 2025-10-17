Vastu Tips: दीपावली पर वास्तु अनुसार सजाएं घर, मां लक्ष्मी की बरसेगी कृपा

Diwali decoration: दीवाली के त्योहार की हिंदू धर्म में बहुत मान्यता है. इस दिन घर को सजाने से आपको सुख-समृद्धि और शांति मिलती है. पर अगर आप वास्तु के अनुसार इस दिन घर को सजाते हैं तो इससे आपके ऊपर और घर पर मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है.

दीपावली के लिए वास्तु के ये 5 टिप्स आएंगे काम

दीपावली पर इन रंगों से करें पुताई

दीपावली के दौरान लोग घरों में पुताई करवाते हैं. तो इसके लिए आप पिस्ता, हरा, आसमानी, सफेद, भूरा रंग करवा सकते हैं. ये सुख-समृद्धि का प्रतीक है.

आम या पीपल से बनाएं वंदनवार

आम या पीपल के कोमल पत्तों का बंदनवार घर पर लगाना शुभ माना जाता है. वंदनवार लगाना इस बात का प्रतीक है कि देवगण इन पत्तों की भीनी-भीनी खूशबू से घर पर प्रवेश करते हैं.

घर की दहलीज पर जलाएं दीपक

वास्तु के अनुसार आपके घर की दहलीज खंडित नहीं होनी चाहिए. द्वार की देहली (डेली) बहुत मजबूत और सुंदर होनी चाहिए. आपको रोज अपनी देहरी की पूजा करनी चाहिए. दीपावली के अलावा विशेष अवसरों पर देहरी के आसपास घी का दीपक जलाना चाहिए.

दीपावली पर बनाएं ये रंगोली

दीपावली के दिन रंगोली बनाना शुभ माना जाता है. आप रंगोली और मंडाला बनाना चौंसठ कलाओं में जिसे अल्पना भी कहा जाता है. वास्तुशास्त्र में इसका बहुत महत्व है. ये आपके जीवन में सुख-समृद्धि लेकर आता है. यहां पर माता लक्ष्मी का निवास होता है.

दिवाली पर जलाएं मिट्टी के दीपक

दीपावली के दिन मिट्टी के दीप जलाने से सुख-समृद्धि प्राप्त होती है. इसलिए आप असंख्य दीपों की रोशनियों से घरों को जग मगा सकते हैं. दुकानों, बाजारों में सजावट की खूबसूरत वस्तुएं आती हैं जिनसे आप घर को सजा सकते हैं ऐसा करने से आपके जीवन के संकटों से आपको मुक्ति मिलती है.