Home > एस्ट्रो > October Virgo Monthly Rashifal 2025: अक्टूबर माह शानदार उपलब्धियों और धार्मिक सौभाग्य से रहेगा सराबोर, करियर और शिक्षा में मिलेगी तरक्की

Virgo Monthly Rashifal October 2025: अक्टूबर का महीना कन्या राशि के लिए कैसा रहने वाला हैं? कन्या राशि वालों के लिए अक्टूबर का महीना बेहद शुभ रहने वाला हैं, इस महीने में आपको मेहनत से अच्छे अवसर मिलेंगे और आप तरक्की मिलेगी. चलिए जानते हैं यहां ओर क्या लिखा हैं अक्टूबर माह के राशिफल में

By: Pandit Shashishekhar Tripathi | Published: September 29, 2025 5:57:15 PM IST

Virgo Monthly Rashifal October 2025
Virgo Monthly Rashifal October 2025

October Virgo Monthly Rashifal 2025: अक्टूबर माह कन्या राशि वालों के लिए सफलता और प्रगति का मार्ग खोलने वाला साबित होगा. कार्यक्षेत्र में आपकी समझदारी और मेहनत से अच्छे अवसर मिलेंगे साथ ही वरिष्ठों से सराहना भी मिलेगी. आर्थिक मामलों में योजनाबद्ध तरीके से खर्च और निवेश करना लाभकारी रहेगा. विद्यार्थियों के लिए यह समय पढ़ाई में उपलब्धियां देने वाला होगा, वहीं युवा करियर के क्षेत्र में सक्रिय रहेंगे तो बेहतर अवसर प्राप्त करेंगे. पारिवारिक और धार्मिक कार्यों से मानसिक शांति मिलेगी तथा प्रेम संबंधों में मजबूती आएगी. स्वास्थ्य के प्रति सजग रहना इस पूरे माह आपके लिए बेहद जरूरी रहेगा. यहां पंडित शशिशेखर त्रिपाठी (Pandit Shashishekhar Tripathi) ने बताया है कि क्या कुछ होगा नया और किन बातों का रखना होगा विशेष ध्यान. 

स्वभाव में तेजी दूसरों को कर सकती है परेशान

कन्या राशि वालों के लिए अक्टूबर माह हर क्षेत्र में सकारात्मक रहने वाला है. आपके आत्मबल से कई बड़े परिणाम हासिल होंगे. मनोरंजन और शौक से जुड़ी गतिविधियों पर धन खर्च हो सकता है, इसलिए आर्थिक योजना बनाकर चलना बेहतर रहेगा. माह के मध्य तक स्वभाव में सहजता और विनम्रता बनाए रखना आवश्यक है, क्योंकि इस समय स्वभाव में तेजी दूसरों को परेशान कर सकती है. सामाजिक कार्यों के लिए समय कम निकाल पाएंगे, इसलिए घनिष्ठों से संपर्क बनाए रखने के लिए अन्य माध्यमों का सहारा लेना होगा. आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी, लेकिन खर्च और निवेश दोनों का ही बैलेंस बनाकर चलना होगा.

कार्यों में आ सकते हैं व्यवधान

कार्यक्षेत्र में आपकी बुद्धिमानी की चमक साफ दिखाई देगी. ऑफिस में आपका प्रदर्शन शानदार रहेगा, मेहनत और नेतृत्व क्षमता के कारण वरिष्ठ अधिकारी आपकी प्रशंसा करेंगे. आकस्मिक क्रोध से बचना होगा, ताकि कार्यस्थल का वातावरण खराब न हो. नई नौकरी की तलाश करने वालों को वरिष्ठ व्यक्ति के सानिध्य में रहना चाहिए, यदि आप पेशेवर से अध्यापक है, तो अपनी गरिमा का ध्यान रखें. व्यापारी वर्ग को इस माह बचत पर ध्यान देना चाहिए. 22 तारीख तक सतर्क रहने की जरूरत होगी, क्योंकि कुछ लोग स्वार्थवश आपके कार्य में व्यवधान डालने का प्रयास कर सकते हैं. व्यापारियों को शुरू के सप्ताह में निवेश पर ध्यान देना चाहिए, इससे आने वाले दिनों में बड़े मुनाफे होंगे. 

मिल सकती है कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी 

युवा वर्ग को करियर को लेकर एक्टिव बने रहना चाहिए, वरना अवसर हाथ से निकल सकते हैं. प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी और यह रिश्ता विवाह की दिशा में आगे बढ़ सकता है. गायन में रुचि रखने वालों को वर्तमान समय में निरंतर अभ्यास करना होगा, क्योंकि 22 के बाद आपको कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है. विद्यार्थियों के लिए यह समय अध्ययन के लिहाज से बेहद अनुकूल है, ध्यान केंद्रित करने पर कठिन विषयों में भी सफलता मिलेगी. माता-पिता का सम्मान और उनका आशीर्वाद आपके लिए अत्यंत लाभकारी रहेगा, वहीं घर में धार्मिक कार्यों की संभावना है, यदि हवन या अनुष्ठान का अवसर मिले तो अवश्य करना चाहिए. 

हृदय रोगियों को रहना होगा सावधान

माह के शुरुआत में ही आपको अष्टमी नवमी जैसे शुभ अवसर प्राप्त होंगे, इसमें कोई धार्मिक आयोजन कर सके तो आपके और आपके परिवार के लिए बहुत ही शुभ होगा. वाहन, मकान एवं भूमि खरीदने की योजना बनाने वालों को धनतेरस जैसा शुभ मुहूर्त प्राप्त होगा. स्वास्थ्य की दृष्टि से बीपी के रोगियों को अलर्ट रहना होगा, वहीं इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाए रखने के लिए व्यायाम और नियमित दिनचर्या पर ध्यान देना जरूरी रहेगा. हृदय रोगियों को खानपान पर संयम रखना है, विशेष कर 18 तारीख तक अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें. जिन लोगों का वजन आवश्यकता से अधिक बढ़ गया है उन्हें नियमित योग और खानपान पर संयम रखने की सलाह है. 

Tags: monthly horoscopemonthly RashifalOctober RashifalOctober Virgo monthly horoscopeVirgo monthly horoscope
