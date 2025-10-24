Mangal Transit : मंगल पहुंचेंगे अपने घर, किसे मिलेगी विजय और किसे के जीवन में आएगा संघर्ष, जानें यहां कैसे रहेंगे 41 दिन

Mangal Gochar 2025: ग्रहों के सेनापति मंगल 27 अक्टूबर 2025 को अपनी स्वयं की राशि वृश्चिक में प्रवेश करने जा रहे हैं, जहाँ यह 7 दिसंबर 2025 तक विराजमान रहेंगे। मंगल जब अपनी ही राशि में आते हैं तो उसका प्रभाव अत्यंत प्रबल हो जाता है। यह समय ऊर्जा, साहस, पराक्रम और कर्मशक्ति के नव संचार का प्रतीक बनता है। इस अवधि में कुछ राशियों के लिए यह परिवर्तन सफलता और आत्मविश्वास लेकर आएगा, जबकि कुछ को अपने आवेग और क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा। ग्रहों के इस परिवर्तन से व्यक्तिगत जीवन, करियर, संबंधों और आर्थिक स्थिति सभी पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। आइए जानते हैं Pandit Shashishekhar Tripathi द्वारा मंगल के इस वृश्चिक गोचर का बारहों राशियों पर क्या प्रभाव रहेगा।

मेष राशि (Aries Horoscope)

मेष राशि वालों के लिए यह गोचर परिवर्तन और पुनर्जन्म का समय लेकर आ रहा है। किसी पुराने कार्य में नया मोड़ आएगा। इनहेरिटेंस या आकस्मिक धनलाभ के योग हैं। साहस बढ़ेगा, परंतु जल्दबाजी में कोई निर्णय न लें। वाहन चलाते समय सावधानी रखें, अन्यथा चोट लग सकती है।

वृषभ राशि (Taurus Horoscope)

वृषभ राशि वालों के लिए यह समय संबंधों की परीक्षा का रहेगा। रिलेशनशिप और पार्टनरशिप के क्षेत्र में कुछ चुनौतियां आएंगी। पुराने सहयोग समाप्त हो सकते हैं और नए संबंध बनेंगे। धैर्य रखें और ओवरडॉमिनेंट व्यवहार से बचें। यदि आप संवाद में विनम्रता रखेंगे तो संबंध मजबूत होंगे और जीवन में सामंजस्य बना रहेगा।

मिथुन राशि (Gemini Horoscope)

मिथुन राशि के जातकों के लिए यह समय कार्यक्षेत्र में विजय का रहेगा। मंगल का यह गोचर आपके शत्रु, ऋण और रोग से संबंधित भाव में हो रहा है, जिससे आपके विरोधी परास्त होंगे। रोगों से मुक्ति मिलेगी और कर्मक्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी। यह अवधि कर्म फलदायी और परिणाम देने वाली है।

कर्क राशि (Cancer Horoscope)

कर्क राशि वालों को इस समय संतान सुख और शिक्षा से लाभ होगा। संतान से संबंधित कोई शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है। शिक्षा, प्रतियोगिता और सट्टा-निवेश के क्षेत्र में भी लाभ की संभावना है। हालांकि आत्मविश्वास को अहंकार में न बदलने दें और हर निर्णय सोच-समझकर लें।

सिंह राशि (Leo Horoscope)

सिंह राशि वालों के लिए यह गोचर गृह-स्थिरता और संपत्ति से जुड़ा रहेगा। घर या वाहन खरीदने के योग हैं। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। पारिवारिक वातावरण में हल्की अशांति संभव है, इसलिए संयम और समझदारी से काम लें।

कन्या राशि (Virgo Horoscope)

कन्या राशि वालों के लिए यह समय साहस और सफलता का संगम लेकर आ रहा है। इस अवधि में आपके भीतर आत्मविश्वास और ऊर्जा दोनों बढ़ेंगे। भाई-बहनों से सहयोग मिलेगा। यदि कोई नया काम या स्टार्टअप शुरू करने का विचार है तो उसमें सफलता मिलेगी। आपके विचार और निर्णय आपको तेजी से आगे बढ़ाने वाले सिद्ध होंगे।

तुला राशि (Libra Horoscope)

तुला राशि वालों के लिए यह समय धन के प्रति सावधानी रखने का संकेत दे रहा है। अधिक लाभ की चाह में हानि की संभावना है। फाइनेंशियल निर्णय सोच-समझकर लें। परिवार के किसी सदस्य से वाद-विवाद से बचें। अपनी वाणी पर संयम रखें, अन्यथा संबंधों में दरार पड़ सकती है।

वृश्चिक राशि (Scorpio Horoscope)

वृश्चिक राशि वालों के लिए यह समय नई ऊर्जा और आत्मविश्वास का संचार करेगा। मंगल आपकी अपनी राशि में प्रवेश करेगा जिससे इच्छापूर्ति के योग बनेंगे, स्वास्थ्य सुधरेगा और नई उमंग का अनुभव होगा। हालांकि गुस्से और विवादों से बचें। संयम ही इस समय आपका सबसे बड़ा बल होगा।

धनु राशि (Sagittarius Horoscope)

धनु राशि वालों के लिए यह गोचर खर्च और अंतर्मन के संघर्ष से जुड़ा रहेगा। अनावश्यक खर्च बढ़ सकते हैं। विदेश या दूरस्थ स्थान से लाभ की संभावना है। आध्यात्मिकता अपनाने से मन को शांति मिलेगी। गुप्त शत्रुओं से सावधान रहें और कार्यों को योजनाबद्ध ढंग से करें।

मकर राशि (Capricorn Horoscope)

मकर राशि वालों के लिए यह समय मित्रों और लक्ष्यों से लाभ देने वाला रहेगा। नए मित्र बनेंगे, सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी और रुके हुए कार्य पूरे होंगे। हालांकि मित्रों से वाद-विवाद से बचना चाहिए, अन्यथा समय नष्ट होगा। यह समय नए कार्यों की शुरुआत के लिए शुभ है।

कुंभ राशि (Aquarius Horoscope)

कुंभ राशि वालों के लिए यह गोचर करियर में प्रगति और नए अवसरों का संकेत दे रहा है। नौकरी में पदोन्नति या व्यवसाय में विस्तार के योग हैं। यह समय आपके पेशेवर जीवन को नई ऊँचाई देगा। बस इतना ध्यान रखें कि अधीनस्थों या सहकर्मियों से विवाद न हो।

मीन राशि (Pisces Horoscope)

मीन राशि वालों के लिए यह समय भाग्य के उदय और अध्यात्म की ओर झुकाव का है। यात्रा, उच्च अध्ययन और धार्मिक प्रवृत्तियों के लिए यह समय अनुकूल रहेगा। लंबी यात्राओं से लाभ मिलेगा। आपके विचारों में गहराई और आत्मिक जागरण का अनुभव होगा।