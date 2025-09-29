October Cancer Monthly Rashifal 2025: अक्टूबर में कर्क राशि वालों को मिलेगा पैतृक संपत्ति से लाभ और धार्मिक यात्राओं के बनेंगे योग
Home > एस्ट्रो > October Cancer Monthly Rashifal 2025: अक्टूबर में कर्क राशि वालों को मिलेगा पैतृक संपत्ति से लाभ और धार्मिक यात्राओं के बनेंगे योग

October Cancer Monthly Rashifal 2025: अक्टूबर में कर्क राशि वालों को मिलेगा पैतृक संपत्ति से लाभ और धार्मिक यात्राओं के बनेंगे योग

Cancer Monthly Rashifal October 2025: कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला अक्टूबर का महीना? अगर आप भी कर्क राशि वाले हैं और अपना अक्टूबर माहीने का राशिफल जानना चाहते हैं, तो यहां पढ़ें

By: Pandit Shashishekhar Tripathi | Last Updated: September 29, 2025 5:43:07 PM IST

Cancer Monthly Rashifal October 2025
Cancer Monthly Rashifal October 2025

October Cancer Monthly Rashifal 2025: अक्टूबर का महीना कर्क राशि वालों के लिए उतार-चढ़ाव से भरा रहेगा. शुरुआती दिनों में परिस्थितियां थोड़ी चुनौतीपूर्ण रह सकती हैं, लेकिन जैसे-जैसे समय आगे बढ़ेगा तनाव से मुक्ति और सकारात्मकता की ओर कदम बढ़ेंगे. ग्रहों की स्थिति विदेश यात्रा कराने के योग बना रही है, ऐसे में 15 तारीख से पहले की गई योजना सफल हो सकती है. इस दौरान उधार दिए गए धन की वापसी पर ध्यान दें और फिजूलखर्ची या ऑनलाइन खरीदारी से बचें. कार्यक्षेत्र में मेहनत का पूरा फल मिलने की संभावना है और परिवार के सहयोग से आत्मविश्वास भी बढ़ेगा, जिससे नए अवसरों का लाभ उठाना संभव होगा. चलिए जानते हैं यहां पंडित शशिशेखर त्रिपाठी (Pandit Shashishekhar Tripathi) द्वारा बताया गया अक्टूबर माह का आपका राशिफल

धार्मिक यात्राओं के बनेंगे योग

कर्क राशि वालों के लिए अक्टूबर की शुरुआत तो कठिन परिस्थितियों के साथ होगी लेकिन जैसे-जैसे दिन बढ़ते जाएंगे वैसे-वैसे तनाव से छुटकारा मिलेगा. यदि आप किसी अन्य देश घूमने-फिरने की प्लानिंग कर रहें हैं तो 15 के पहले इसे प्लान कर लेना चाहिए, ग्रहों की स्थिति विदेश यात्रा कराने के मूड में हैं. उधार में दिए हुए धन को धीरे-धीरे ही सही लेकिन वापस का काम शुरू कर दें, आने वाले समय में धन हानि की आशंका है. साफ-सुथरी छवि को बनाने का समय है, अच्छे लोगों से भेंट हो है, सत्संग करने का मौका प्राप्त होगा. 

कटु  शब्दों के प्रयोग से बचें

बड़े ऑफर देखकर ऑनलाइन खरीदारी से बचें, क्योंकि यह आपको आर्थिक दबाव में ला सकती है. नौकरीपेशा लोगों के लिए काम का दबाव बढ़ेगा, लेकिन आप जिम्मेदारियों को अच्छी तरह निभाने में सक्षम रहेंगे. करियर में नई जिम्मेदारियों की संभावनाएं हैं, ऐसे में ऑफिस में मन लगाकर काम करना और बॉस के सामने अपनी मेहनत और समर्पण का प्रदर्शन करना आपके लिए फायदेमंद साबित होगा. कार्यस्थल पर सभी से मधुर व्यवहार बनाए रखें और कटु वचन या अपशब्द से बचें क्योंकि ऐसा करने पर आप न केवल अपने संबंध बल्कि विश्वास भी खो सकते हैं. 

