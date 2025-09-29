Leo Monthly Rashifal October 2025: सिंह राशि वालों की बढ़ने वाली है कार्यकुशलता. ग्रहों की स्थितियां दिलाएंगी नयी पहचान

October Leo Monthly Rashifal 2025: सिंह राशि वालों के लिए अक्टूबर का महीना मेहनत और लगन से कार्यक्षेत्र व समाज में सम्मान बढ़ाने वाला साबित होगा. नौकरीपेशा लोगों को मन में बदलाव के विचार आ सकते हैं, वहीं व्यापारी वर्ग को मध्य माह में बड़े ऑर्डर और सोशल मीडिया से नए अवसर मिलेंगे. इंजीनियरिंग विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षार्थियों को सफलता के संकेत मिल रहें हैं. 14 तारीख के बाद मन व्यथित हो सकता है, इसलिए संयम जरूरी है. प्रेम संबंधों में सम्मान बनाए रखें और गुस्से पर नियंत्रण रखें. परिवार के साथ तालमेल अच्छा रहेगा, लेकिन सेहत पर ध्यान देना आवश्यक होगा. पंडित शशिशेखर त्रिपाठी (Pandit Shashishekhar Tripathi)ने यहां बताया है कि पूरे माह सिंह राशि वालों को और किन बातों पर रखना होगा ध्यान.

कार्यक्षेत्र और समाज में बढ़ेगी प्रतिष्ठा

सिंह राशि वालों के लिए अक्टूबर का माह मेहनत, कार्यकुशलता और सम्मान बढ़ाने वाला साबित होगा, आपकी लगन और समर्पण से कार्यक्षेत्र और समाज दोनों में ही प्रतिष्ठा बढ़ेगी. फाइनेंस से जुड़े लोगों को थोड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन धैर्य और योजना के साथ काम करने पर सफलता मिलेगी. 14 तारीख के बाद मन व्यथित हो सकता है, ऐसे में धैर्य और संयम बनाए रखना आवश्यक होगा. ऑफिस में किसी महिला सहकर्मी या महिला बॉस से विवाद करने से बचें और अपने काम तथा समर्पण से उन्हें प्रसन्न रखने का प्रयास करें. नौकरीपेशा लोगों के मन में बदलाव के विचार आ सकते हैं.

रियल एस्टेट के व्यापारियों को होगा अच्छा मुनाफा

व्यापारी वर्ग को मध्य माह में बड़े ऑर्डर मिलने की स्थिति बन रही है और नई तकनीक का प्रयोग सीखते रहना आपके व्यापार को विस्तार देगा. व्यापारियों को मार्केटिंग करने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लेना चाहिए, ग्रहों की स्थितियां इस समय नेटवर्क के माध्यम से बड़े मुनाफे करा सकती है. रियल एस्टेट का काम करने वाले 22 तारीख तक मुनाफा कमाने के लिए सजग रहे. इंजीनियरिंग विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए समय बेहद अनुकूल है, इंटरव्यू में सफलता और जॉब के अवसर प्राप्त होने की संभावना है.

रिश्तों में आ सकता है तनाव

प्रेम संबंधों में एक-दूसरे के सम्मान को बनाए रखें, क्योंकि छोटी-छोटी बातों को लेकर विवाद रिश्तों में तनाव ला सकता है. प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को अपने लक्ष्य पर फोकस करते हुए पूरी ऊर्जा लगानी चाहिए, परिश्रम का फल अवश्य मिलेगा. आपकी मेहनत में भाग्य का सहयोग रहेगा, इसलिए लगन और निरंतरता बनाए रखना जरूरी है. व्यवहार और क्रोध पर नियंत्रण रखना आपके लिए बेहद आवश्यक है क्योंकि गुस्से में किया गया कोई भी कदम आपके सम्मान को प्रभावित कर सकता है.

पारिवारिक जीवन और करियर में रहेगा संतुलन

कर्तव्यनिष्ठा और संतुलित दृष्टिकोण अपनाकर आप न केवल करियर में प्रगति करेंगे बल्कि पारिवारिक जीवन और सामाजिक संबंधों में भी संतुलन बना पाएंगे. परिवार की जिम्मेदारियों को आप अच्छे से निभाएंगे और घर का माहौल शांतिपूर्ण तथा आरामदायक रहेगा, जीवनसाथी के साथ तालमेल बना रहेगा और छोटे भाई-बहनों से स्नेह बढ़ेगा. घर और समाज में भी महिलाओं के प्रति आदर और सम्मान का भाव बनाए रखना आपके लिए शुभ रहेगा.

शुगर पेशेंट नियमित रुप से करें जांच

इस दिवाली परिवार के हर छोटे सदस्य को अपनी क्षमता अनुसार कोई उपहार भेंट करें. सेहत की दृष्टि से यह समय सामान्य रहेगा, जबकि डायबिटीज के रोगियों को अपने शुगर स्तर की नियमित जांच करते रहना चाहिए. मामूली स्वास्थ्य समस्याओं से घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन लापरवाही भी न करें.