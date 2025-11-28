Home > एस्ट्रो > Shani Margi 2025: शनि आज मार्गी, इन राशियों पर पड़ेगा सबसे ज्यादा असर, यहां पढ़ें 12 राशियों का राशिफल

Shani Margi 2025: शनि ग्रह आज मार्गी हो रहे हैं. शनि मीन राशि में सीधी चाल चलेंगे. शनि मार्गी होने से कई राशियों पर इसका असर देखा जाएगा. यहां पढ़ें 12 राशियों का राशिफल.

By: Tavishi Kalra | Published: November 28, 2025 9:11:00 AM IST

Shani Margi 2025: आज का दिन बेहद खास है. आज शनि ग्रह अपनी चाल में परिवर्तन करने वाले हैं. शनि आज यानि 28 नवंबर, शुक्रवार को व्रकी से मार्गी हो जाएंगे. शनि की चाल में परिवर्तन 138 दिनों के बाद होगा.

शनि ग्रह इस समय मीन राशि में विराजमान हैं. शनि 13 जुलाई को मीन राशि में व्रकी हुए थे. 138 दिन के बाद शनि की चाल में यह परिवर्तन कई राशियों के जीवन में परिवर्तन लेकर आएगा. शनि ग्रह 28 नवंबर को सुबह 9.20 मिनट पर मार्गी हो जाएंगे. शनि के मार्गी होने का अर्थ है शनि की सीधी चाल. शनि अगले साल यानि 2026 जुलाई तक मार्गी रहेंगे. जानते हैं आने वाले समय में शनि की मार्गी चाल सभी 12 राशियों पर क्या असर डालेगी.

मेष राशि (Aries)-
मेष राशि वालों के खर्चों में वृद्धि होगी. यह समय आपके लिए सावधान रहने वाला है. आपको करियर, बिजनेस में सावधानी बरतनी होगी. अगर आप जॉब करते हैं तो वर्कप्लेस पर काम का दवाब अधिक रहेगा. साथ ही नौकरी में नए रास्ते खुलेंगे. लोगों की मदद करने के लिए आगे आकर कदम बढ़ाएं.

वृषभ राशि (Taurus)-
वृषभ राशि वालों के लिए यह समय काम में तेजी का रहेगा. इस दौरान आपको हाथ नए मौके लग सकते हैं. अगर आप पार्टनरशिप में काम करते हैं तो आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है. इस दौरान आपको अपरने कार्यों में लाभ मिलेगा, यह लाभ कुछ समय के लिए ही होगा.

मिथुन राशि (Gemini)-
वृषभ राशि वालों के लिए यह समय बदलाव लेकर आएगा. करियर और बिजनेस में आपको नई जिम्मेदारियां मिल सकती है. अपने काम को शांति के साथ करें, किसी प्रकार की जल्दबाजी ना करें. आने वाला समय आपका है. नए चीजों का नेतृत्व आपको मिल सकता है.

कर्क राशि (Cancer)-
कर्क राशि वालों के लिए यह समय बेहतरीन होने वाला है. इस दौरान आप विदेशी डील कर सकते हैं, जिसका आप लंबे समय इंतजार कर रहे थे. यात्रा आपके लिए फलदायी रहेगी और आपको परिणाम नजर आएगे. किसी काम में जल्दबाजी ना करें, धैर्य से हर काम को करें.

सिंह राशि (Leo)-
सिंह राशि वालों के लिए यह समय कठिन हो सकता है. आपकी खामियां सामने आ सकती है, जिस वजह से लोग आपको टोक सकते हैं. इस समय आप बदलाव करें.  आर्थिक नुकसान हो सकता है, इसीलिए किसी ऐसे व्यक्ति से सलाह ना लें, जिसको उस बात की समझ ना हो.

कन्या राशि (Virgo)-
कन्या राशि वालों के लिए यह समय कठिन परीक्षा वाला रहेगा. इस दौरान आपके काम पर सावल उठ सकते हैं. अपने रिश्तों को संभाल कर रखें. बिजनेस में नई डील हाथ लग सकती है. मेहनत रंग लाएगी. मानसिक रूप से आप परेशान हो सकते हैं, किसी ना किसी बात की टेंशन आपको लगी रहेगी.

तुला राशि (Libra)-
तुला राशि वालों के लिए यह समय संघर्ष वाला रहेगा. अपने काम का सतर गिरने ना दें. अपने काम को पूरी निष्ठा के साथ करें. मेहनत करेंगे तो फल अवश्य मिलेगा. आर्थिक रूप से अपने आप को मजबूत रखने के लिए मेहनत करें.

वृश्चिक राशि (Scorpio)-
वृश्चिक राशि वाले अगर किसी नए काम की शुरुआत कर रहे हैं तो आप सावधानी रखें. आपके काम को खत्म होने में समय लग सकता है. लेकिन काम करते रहे रूके नहीं, यह आपको आगे तक लेकर जाएगा, आज नहीं, कल नहीं , कुछ समय के बाद आपको परिणाम अवश्य मिलेंगे.

धनु राशि (Sagittarius)-
धनु राशि वालों के लिए यह समय वाद- विवाद वाला हो सकता है. आपको किसी प्रकार के वाद-विवाद से अपने आप को दूर रखना है. मेहनत करते रहें. अपनी गलतियों पर नजर रखें, काम को अच्छे से करें. परिवार का ख्याल रखें.

मकर राशि (Capricorn)-
मकर राशि वालों के इस दौरान काम अटक सकते हैं. इस दौरान अपने काम को सावधानी से करें. हर काम का बैकअप बनाकर रखें. अपनी सोच में बदलाव करें. माता-पिता का सम्मान करें, उनकी चीजों को पूरा करें.

कुंभ राशि (Aquarius)-
कुंभ राशि वालों के लिए शनि मार्गी होकर आपकी परिक्षा ले सकते हैं. आपको बजट को बहुत सावधानी से चलाना होगा. अच्छी बात यह है कि कोई पुराना अटका हुआ पैसा या पुरानी डील वापस मिल सकती है और इससे स्थिति कुछ सुधरेगी. 

मीन राशि (Pisces)-
मीन राशि वालों के लिए शनि मार्गी का समय बड़ा परिवर्तन लेकर आएगा. इस दौरान आप किसी नए काम की शुरुआत कर सकते हैं. मेहनत करें, फल की चिंता ना करें. अपने पहचान बनाकर चलें. लोग आपको बुराई कर सकते हैं, लेकिन हार ना मानें अपने काम को अपनी ताकत बनाकर आगे बढ़ें.

