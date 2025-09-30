October Scorpio Monthly Rashifal 2025: वृश्चिक राशि वालों को ऑफिस और व्यापार में मिलेंगे सफलता के मजबूत अवसर. जानिए कौन सी पूरी हो सकती है अधूरी इच्छा
Home > एस्ट्रो > October Scorpio Monthly Rashifal 2025: वृश्चिक राशि वालों को ऑफिस और व्यापार में मिलेंगे सफलता के मजबूत अवसर. जानिए कौन सी पूरी हो सकती है अधूरी इच्छा

October Scorpio Monthly Rashifal 2025: वृश्चिक राशि वालों को ऑफिस और व्यापार में मिलेंगे सफलता के मजबूत अवसर. जानिए कौन सी पूरी हो सकती है अधूरी इच्छा

October Scorpio Monthly Horoscope 2025: वृश्चिक राशि वालों के जीवन में अक्टूबर माह कई नए अनुभव लेकर आने वाला है. महीने की शुरुआत भक्ति और देवी उपासना से होगी, जिससे मन को शांति और नई ऊर्जा मिलेगी. आर्थिक मामलों में सतर्क रहना जरूरी है, क्योंकि कर्ज और खर्चों का दबाव बढ़ सकता है. करियर में नए प्रोजेक्ट और जिम्मेदारियां मिलेंगी, जहां आपकी मेहनत और धैर्य से अच्छे परिणाम मिलेंगे. व्यापारी वर्ग को चुनौतियों के साथ नए अवसर भी मिलेंगे. युवाओं को दिखावे से बचना होगा और विद्यार्थियों को आलस्य छोड़कर मेहनत करनी होगी. रिश्तों और स्वास्थ्य में सावधानी बरतना आवश्यक रहेगा. चालिए जानते हैं वृश्चिक राशि वालों को लिए क्या होगा शुभ और किस क्षेत्र में कमाएंगे मुनाफा.

By: Pandit Shashishekhar Tripathi | Last Updated: September 30, 2025 2:19:22 PM IST

scorpio horoscope
scorpio horoscope

October Scorpio Monthly Rashifal 2025: वृश्चिक राशि वालों के जीवन में अक्टूबर माह कई नए अनुभव लेकर आने वाला है. महीने की शुरुआत भक्ति और देवी उपासना से होगी, जिससे मन को शांति और नई ऊर्जा मिलेगी. आर्थिक मामलों में सतर्क रहना जरूरी है, क्योंकि कर्ज और खर्चों का दबाव बढ़ सकता है. करियर में नए प्रोजेक्ट और जिम्मेदारियां मिलेंगी, जहां आपकी मेहनत और धैर्य से अच्छे परिणाम मिलेंगे. व्यापारी वर्ग को चुनौतियों के साथ नए अवसर भी मिलेंगे. युवाओं को दिखावे से बचना होगा और विद्यार्थियों को आलस्य छोड़कर मेहनत करनी होगी. रिश्तों और स्वास्थ्य में सावधानी बरतना आवश्यक रहेगा. चालिए जानते हैं वृश्चिक राशि वालों को लिए क्या होगा शुभ और किस क्षेत्र में कमाएंगे मुनाफा.

जिम्मेदारियों के कारण बढ़ सकता है मानसिक दबाव

वृश्चिक राशि वालों के लिए अक्टूबर का माह कई तरह के नए बदलाव लेकर आने वाला है. इस माह की शुरुआत भक्ति भाव और देवी उपासना से होगी, जिससे मानसिक शांति और ऊर्जा प्राप्त होगी. ग्रहों का प्रभाव कर्ज और आर्थिक दबाव को लेकर चिंता बढ़ा सकता है, इसलिए खर्च और निवेश में सतर्कता जरूरी होगी. आलस्य आपको पीछे धकेलने का प्रयास कर सकता है, इसलिए निरंतर प्रयास करते रहना ही लाभकारी रहेगा. माह की शुरुआत में आप काफी घूमने-फिरने का प्लान बनाएंगे, ऐसे में बजट के अनुसार ही अपनी यात्रा को प्लान करें. ऑफिस में नए प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी मिलेगी और खुद को साबित करने का मानसिक रूप से दबाव रहेगा, लेकिन परिश्रम के बल पर आप अच्छे परिणाम हासिल करेंगे. 

