Home > एस्ट्रो > Surya Gochar In Tula Rashi: कर्क राशि वालों को सूर्य देंगे करियर, स्वास्थ्य और पारिवारिक जीवन में नए अवसर

Surya Gochar In Tula Rashi: कर्क राशि वालों को सूर्य देंगे करियर, स्वास्थ्य और पारिवारिक जीवन में नए अवसर

Surya Gochar 2025: सूर्य देव, जिन्हे आत्मा, मान-सम्मान, सामाजिक पद-प्रतिष्ठा, नेतृत्व और सरकारी/प्रशासनिक पद के कारक माने जाते हैं, वो 17 अक्टूबर 2025 के दिन कन्या राशि से निकलकर तुला राशि में प्रवेश कर रहे हैं. चलिए जानते हैं यहां सुर्य के इस गोचर का असर कर्क राशि वालों पर क्या पड़ेगा.

By: Pandit Shashishekhar Tripathi | Published: October 14, 2025 8:13:04 PM IST

Surya Gochar In Tula Rashi 17 October 2025
Surya Gochar In Tula Rashi 17 October 2025

Tula Sankranti 2025: 17 अक्टूबर 2025 को सूर्य देव कन्या राशि से निकलकर तुला राशि में प्रवेश करेंगे. पिछले महीने से कन्या राशि में रहने के बाद, सूर्य की ऊर्जा अब जीवन में सुख-सुविधाओं, व्यक्तिगत विकास और संबंधों की ओर अधिक केंद्रित होगी. यह ट्रांजिट कर्क राशि के व्यक्तियों के लिए नए अवसर और चुनौतियां दोनों लेकर आएगा. संयम, धैर्य और संतुलन बनाए रखने से आप इस समय का अधिकतम लाभ उठा सकते हैं और जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं. चलिए जानते हैं यहां क्या कहना है पंडित शशिशेखर त्रिपाठी (Pandit Shashishekhar Tripathi) का 

करियर में नए अवसर और कार्यक्षेत्र में उन्नति की राह

सूर्य का तुला में संचरण आपके करियर और कार्यक्षेत्र पर स्पष्ट प्रभाव डालेगा. यह समय आत्मविश्वास बढ़ाने, मेहनत और प्रतिबद्धता से नए अवसर हासिल करने का है. कार्यालय में राजनीति और विवादों से दूर रहना अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगा. 30 अक्टूबर तक कई ग्रहों का संयोजन कार्यस्थल पर जल्दबाजी और क्रोध की संभावना बढ़ा सकता है, इसलिए संयम और धैर्य बनाए रखना आवश्यक है. व्यापारी व्यक्तियों के लिए यह समय ग्राहक संख्या बढ़ाने और मार्केटिंग रणनीति सुधारने का अवसर भी देगा. प्रचार-प्रसार और संतुलित डिस्काउंट योजना लाभकारी साबित होगी.

पारिवारिक जुड़ाव और मातृ स्वास्थ्य के लिए संवेदनशील समय

इस अवधि में परिवार और मातृ स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होगी. मां या मां तुल्य व्यक्तियों का सानिध्य मानसिक स्वास्थ्य के लिए सहायक रहेगा. परिवार के साथ संवाद बनाए रखना और उनके साथ समय बिताना मानसिक संतुलन बनाए रखने में मदद करेगा. संतान और अन्य पारिवारिक सदस्यों के साथ सकारात्मक संबंध बनाए रखना इस ट्रांजिट के दौरान लाभकारी रहेगा. यदि घर में कोई नवीनीकरण या बदलाव करने की योजना है, तो यह समय इसके लिए उत्तम रहेगा. नए परिवर्तन घर और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लाएंगे और वातावरण को खुशनुमा बनाएंगे.

तनाव मुक्त जीवन और स्वास्थ्य पर ध्यान देने का समय

इस समय मानसिक और शारीरिक ऊर्जा को सही दिशा में लगाने की आवश्यकता होगी. आलस्य से दूर रहना, नियमित व्यायाम और ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ाई करना विद्यार्थियों के लिए लाभकारी रहेगा. पेट संबंधी समस्याओं और हृदय रोग जैसी स्थितियों पर विशेष ध्यान दें. योग, प्राणायाम और संतुलित दिनचर्या मानसिक तनाव कम करने और शरीर को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करेंगे. मानसिक और शारीरिक संतुलन बनाए रखना इस ट्रांजिट को सफल बनाने में अहम भूमिका निभाएगा.

Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें. Inkhabar इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है.

Tags: sun transit Affected Cancersun transit DateSurya Gochar 2025surya rashi parivartansurya rashi parivartan In Tula
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

आखिर सर्दियों में मूली खाना क्यों पसंद करते हैं लोग?...

October 15, 2025

क्या आपकी बालकनी में भी कबूतरों ने बना लिया है...

October 15, 2025

समोसे के हैं प्रेमी लेकिन मैदे की वजह से भाग...

October 15, 2025

आसानी से नहीं मिल पाते अलमारी में रखे कपड़े? तो...

October 15, 2025

इज्जत की धज्जियां उड़ने से पहले जानें, चाणक्य के मुताबिक...

October 15, 2025

खुशबू और स्वाद से महक उठेगा पूरा घर, बस इस...

October 15, 2025
Surya Gochar In Tula Rashi: कर्क राशि वालों को सूर्य देंगे करियर, स्वास्थ्य और पारिवारिक जीवन में नए अवसर

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Surya Gochar In Tula Rashi: कर्क राशि वालों को सूर्य देंगे करियर, स्वास्थ्य और पारिवारिक जीवन में नए अवसर

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Surya Gochar In Tula Rashi: कर्क राशि वालों को सूर्य देंगे करियर, स्वास्थ्य और पारिवारिक जीवन में नए अवसर
Surya Gochar In Tula Rashi: कर्क राशि वालों को सूर्य देंगे करियर, स्वास्थ्य और पारिवारिक जीवन में नए अवसर
Surya Gochar In Tula Rashi: कर्क राशि वालों को सूर्य देंगे करियर, स्वास्थ्य और पारिवारिक जीवन में नए अवसर
Surya Gochar In Tula Rashi: कर्क राशि वालों को सूर्य देंगे करियर, स्वास्थ्य और पारिवारिक जीवन में नए अवसर