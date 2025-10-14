Home > एस्ट्रो > Tula Sankranti 2025: मिथुन वालों को सूर्य संक्रांति करेगा भ्रमित, निर्णय सही हो इसके लिए मानसिक स्पष्टता जरूरी

Tula Sankranti 2025: मिथुन वालों को सूर्य संक्रांति करेगा भ्रमित, निर्णय सही हो इसके लिए मानसिक स्पष्टता जरूरी

Surya Gochar 17 October 2025: सूर्य देव अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं. सूर्य 17 अक्टूबर 2025 के दिन कन्या राशि से निकलकर तुला राशि में प्रवेश कर रहे हैं. चलिए जानते हैं सुर्य के इस गोचर का असर मिथुन राशि पर क्या पड़ेगा.

By: Pandit Shashishekhar Tripathi | Published: October 14, 2025 8:09:23 PM IST

Surya Gochar 2025: 17 अक्टूबर 2025 को सूर्य देव कन्या राशि से निकलकर तुला राशि में प्रवेश करेंगे. यह ट्रांजिट मिथुन राशि के व्यक्तियों के जीवन में मानसिक स्पष्टता, करियर और पारिवारिक संबंधों में महत्वपूर्ण बदलाव ला सकता है. इस दौरान संयम और संतुलन बनाए रखना अत्यंत आवश्यक होगा. यह समय नई योजनाओं और अवसरों का संकेत देता है, लेकिन मानसिक तनाव और जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचना जरूरी है. यदि व्यक्ति अपनी ऊर्जा और ध्यान को सही दिशा में केंद्रित करेंगे, तो यह अवधि सकारात्मक परिणाम और व्यक्तिगत विकास का अवसर लेकर आएगी. चलिए जानते हैं यहां क्या कहना है पंडित शशिशेखर त्रिपाठी (Pandit Shashishekhar Tripathi) का 

मानसिक स्वास्थ्य और बुद्धिमत्ता पर प्रभाव

सूर्य का तुला में संचरण व्यक्ति की मानसिक दृष्टि और सोचने की क्षमता को प्रभावित करेगा. इस समय विद्यार्थी और युवा पेशेवर रचनात्मक कार्य और तर्कपूर्ण निर्णयों में सफलता हासिल कर सकते हैं लेकिन मानसिक तनाव और क्रोध की संभावना भी बढ़ सकती है. भावनाओं पर नियंत्रण बनाए रखना आवश्यक है, क्योंकि जल्दबाजी में लिए गए निर्णय भविष्य में पछतावे का कारण बन सकते हैं. मानसिक शांति बनाए रखना आपके उत्पादकता और पारिवारिक जीवन दोनों के लिए लाभकारी रहेगा.

करियर, नौकरी और व्यापार में सावधानियाँ

इस अवधि में नौकरी बदलने या नए अवसर तलाशने का विचार हो तो वर्तमान नौकरी छोड़ने से पहले ठोस प्रस्ताव का इंतजार करें. 26 अक्टूबर तक ऑफिस में तनाव या असमंजस की स्थिति व्यक्ति के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकती है, इसलिए कार्यस्थल पर संयम और सतर्कता बनाए रखना जरूरी है. व्यापार में इस समय हर कदम सोच-समझकर उठाना लाभकारी होगा. आर्थिक निर्णय योजना के अनुसार लें और वरिष्ठ या अनुभवी व्यक्तियों से सलाह अवश्य लें. यदि कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करने का विचार है, तो हर पहलू पर ध्यान देकर ही निर्णय लें.

पारिवारिक संबंध और स्वास्थ्य पर दे ध्यान

मानसिक तनाव बढ़ने से पारिवारिक संबंधों में भी चुनौतियां आ सकती हैं. महत्वपूर्ण फैसलों को टालें और परिवार के साथ संवाद को सकारात्मक बनाए रखें ताकि गलतफहमी से बचा जा सके. संतान के साथ संबंधों में धैर्य बनाए रखें और उनकी भावनाओं का सम्मान करें. स्वास्थ्य के मामले में पेट संबंधी समस्याओं, जैसे हाइपर एसिडिटी या अपच, बढ़ सकती हैं. हल्का भोजन, पर्याप्त पानी का सेवन और नियमित व्यायाम व्यक्ति के लिए विशेष रूप से लाभकारी रहेगा. योग और प्राणायाम मानसिक तनाव को कम करने में मदद करेंगे और शरीर तथा मन को संतुलित रखेंगे. इसके अलावा, महिला मित्रों का सहयोग और मार्गदर्शन करियर और शिक्षा में नए अवसर खोल सकता है.