ठाने हुए कार्य पूरे होने की है संभावना

स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं, जो भविष्य में आपके लिए लाभकारी साबित होंगे. मन में नौकरी बदलाव का विचार आ सकता है, लेकिन यह विचार क्षणिक होगा, इसलिए जल्दबाजी में फैसला न करें. माह के तीसरे सप्ताह से आपको काफी सकारात्मक महसूस होगा और जो भी कार्य आप ठान लेंगे उसे पूरा कर पाएंगे. उच्चाधिकारियों की ओर से काम का दबाव बढ़ेगा, लेकिन सूझबूझ के चलते सफलता प्राप्त करेंगे. व्यापारी वर्ग को चुनौतियाँ और अवरोधों का सामना करना पड़ सकता है, जबकि नए व्यापार की योजना और लेन-देन में लाभ के अवसर भी बनेंगे. होटल रेस्टोरेंट से जुड़े व्यापार में गुणवत्ता इस बार काफी मायने रखेगी, इस पर विशेष ध्यान रखें. ग्राहकों के साथ सौम्य व्यवहार रखना होगा. कोई भी ग्राहक आपके यहां से खाली हाथ नहीं जाना चाहिए. 16 तारीख से पहले नई डील पक्का कर लें. 

दिखावे बाजी के खर्चों से रहें दूर

युवाओं को हर किसी का मान सम्मान करना है, साथ ही दिखावे में कोई भी खर्च न करें. इस समय कुछ ऐसे दोस्त बन सकते हैं जो आपसे उम्र में बड़े हो, उनके साथ समय व्यतीत करें और बातचीत करें. प्रेम संबंधों में इस समय सावधानी बरतने की जरूरत है, लापरवाही या गलतफहमी रिश्तों को कमजोर कर सकती है. विद्यार्थी वर्ग आलस से दूर रहते हुए अपने प्रोजेक्ट पर ध्यान दें, कोई भी शॉर्टकट रास्ता परीक्षा में अंक को घटा सकता है. 

दबी हुई इच्छा पूरी होने की है संभावना

घर का वातावरण सुखद रहेगा और परिवार में खुशियां बनी रहेंगी. बड़े भाइयों के साथ संबंध बेहतर होंगे. घर में कोई रिपेयरिंग का कार्य अटका हुआ है, तो इस माह उसे बना लेना चाहिए ग्रहों की स्थिति इस और सपोर्ट कर रही है. इस नरक चतुर्दशी से पूर्व सभी अनुपयोगी वस्तुओं को घर से हटाने का प्रयास करें. 10 तारीख के बाद शुभ समाचार मिलने की संभावना है और मन की कोई अधूरी इच्छा भी पूरी हो सकती है.सेहत में बदलते मौसम का प्रभाव पड़ेगा. पेट से जुड़ी समस्याएं परेशान कर सकती हैं, इसलिए खानपान में संतुलन रखें. हृदय रोगियों को अपनी दिनचर्या पर ध्यान देना होगा, हल्का सुपाच्य भोजन के साथ नियमित दवा का सेवन करें.

Tags: scorpio monthly horoscopescorpio monthly horoscope 2025Scorpio monthly rashifalscorpio rashifalvrischik rashivrischik rashifal
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

सर्दियों में ताकत बढ़ाए मेथी लड्डू, जानें आसान तरीका

October 2, 2025

इंटीमेट सीन्स से भरपूर हैं ये Web Series, देखने से...

October 2, 2025

तीन बच्चों की मां हैं Rihanna, बोल्डनेस में किसी से...

October 2, 2025

पंडित छन्नूलाल मिश्रा के ये भजन और सोहर जो आज...

October 2, 2025

Dussehra 2025 पूजा में करें इन मंत्रों का जप, शत्रुओं...

October 2, 2025

7 तरह की रोटियाँ: स्वाद, सेहत और ऊर्जा का खजाना

October 1, 2025
October Scorpio Monthly Rashifal 2025: वृश्चिक राशि वालों को ऑफिस और व्यापार में मिलेंगे सफलता के मजबूत अवसर. जानिए कौन सी पूरी हो सकती है अधूरी इच्छा

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

October Scorpio Monthly Rashifal 2025: वृश्चिक राशि वालों को ऑफिस और व्यापार में मिलेंगे सफलता के मजबूत अवसर. जानिए कौन सी पूरी हो सकती है अधूरी इच्छा

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

October Scorpio Monthly Rashifal 2025: वृश्चिक राशि वालों को ऑफिस और व्यापार में मिलेंगे सफलता के मजबूत अवसर. जानिए कौन सी पूरी हो सकती है अधूरी इच्छा
October Scorpio Monthly Rashifal 2025: वृश्चिक राशि वालों को ऑफिस और व्यापार में मिलेंगे सफलता के मजबूत अवसर. जानिए कौन सी पूरी हो सकती है अधूरी इच्छा
October Scorpio Monthly Rashifal 2025: वृश्चिक राशि वालों को ऑफिस और व्यापार में मिलेंगे सफलता के मजबूत अवसर. जानिए कौन सी पूरी हो सकती है अधूरी इच्छा
October Scorpio Monthly Rashifal 2025: वृश्चिक राशि वालों को ऑफिस और व्यापार में मिलेंगे सफलता के मजबूत अवसर. जानिए कौन सी पूरी हो सकती है अधूरी इच्छा