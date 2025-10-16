Home > एस्ट्रो > Surya Gochar 2025: सूर्य देव मकर राशि वालों के धैर्य की ले सकते हैं परीक्षा, आत्मनियंत्रण बनाए रखना होगा जरुरी, धैर्य से मिलेगी जीत

Surya Rashi Parivartan 2025: 17 अक्टूबर को सूर्य का राशि परिवर्तन होने जा रहा है.इसका असर सभी राशियों पर पड़ेगा. चलिे जानते हैं यहां मकर राशि पर सुर्य के गोचर का क्या असर पड़ेगा

By: Pandit Shashishekhar Tripathi | Last Updated: October 16, 2025 7:22:52 PM IST

Sun Is Transiting Into Libra On 2025: 17 अक्टूबर को सूर्य का राशि परिवर्तन मकर राशि के व्यक्तियों के लिए एक महत्वपूर्ण खगोलीय घटना साबित होगी. सूर्य जब तुला राशि में प्रवेश करते हैं, तो यह आपके कर्मक्षेत्र यानी करियर और कार्यस्थल से जुड़ी परिस्थितियों को सक्रिय करता है. हालांकि तुला सूर्य की नीच स्थिति मानी जाती है, इसलिए इस दौरान आपको अधिक अनुशासित और धैर्यशील रहना होगा. Pandit Shashishekhar Tripathi बताते है कि यह समय आपको परखने, निखारने और व्यावहारिक दृष्टिकोण विकसित करने का अवसर देगा.

कर्मक्षेत्र में सतर्कता और व्यावसायिक स्थिरता का समय

इस दौरान मकर राशि के लोगों को कार्यक्षेत्र में कुछ नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं. आप अपनी टीम या किसी प्रोजेक्ट का नेतृत्व कर सकते हैं, लेकिन इस समय आपकी वाणी और व्यवहार में संयम आवश्यक है. किसी भी विवाद से दूर रहें और कार्य की गुणवत्ता पर ध्यान केंद्रित करें. 24 अक्टूबर के बाद परिस्थितियाँ धीरे-धीरे आपके पक्ष में होंगी, जिससे उन्नति और मान-सम्मान के अवसर बढ़ेंगे. व्यापारियों के लिए यह अवधि नए निवेश के अवसर ला सकती है. ग्राहकों की जरूरतों को समझ कर काम करें. खानपान, निर्माण या सरकारी अनुबंधों से जुड़े कार्यों में अच्छा मुनाफा मिलने की संभावना है.

युवाओं के लिए आत्मनियंत्रण की आवश्यकता

इस समय युवाओं को अपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट पर ध्यान देना चाहिए. आने वाले समय में जिम्मेदारी बढ़ सकती हैं, इसलिए फिजूलखर्ची से बचें और भविष्य की योजना बनाएं. करियर के मोर्चे पर ध्यान केंद्रित करना जरूरी है. जो छात्र पढ़ाई कर रहे हैं, उन्हें घर या मित्रों के प्रभाव से बचकर एकाग्रता बनाए रखनी चाहिए. अपने लक्ष्यों को प्राथमिकता दें और योजना के अनुसार कार्य करें. यह अवधि प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं की तैयारी करने वालों के लिए भी उपयुक्त है, अनुशासन और दृढ़ता आपकी सफलता की कुंजी बनेगी.

घर-परिवार और स्वास्थ्य में संतुलन बनाए रखें

घर से जुड़े कार्यों जैसे रजिस्ट्री या सरकारी कागजों पर हस्ताक्षर करते समय विशेष सतर्कता बरतें. किसी भी दस्तावेज़ की दोबारा जांच करें ताकि आगे कोई कानूनी परेशानी न हो. घर की सजावट और सफाई से मन प्रसन्न रहेगा और त्योहारों का माहौल सकारात्मक बनेगा. स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से संक्रमण या जुकाम-ज्वर की संभावना है, इसलिए ठंडी वस्तुओं से परहेज करें. यदि दांतों में दर्द या मसूड़ों की समस्या है, तो उसे नजरअंदाज न करें, समय पर जांच कराएं. नियमित व्यायाम और संतुलित आहार इस समय आपकी सेहत को स्थिर रखने में मदद करेंगे.

Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें. Inkhabar इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है.

