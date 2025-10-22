Chandra Gochar 2025: कल भाई दूज के दिन चंद्र देव कर रहे हैं गोचर, 3 राशियों पर पड़ेगा गहरा असर, पलटने वाली है किस्मत

Bhai Dooj 2025 Chandra Gochar: कल यानी 23 अक्टूबर गुरुवार के दिन भाई दूज का त्योहार पूरे देशभर में मनाया जायेगा. इस दिन बहनें अपने भाईयों को टीका करती हैं गोला देती हैं और उनके सुख-समृद्धि, लंबी उम्र की कामना करती हैं. वहीं ग्रहों की अनोखी चाल के साथ इस बार भाई दूज का त्योहार बेहद खास रहने वाला है.

चंद्रमा कर रहे हैं राशि परिवर्तन

भाई दूज 23 अक्टूबर गुरुवार के दिन चंद्रमा वृश्चिक राशि में प्रवेश करने वाले हैं और इस राशि के स्वामी मंगल हैं. ज्योतिषियों के अनुसार, चंद्रमा की यह तीव्र गति 3 राशियों को अगले ढाई दिनों तक लाभ देने वाली है. चलिए जानते हैं यहां भाई दूज के दिन चंद्रमा गोचर से किन 3 राशियों को क्या-क्या लाभ मिलने वाला है.

1. मेष राशि (Aries Horoscope)

भाई दूज के दिन चंद्रमा के वृश्चिक राशि में प्रवेश करने से मेष राशि वालों को काफी ज्यादा लाभ होने वाला है. इस राशि के रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी. बिजनेस करने वालों को नए कॉन्ट्रैक्ट या डील मिलने के योग बन रहे हैं. यात्रा भी इस दौरान आपको करना पड़ सकती है, जो लाभदायक रहेंगी. गुस्सा करने से बचे.

2. धनु (Sagittarius Horoscope)

भाई दूज के दिन चंद्रमा के वृश्चिक राशि में प्रवेश करने से धनु राशि वाले भी काफी ज्यादा लाभ में रहने वाले हैं. इस दौरान आपको किसी पूराने निवेश से लाभ हो सकता है. कई दिनों से अटके काम पूरे होने वाले हैं. कर्ज से राहत मिल सकती है. इसके अलावा इस दौरान कोर्ट-कचहरी या कानूनी मामले भी आपके पक्ष में आ सकते हैं. पारिवारिक रिश्ते भी इस दौरान मजबूत होंगे

3. कुंभ (Aquarius Horoscope)

भाई दूज के दिन चंद्रमा के वृश्चिक राशि में प्रवेश करने से कुंभ राशि को भी फायदा होने वाला है, इस राशि के लोगों को तरक्की के नए अवसर मिलेंगे. पारिवारिक मामलों में आप निर्णायक भूमिका निभाएंगे. धन लाभ का योग भी इस दौरान आपको हो सकता है. कही कोई रुका हुआ पैसा भी वापस मिल सकता है. बिजनेस कर रहें लोगों के लिए समय अच्छा है.

Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें. Inkhabar इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है.