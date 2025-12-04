Gajkesari Yog: गजकेसरी योग के बनने से इन 3 राशियों पर बरसेगी लक्ष्मी, रुके काम होंगे तेजी से पूरे

Gajkesari Yog 2025: गजकेसरी योग बहुत ही महत्वपूर्ण योग है. जो गुरु ग्रह बृहस्पति और चंद्रमा की युति से बनता है. इस खास और शुभ योग का निर्माण तब होता है जब चंद्रमा और गुरु एक दूसरे के केंद्र में हो.

5 दिसंबर का दिन ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बहुत महत्वपूर्ण दिन है. साल 2025 में गुरु ग्रह अतिचारी चाल चल रहे हैं. 18 अक्टूबर को गुरु ग्रह ने मिथुन राशि से कर्क राशि में प्रवेश किया था, वहीं 5 दिसंबर को गुरु ग्रह वापस मिथुन राशि में व्रकी चाल चलेंगे. गुरु ग्रह बृहस्पति 5 दिसंबर, 2025 को शुक्रवार को दोपहार 03 बजकर 38 मिनट पर अपना राशि परिवर्तन करेंगे. वहीं चंद्रमा वृषभ राशि से मिथुन राशि में 10.16 मिनट पर प्रवेश करेंगे. यह योग 54 घंटे तक रहेगा.

मिथुन राशि में पहले से चंद्रमा भी विराजमान रहेंगे, चंद्र और गुरु की युति गजकेसरी योग का निर्माण करेगी. इस शुभ गजकेसरी योग के बनने से कई राशियों को लाभ मिलेगा.

इन राशियों को लाभ

कन्या राशि (Virgo)-

कन्या राशि वालों को गजकेसरी योग के बनने से लाभ मिलेगा. इससे करियर और बिजनेस पर शुभ असर दिखाई देगा. कन्या राशि वालों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. मनचाहा लाभ मिलेगा, लंबे समय से अटके काम आपके पूरे हो सकते हैं. जीवन में सुख-सुविधा का वास होगा.

वृश्चिक राशि (Scorpio)-

वृश्चिक राशि वालों के लिए यह समय शुभ है. गजकेसरी योग का निर्माण मिथुन राशि में हो रहा है, जिससे वृश्चिक राशि वालों को नई जीचें सीखने का मौका मिलेगा. आपकी सैलरी में वृद्धि हो सकती है. लंबे समय से फंसा हुआ पैसा वापस मिल सकता है. आपकी मेहनत रंग लाएगी. पार्टनरशिप में अगर काम कर रहे हैं तो सफलता हासिल होगी.

मीन राशि (Pisces)-

मीन राशि वालों के लिए गजकेसरी योग के बनने से सफलता के द्वार खुलेंगे. मानसिक तनाव से मुक्ति मिलेगी. स्टूडेंट्स के लिए यह समय खास रहेगा, आप करियर में आगे बढ़ेंगे. जीवन में चल रही मुसीबतों का अंत होगा. आपके काम को लोग पसंद करेंगे.

