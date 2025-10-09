करवा चौथ 2025: शुभ योग और 6 राशियों पर इसका प्रभाव

Karwa Chauth 2025: हिंदू धर्म में करवा चौथ का व्रत सुहागिन महिलाओं द्वारा अपने पति की लंबी उम्र और खुशहाल जीवन के लिए रखा जाता है. यह त्योहार हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है. महिलाएं इस त्योहार को बड़े ही धूमधाम के साथ मनाती हैं.

करवा चौथ 2025 की तिथि और खास योग:

इस बार का करवा चौथ का व्रत 10 अक्टूबर को रखा जाएगा. ज्योतिष के मुताबिक, यह करवा चौथ कई शुभ योगों और संयोगों की वजह से अत्यंत खास रहने वाला है. 3 अक्टूबर को बुध ने शुक्र की राशि तुला में प्रवेश किया है, जबकि 9 अक्टूबर को शुक्र बुध की राशि कन्या में प्रवेश करेगा.

आखिर कैसा होगा राजयोगों का निर्माण:

कन्या राशि में सूर्य और शुक्र की युति से शुक्रादित्य राजयोग का निर्माण होने वाला है. कन्या राशि शुक्र की नीच राशि है, इसलिए नीचभंग राजयोग का भी निर्माण हो सकता है. इन शुभ योगों के प्रभाव से कई राशियों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आने की भी संभावना जताई जा रही है.

किन 6 राशियों के लिए शुभ रहेगा करवा चौथ?:

करवा चौथ का समय विशेष रूप से इन 6 राशियों के लिए बेहतरीन परिणाम लेकर आने वाला है, जिनमें वृषभ, मिथुन, सिंह, तुला, धनु और सबसे आखिरी में कुंभ शामिल हैं. तो आइए जानते हैं इन 6 राशियों पर करवा चौथ का शुभ परिणाम.

वृषभ राशि:

यह समय आपके लिए बहुत ज्यादा शुभ रहेगा. प्रेम भाव अच्छा होगा और संतान प्राप्ति के योग बन सकते हैं. शिक्षा के क्षेत्र में लाभ और वैवाहिक जीवन सुखद रहेगा.

मिथुन राशि:

करवा चौथ से आपके अच्छे समय की शुरुआत होगी. संपत्ति से जुड़े मामलों में सुधार करियर में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकता है. साथ ही प्रोफेशनल लाइफ से जुड़ी समस्याएं भी समाप्त हो सकती है.

सिंह राशि:

सिंह राशि वालों के लिए यह अवधि बेहद ही खास होने जा रही है. आपका रुका हुआ धन मिलने की संभावना है. प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों में फायदा और सेहत में भी सुधार देखने को मिलेगा.

तुला राशि:

यह समय आपके लिए बहुत अच्छा माना जा रहा है. आपके खर्चों में रुकावटें खत्म हो जाएंगी. आप शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के साथ-साथ कोर्ट-कचहरी से जुड़े मामलों में भी सफलता हासिल कर सकते है.

धनु राशि:

धनु राशि वालों के जीवन में शुभता का संचार मिल सकता है. रिश्तों में तनाव खत्म देखने को मिलेगा. जीवनसाथी के साथ बेहतर तालमेल के साथ-साथ करियर में नई दिशा मिलने के योग हैं.

कुंभ राशि:

कुंभ राशि वालों के लिए यह करवा चौथ सकारात्मकता से भरा रहेगा. अविवाहित लोगों के लिए यह समय शुभ संकेत देने में कामयाब भी हो सकता है. परिवार में खुशियों के अलावा आर्थिक रूप से भी राहत मिल सकेगी.