Home > Astrology > September Sun Transit 2025 : सूर्य संक्रांति में कर्क राशि वालों का बढ़ेगा नेटवर्क और प्रतिष्ठित लोगों से बनेंगे संबंध

Published By: Shashishekhar Tripathi
Published: September 9, 2025 22:47:00 IST

September Sun Transit 2025 : कन्या राशि में प्रवेश के साथ सूर्य देव 17 सितम्बर से लेकर 17 अक्टूबर तक कर्क राशि वालों पर अपनी कृपा दृष्टि कई आयामों में बनाने जा रहे हैं। दरअसल ग्रहों के राजा सूर्यदेव सिंह राशि को छोड़कर आपके पराक्रम भाव में आ रहे हैं। यह समय मेहनत और आत्मबल को बढ़ाने वाला रहेगा। कार्यक्षेत्र में सराहना और पदोन्नति के अवसर मिलेंगे, जबकि सामाजिक दायरा भी विस्तृत होगा। आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी और भाई-बहनों को सहयोग करने का अवसर भी मिलेगा। कला से जुड़े युवाओं के लिए यह समय अपनी प्रतिभा साबित करने के लिए अनुकूल है। स्वास्थ्य अनुकूल रहेगा और यात्रा शुभ फलदायी होंगी। तो आइए जानते है सूर्य का परिवर्तन आपके और आपके आजीविका में क्या कुछ बदलाव लेकर आया है।

प्रतिष्ठित लोगों से बनेंगे संबंध

कर्क राशि वालों के लिए यह समय लक्ष्यों को पाने के लिए निरंतर प्रयास और मेहनत करने का है। चुनौतियों का सामना करने के लिए आत्मबल प्रबल रहेगा और आप कठिन परिस्थितियों से निपटने में सक्षम रहेंगे। कार्यक्षेत्र में आपके कार्यों की सराहना होगी और वरिष्ठ अधिकारी प्रसन्न रहेंगे। साथ ही, सामाजिक दायरा बढ़ेगा और प्रतिष्ठित लोगों से संबंध बनेंगे।

उन्नति के मार्ग होंगे प्रशस्त

कारोबार से जुड़े लोगों के लिए नेटवर्क को मजबूत करना और प्रसार-प्रचार करना लाभकारी सिद्ध होगा। आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी। आय के साथ खर्च भी रहेगा, लेकिन आप संतुलन बनाए रखेंगे। भाई-बहनों की सहायता करने और उनकी सुख-सुविधाओं पर ध्यान देने का अवसर मिलेगा। 17 सितम्बर से 17 अक्टूबर तक उनके लिए उन्नति के मार्ग प्रशस्त होंगे। युवाओं को संगति पर ध्यान देना चाहिए और सकारात्मक लोगों का साथ चुनना होगा।

वाहन चलाते समय सुरक्षा का रखें ध्यान

कला और रचनात्मक क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए यह समय अनुकूल रहेगा। अपने गुणों को निखारकर समाज के सामने प्रस्तुत करने का अवसर मिलेगा, जिससे पहचान और सराहना प्राप्त होगी। सेहत में यह समय आपके लिए लाभकारी रहेगा। मानसिक और शारीरिक ऊर्जा में वृद्धि होगी। यात्रा शुभ और लाभकारी सिद्ध होंगी। वाहन चलाते समय सुरक्षा का ध्यान रखें। दोपहिया चलाते समय हेलमेट का प्रयोग करें और कानों की सुरक्षा के लिए ईयरफोन से दूर रहना होगा।