व्यापार विस्तार का मिलेगा मौका

मेहनत का फल मिलने का समय है, खुद को एक्टिव रखें और मेहनत से पीछे नहीं हटें. विदेशी कंपनियों में काम करने वालों की आय बढ़ सकती है, वहीं होटल-रेस्टोरेंट और दवाइयों के व्यापार से जुड़े लोग अपने कार्य का विस्तार करेंगे, विशेषकर जो छोटे स्तर पर दवाइयों का व्यापार कर रहे हैं उन्हें 20 अक्टूबर तक अपना स्टॉक पूरा कर लेना चाहिए. युवाओं को मित्रों के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा और यदि विदेश जाने की तैयारी कर रहे हैं तो प्रयासों में तेजी लाएं. वहीं करियर पर फोकस करते हुए पढ़ाई और काम दोनों को संतुलित करना आवश्यक रहेगा. जो लोग शिक्षा में नए कोर्स में प्रवेश लेना चाहते हैं, उनके लिए यह समय शुभ है. 

पैतृक संपत्ति से है लाभ के योग

वाणी पर कंट्रोल करना होगा, यदि आप दूसरों की बातों का कटाक्ष ही करते रहेंगे, तो लोग आपसे बात करने से कतराने लगेंगे. प्रेम संबंधों में चल रहे लोगों को एक-दूसरे को समय देने की जरूरत है, अन्यथा रिश्तों में दूरी आ सकती है. पैतृक संपत्ति से लाभ प्राप्त होने के योग बन रहे हैं. कुल में वृद्धि की शुभ सूचना मिल सकती है. धार्मिक यात्रा भी संभव हो सकती है. घर से दूर रहने वाले  इस दीवाली घर वापसी करें. 

नसों से संबंधित हो सकती है समस्या

वाहन मकान या फिर व्यवसाय बढ़ाने का मौका प्राप्त होगा, इस समय आपके प्रयास सफल होंगे. चेस्ट में जलन और नसों से संबंधित रोगों को लेकर अलर्ट रहने की आशंका है, पानी का अधिक सेवन करें, और योग को दिनचर्या में जोड़े दें. जिनका लगातार वजन बढ़ रहा है उन्हें अलर्ट रहने की जरूरत है, वरना आगे चलकर यह परेशानी का कारण बन सकता है.

Tags: Cancer monthly horoscopeCancer monthly Rashifalmonthly horoscopemonthly RashifalOctober Rashifal
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

मिथुन चक्रवर्ती की बहू का हॉट अंदाज देख हो जाएगी...

September 30, 2025

अब घर बैठे उठाएं पहाड़ों वाली मैगी का मजा, नोट...

September 29, 2025

बैक्टीरिया नहीं पहुंचा सकेंगे नुकसान, बस पकाने से पहले इस...

September 29, 2025

भारत के इस अनोखे वाटरफॉल को देखने विदेश से आते...

September 29, 2025

परिवार के साथ बना रहे हैं मथुरा घूमने का प्लान,...

September 29, 2025

3 आसान आइटम से बनाएं घर जैसा स्वादिष्ट और क्रिस्पी...

September 29, 2025
October Cancer Monthly Rashifal 2025: अक्टूबर में कर्क राशि वालों को मिलेगा पैतृक संपत्ति से लाभ और धार्मिक यात्राओं के बनेंगे योग

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

October Cancer Monthly Rashifal 2025: अक्टूबर में कर्क राशि वालों को मिलेगा पैतृक संपत्ति से लाभ और धार्मिक यात्राओं के बनेंगे योग

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

October Cancer Monthly Rashifal 2025: अक्टूबर में कर्क राशि वालों को मिलेगा पैतृक संपत्ति से लाभ और धार्मिक यात्राओं के बनेंगे योग
October Cancer Monthly Rashifal 2025: अक्टूबर में कर्क राशि वालों को मिलेगा पैतृक संपत्ति से लाभ और धार्मिक यात्राओं के बनेंगे योग
October Cancer Monthly Rashifal 2025: अक्टूबर में कर्क राशि वालों को मिलेगा पैतृक संपत्ति से लाभ और धार्मिक यात्राओं के बनेंगे योग
October Cancer Monthly Rashifal 2025: अक्टूबर में कर्क राशि वालों को मिलेगा पैतृक संपत्ति से लाभ और धार्मिक यात्राओं के बनेंगे योग