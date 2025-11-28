Shani Sade Sati Upay: शनि की साढ़ेसाती से परेशान हैं तो अपनाएं ये 7 आसान तरीके

Shani Sade Sati: अगर आप भी शनि की साढ़ेसाती से परेशान हैं और आपको नहीं समझ आ रहा है कि कैसे इससे छुटकारा पाया जाए. शनि की साढ़ेसाती, जो वैदिक ज्योतिष में करीब साढ़े सात साल तक चलती है, काफी चुनौती भरा समय माना जाता है. लेकिन अगर आप चाहें तो कुछ आसान उपाय करके इस दौर को थोड़ा आसान बना सकते हैं. इनमें रोजमर्रा की लाइफ में अनुशासन रखना, मंत्र जप करना, हनुमान जी की पूजा करना और शनिवार को तेल का दीपक जलाने जैसे कई तरीके शामिल हैं. इसके अलावा, दान-पुण्य करना, जानवरों को खाना खिलाना और अपनी सेहत पर ध्यान देना भी फायदेमंद रहता है.

वैदिक ज्योतिष के अनुसार शनि को बड़े ताकतवर ग्रहों में से एक माना जाता है. वैसे तो हर किसी पर इसका असर अलग होता है, क्योंकि ये आपकी कुंडली पर निर्भर करता है. साढ़ेसाती का नाम सुनते ही लोग डर जाते हैं पर आपको इससे घबराने की आवश्यकता नहीं है. जब शनि तीन अलग-अलग राशियों में, आपके चंद्रमा के आसपास घूमता है तब साढ़ेसाती होती है.

शनि की साढ़ेसाती को कम करने के आसान उपाय

रोज के जीवन में अनुशासन लाएं

शनि को अनुशासन बहुत प्रिय है. अगर आप इस दौर से गुजर रहे हैं, तो अपनी दिनचर्या में सुधार लाएं. समय पर उठें, सोएं, एक्सरसाइज करें और रोज समय पर पूजा करें.

शनि बीज मंत्र का जाप

शनि के मंत्र, खासकर बीज मंत्र, रोजाना 108 बार (अक्सर सूर्यास्त के बाद) बोलने से मन को शांति मिलती है.

“ॐ शं शनिचराय नमः”

“ॐ प्रां प्रिं प्रौं सः शनैश्चराय नमः”

हनुमान जी की पूजा करें

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अगर आपके ऊपर शनि की साढ़ेसाती चल रही तो ऐसे में आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए.

शनिवार के दिन करें खास पूजा

शनिवार को शनि मंदिर में तिल या सरसों के तेल का दीया जलाएं, पीपल या शमी के पेड़ पर कुछ चढ़ाएं, या जरूरतमंदों को काले तिल और खाना दान करें. ये पुराने, आजमाए हुए तरीके हैं जो नेगेटिव असर को कम करने में मदद करते हैं.

काली उड़द का दान करें

एक आसान तरीका है थोड़ी काली उड़द की दाल लें, उसे काले कपड़े में बांधकर किसी मंदिर में दान कर दें.