Taurus Monthly Rashifal October 2025: वृष राशि वालों का बढ़ेगा बैंक बैलेंस, होगी अवसरों की बरसात लेकिन स्वास्थ्य मांगेगा विशेष ध्यान

October Taurus Monthly Rashifal 2025: वृष राशि वालों के लिए यह माह अवसर और सक्रियता से भरा रहेगा। बैंक बैलेंस और पुराने निवेश से लाभ मिलने की संभावना है, जबकि नए निवेश में सतर्क रहना आवश्यक होगा। सामाजिक और पारिवारिक संबंध मजबूत होंगे, टूटे हुए रिश्तों को जोड़ने का अवसर मिलेगा। कामकाज और व्यापार में गति बढ़ेगी, लंबित कार्य पूरे होंगे और सैलरी बढ़ने की संभावना रहेगी। स्वास्थ्य और मानसिक संतुलन पर ध्यान दें, विशेषकर पेट, इंफेक्शन और पिता के स्वास्थ्य के मामले में सतर्कता आवश्यक है। प्रयास, धैर्य और संयम से हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी, युवाओं को मेहनत का फल मिलेगा और फिटनेस पर जोर देना लाभकारी रहेगा। यहां आपको को पंडित शशिशेखर त्रिपाठी (Pandit Shashishekhar Tripathi) ने कुछ महत्वपूर्ण बिन्दुओं को विस्तार में बताया है।

जुड़ेंगे टूटे हुए रिश्ते

इस माह वृष राशि वालों के लिए समय अनेक अवसर लेकर आएगा। बैंक बैलेंस बढ़ने का समय है और यदि आपने पहले कहीं निवेश किया हुआ है तो अब उससे अच्छा मुनाफा प्राप्त हो सकता है। नए निवेश को लेकर सतर्क रहना होगा और बड़े जोखिम की बजाय छोटे-छोटे निवेश करना ही बेहतर रहेगा। सामाजिक जीवन में आपकी भागीदारी बढ़ेगी, गंभीर वाणी और नेटवर्क का उपयोग करके आप अपनी स्थिति मजबूत बना पाएंगे। सामाजिक कामकाज में लगातार रुचि रहेगी और अपनों के बीच टूटे हुए रिश्तों के जुड़ने की भी संभावना है। माह के मध्य में आलस्य और विलासिता की ओर आपका मन आकर्षित होगा, लेकिन परिश्रम से मुंह मोड़ना नुकसानदायक रहेगा।

पेंडिंग कार्य सरलता से होंगे पूरे

माह के अंत तक भाग दौड़ अधिक रहेगी, लेकिन लगातार प्रयास और आत्मविश्वास से आपको इसका शुभ फल अवश्य मिलेगा। कामकाज की बात करें तो जो कार्य कई समय से पेंडिंग थे, वह अब सरलता से पूरे हो जाएंगे और रुकी हुई सैलरी भी मिलने की संभावना है। काम में बदलाव होगा, इसलिए यदि ऐसा अवसर हाथ लगे तो इसे जाने न दें। व्यापार में तेजी आएगी, आर्थिक मामलों में गति देखने को मिलेगी और लाभ के शानदार अवसर प्राप्त होंगे। पार्टनर के साथ तालमेल अधिक रहेगा, लेकिन क्रोध भी उन्हीं पर अधिक कर सकते हैं, इसलिए पूरे माह सोच-समझकर बातचीत करना ही बेहतर रहेगा।

पिता की सेहत का रखना होगा ध्यान

युवाओं को मेहनत का पूरा फल मिलेगा, इसलिए किसी भी तरह की ढिलाई न बरतें। प्रेम संबंधों में क्रोध या अहंकार को स्थान न दें, अन्यथा तनाव उत्पन्न हो सकता है। मित्रों और रिश्तेदारों की अपेक्षाओं को पूरा करने का प्रयास करें और किसी को निराश न करें। विद्यार्थी पढ़ाई के लिए कोचिंग करें या फिर घर पर ही अतिरिक्त समय निकालें। माता-पिता की सेवा करना आपके लिए बेहद शुभ रहेगा, उनके चरण दबाने या उनकी सेवा का अवसर मिले तो निसंकोच करें। 17 तारीख के बाद पिता के स्वास्थ्य को लेकर विशेष रूप से अलर्ट रहने की आवश्यकता होगी।

बढ़ सकती है, पेट से जुड़ी समस्याएं

घर के सामान की सुरक्षा पर ध्यान दें, खोने या चोरी होने की आशंका है। खेल और शारीरिक गतिविधियों में ध्यान लगाएं, फिजिकल फिटनेस पर जोर दें और यदि किसी बीमारी से लंबे समय से परेशान हैं तो डॉक्टर से अवश्य संपर्क करें। पेट से संबंधित दिक्कतें बढ़ सकती हैं, इसलिए खानपान का ध्यान रखें। इंफेक्शन का खतरा बना रहेगा, इसलिए पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं और साफ-सफाई पर ध्यान दें। मानसिक रूप से अनावश्यक चिंताओं को मन में स्थान न दें, वरना तनाव और अधिक बढ़ सकता है।