18 अक्टूबर Dhanteras 2025 के दिन गुरु ग्रह कर रहे हैं कर्क राशि में गोचर! 6 राशियों पर होगी धन की देवी माता लक्ष्मी की कृपा

Guru Gochar in Karka Rashi: 18 अक्टूबर 2025 यानी धनतेरस के दिन देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि से निकलकर कर्क राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं. ग्रहों की राशि बदलने से सभी 12 राशियों पर अच्छा और बुरा प्रभाव पड़ता है, चलिए जानते हैं यहां धनतेरस के दिन गुरु गोचर से किस राशि के लोगों को होगा सबसे ज्यादा लाभ

Published: October 14, 2025 9:06:19 AM IST

Guru Gochar On 18 October Dhanteras
Guru Gochar On 18 October Dhanteras

Guru Gochar On 18 October, Dhanteras 2025: साल 2025 में 18 अक्टूबर के दिन धनतेरस का त्योहार मनाया जायेगा. इस दिन माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है. साथ ही इस दिन खरीदारी करना बेहद शुभ माना जाता है. इसके अलावा साल 2025 में धनतेरस के दिन एक खास ज्योतिषीय घटना घटने जा रही है. 18 अक्टूबर धनतेरस के दिन देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि से निकलकर कर्क राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं. गुरु के इस गोचर का असर सभी 12 राशियों पर पड़ने वाला है.

गुरु ग्रह का राशि परिवर्तन

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, गुरु ग्रह और बृहस्पति को बेहद शुभ और प्रभावशाली ग्रह माना जाता है, जो ज्ञान, शिक्षा, संतान, भाग्य, संपत्ति और समृद्धि के कारक होते हैं. ऐसे में गुरु ग्रह अब अपनी उच्च राशि कर्क में प्रवेश करने जा रहे हैं. धनतेरस के दिन होने से इस गोचर का प्रभाव शुभ माना जा रहा है. ऐसे में कई राशियों के जातकों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और नौकरी में प्रमोशन का अवसर मिलेगा. परिवार और रिश्तों में सामंजस्य भी बढ़ेगा. चलिए जानते हैं धनतेरस के दिन लकी राशियों के बारे में

1. वृषभ राशि (Taurus) 

18 अक्टूबर धनतेरस के दिन, गुरु के कर्क राशि में प्रवेश करने से वृषभ राशि वालों का आत्मविश्वास बढ़ेगा. छोटी यात्राओं से लाभ होगा.  मीडिया, लेखन या शिक्षा से जुड़े लोगों के करियर में तरक्की होगी. लंबे समय से कर रहे प्रयास सफल होंगे.

2. कर्क राशि (Cancer)

18 अक्टूबर धनतेरस के दिन, गुरु के कर्क राशि में प्रवेश करना अत्यंत शुभ रहने वाला है.  कर्क राशि के नौकरी करने वाले जातकों को प्रमोशन के साथ आय में वृद्धि हो सकती है. अविवाहित लोगों के विवाह के प्रस्ताव आ सकते हैं. सामाजिक मान-सम्मान में वृद्धि होगी. आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी. धन लाभ के योग भी इस दौरान बन रहे हैं.

3. सिंह राशि ( Leo)

18 अक्टूबर धनतेरस के दिन, गुरु के कर्क राशि में प्रवेश करने से सिंह राशि वालों को भी बेहद लाभ होने वाला है. इस दौरान सिंह राशि के लोगों को बड़ा धन लाभ होने वाला है . किसी पूराने निवेश से लाभ होने वाला है. आत्मविश्वास में वृद्धि होगी. करियर में नई जिम्मेदारीयां बढ़ेगी और समाझ में नाम -सम्मान बढ़ेगा.

4. तुला राशि (Libra) 

18 अक्टूबर धनतेरस के दिन, गुरु के कर्क राशि में प्रवेश करने से तुला राशि वालों को भी बेहद फायदा होने वाला है. गुरु का गोचर जीवन में सफलता दिलायेगा. आर्थिक लाभ होने के योग है. नौकरी करने वाले कुछ लोगों को प्रमोशन मिल सकता है. स्टूडेंट्स के लिए भी यह समय बेहद अच्छा है 

5. वृश्चिक राशि (Scorpio)

18 अक्टूबर धनतेरस के दिन, गुरु के कर्क राशि में प्रवेश करने से वृश्चिक राशि वालों को भी बेहद लाभ होगा. नौकरी बदलने का प्लान बना रहे हैं, तो यह समय अच्छा है, भाग्य का साथ आपको इस दौरान मिलेगा. लंबे समय से अटके हुए कार्यों में सफलता मिल सकती है. व्यापार में पार्टनरशिप के अवसर मिल सकते हैं.

6. मीन राशि (Pisces)

18 अक्टूबर धनतेरस के दिन, गुरु के कर्क राशि में प्रवेश करना मीन राशि के लिए बेहद शुभ है,  क्योंकि गुरु आपके स्वामी ग्रह हैं. ऐसे में मीन राशि के जातकों को संतान सुख, और प्रेम जीवन में रोमांस मिलेगा. स्टूडेंट्स के लिए यह समय सुनहरा रहेगा. इसके अलावा व्यापार कर रहे लोगों को धन लाभ होने की संभावना है. 

Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें. Inkhabar इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है.

