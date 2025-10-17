Home > एस्ट्रो > Dhanteras 2025 Rashifal: धनतेरस के दिन ग्रह-नक्षत्र हैं बेहद शुभ स्थिति में, 3 राशियों को हो सकता है बड़ा धन लाभ!

Dhanteras 2025 Rashifal: धनतेरस के दिन ग्रह-नक्षत्र हैं बेहद शुभ स्थिति में, 3 राशियों को हो सकता है बड़ा धन लाभ!

Dhanteras 2025 Horoscope: कल 18 अक्टूबर धनतेरस के दिन ग्रह-नक्षत्रों बेहद शुभ स्थिति में नजर आ रहे हैं. ऐसे में धनतेरस के दिन कुछ राशियां सबसे ज्यादा फायदे में रहने वाली है. धन लाभ के योग नजर आ रहे है और कोई बड़ी खुशखबरी भी आपको मिल सकती हैं.

By: chhaya sharma | Published: October 17, 2025 6:29:58 AM IST

Dhanteras 2025 Rashifal
Dhanteras 2025 Rashifal

Dhanteras 2025 Lucky Zodiac Signs: कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन धनतेरस का त्योहार मनाया जाता हैं. इसलिए कल यानी 18 अक्टूबर के दिन धनतेरस का त्योहार पूरे भारत में बेहद धूमधाम से मनाया जायेगा. इस दिन खरीदारी करना बेहद शुभ माना जाता है. कहा जाता है कि धनतेरस के दिन खरीदारी करने से घर में बरकत होती है और सुख-समृद्धि आती है. इसके अलावा धनतेरस के दिन, जो कोई भी मां लक्ष्मी जी की पूरे विधि विधान से पूजा करता हैं, उस पर मां लक्ष्मी अपनी कृपा बरसाती हैं. 

 ग्रह-नक्षत्रों में बेहद शुभ स्थिति

वहीं 18 अक्टूबर धनतेरस के दिन ग्रह-नक्षत्रों बेहद शुभ स्थिति में नजर आ रहे हैं और ग्रह- ग्रह-नक्षत्रों का हमारे जीवन पर बेहद असर पड़ता हैं. ऐसे में धनतेरस के दिन ग्रहों की स्थिति कैसी रहेगीः  बता दें कि धनतेरस के दिन गुरु ग्रह, मिथुन राशि में विराजमान रहेंगे.  वहीं चंद्रमा और केतु ,सिंह राशि में संचरण करेंगे. इसके अलावा शुक्र, कन्या राशि में हैं. लेकिन सूर्य तुला राशि में गोचर कर रहे हैं और इस राशि में सूर्य नीच के रहेंगे. ऐसे में  सुर्य तुला राशि में, बुध व मंगल के साथ संयोग कर रहे हैं, जो शुभ है, क्योंकि सूर्य व बुध की युति बुधादित्य राजयोग बन रहा है. ऐसे में 3 राशि वालों को (18 October Horoscope) वालों को काफी ज्यादा लाभदायक होने वाला हैं. व्यापार में बड़ा धन लाभ होने के योग बन रहे हैं. वहीं कोई बड़ी खुशखबरी भी आपको इस दौरान मिल सकती हैं. चलिे जानते हैं यहां कौन सी राशियां हैं सबसे ज्यादा लाभ में.

धनतेरस के दिन किन राशियों को होगा लाभ-

1. कर्क राशि- (Cancer 18 October Horoscope)

धनतेरस का दिन कर्क राशि वालों के लिए बेहद खास रहने वाला हैं. धन लाभ के साथ सुख-सौभाग्य मिलने के योग बन रहे हैं. नौकरी कर रहे लोगों को प्रमोशन या कोई तोहफा मिल सकता है. भूमि, भवन व वाहन की खरीदारी के भी इस दौरान बन रहे हैं. व्यापार में नए प्रोजेक्ट मिल सकते हैं.

और पढ़ें: Dhanteras 2025: धनतेरस के दिन राहुकाल का समय क्या है? जानें यहां

2. तुला राशि- (Libra 18 October Horoscope)

धनतेरस का दिन तुला राशि वालों के लिए भी काफी ज्यादा लाभदायक होने वाला हैं. इस दौरान आपको पूराने निवेश से लाभ हो सकता है. पूराने अटके हुए काम पूरे होंगे. सामाज में मान-सम्मान बढ़ेगा. धन लाभ भी आपको धनतेरस के दिन हो सकता है. कार्यस्थल पर आपकी मेहनत रंग लाएगी. लव लाइफ में रोमांस बढ़ेगा.

3. मकर राशि (Capricorn 18 October horoscope)

धनतेरस का दिन मकर राशि वालों के लिए बेहद अच्छा रहने वाला है. व्यापारियों को धन लाभ होगा. छात्रों के लिए भी दिन काफी अच्छा रहने वाला हैं, तरक्की के नए रास्ते खुलेंगे. जीवन में सुख-शांति व समृद्धि का आगमन होगा. लव लाइफ में पार्टन और आपके बीच विश्वास बढ़ेगा.

और पढ़ें: Rama Ekadashi Vrat Ki Kahani: आज है रमा एकादशी! यहां पढ़ें व्रत की कथा

Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें. Inkhabar इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है.

Tags: dhanteras 2025Dhanteras datedhanteras horoscopedhanteras Kab Haidhanteras rashifal
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

इम्यूनिटी के लिए वरदान से कम नही आंवला का मुरब्बा,...

October 17, 2025

रोज़ नहीं, इतने दिनों में करें शैंपू – बाल बनेंगे...

October 17, 2025

इस दिवाली स्नैक्स में बनाएं कुछ खास, स्पेशल रेसिपी से...

October 17, 2025

नहीं पड़ेगी महंगे फर्टिलाइजर की जरूरत, किचन में रखीं ये...

October 17, 2025

किस चीज से बनाए जाते हैं ग्रीन पटाखे? जानें इसकी...

October 17, 2025

नोज स्ट्रिप नहीं बल्कि काम आएंगे ये 8 देसी नुस्खे,...

October 17, 2025
Dhanteras 2025 Rashifal: धनतेरस के दिन ग्रह-नक्षत्र हैं बेहद शुभ स्थिति में, 3 राशियों को हो सकता है बड़ा धन लाभ!

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Dhanteras 2025 Rashifal: धनतेरस के दिन ग्रह-नक्षत्र हैं बेहद शुभ स्थिति में, 3 राशियों को हो सकता है बड़ा धन लाभ!
Dhanteras 2025 Rashifal: धनतेरस के दिन ग्रह-नक्षत्र हैं बेहद शुभ स्थिति में, 3 राशियों को हो सकता है बड़ा धन लाभ!
Dhanteras 2025 Rashifal: धनतेरस के दिन ग्रह-नक्षत्र हैं बेहद शुभ स्थिति में, 3 राशियों को हो सकता है बड़ा धन लाभ!
Dhanteras 2025 Rashifal: धनतेरस के दिन ग्रह-नक्षत्र हैं बेहद शुभ स्थिति में, 3 राशियों को हो सकता है बड़ा धन लाभ!