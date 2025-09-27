Astro Tips for Kitchen: क्यों रात को जूठे बर्तन सिंक में रखना गलत माना जाता है?
Astro Tips for Kitchen: रात को रसोई में जूठे बर्तन छोड़ना अशुभ माना जाता है. इससे मां लक्ष्मी व अन्नपूर्णा नाराज होती हैं और आर्थिक हानि व नकारात्मक ऊर्जा का सामना करना पड़ता है.

By: sanskritij jaipuria | Last Updated: September 27, 2025 12:12:05 PM IST

Astro Tips for Kitchen: भारतीय कल्चर में रसोई का स्थान बहुत खास माना गया है. ये सिर्फ खाना पकाने की जगह नहीं, बल्कि घर की समृद्धि का भी कारण है. हमारे शास्त्रों में रसोई से जुड़ी कुछ विशेष बातें बताई गई हैं, जिनका पालन करने से जीवन में सुख-समृद्धि बनी रहती है. इन्हीं में से एक है – रात को जूठे बर्तन न छोड़ना. आइए जानते हैं क्यों इस नियम का पालन करना जरूरी है और इसे अनदेखा करने पर क्या नुकसान हो सकते हैं.

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, जिस घर में सफाई रहती है, वहां देवी लक्ष्मी का वास होता है. अगर रात को रसोई में गंदगी और जूठे बर्तन छोड़ दिए जाएं, तो इसे मां लक्ष्मी का अपमान माना जाता है. इससे घर की बरकत रुक सकती है और आर्थिक समस्याएं बढ़ सकती हैं. शास्त्रों में साफ तौर पर कहा गया है कि गंदगी नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती है, जिससे ग्रहों का असर भी बिगड़ सकता है.

 ग्रह दोष और नकारात्मकता का असर

ज्योतिष के अनुसार, गंदे बर्तन और अस्वच्छ रसोई ग्रहों को क्रोधित कर सकती है. खासकर शुक्र और चंद्रमा जैसे ग्रह, जो घर की सुख-समृद्धि से जुड़े होते हैं, इनका प्रभाव कमजोर पड़ सकता है. इसका सीधा असर परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य और मानसिक स्थिति पर भी देखने को मिलता है.

 देवी अन्नपूर्णा का अपमान

हिंदू धर्म में अन्न को देवी अन्नपूर्णा का स्वरूप माना गया है. रसोई वही स्थान है जहां अन्न तैयार होता है. रात को गंदा चूल्हा या सिंक छोड़ना अन्नपूर्णा देवी का अपमान समझा जाता है. माना जाता है कि इससे घर में खाने की किल्लत और दरिद्रता बढ़ सकती है.

 क्या करें अगर रात को बर्तन धोना संभव न हो?

अगर किसी कारणवश रात को बर्तन नहीं धो पाए हैं, तो उन्हें ज्यों का त्यों छोड़ने के बजाय, कम से कम पानी से धोकर रखें. बर्तनों में जूठन न लगी हो, इसका ध्यान रखें. इससे नकारात्मक असर काफी हद तक टाला जा सकता है.

रात को रसोई में जूठे बर्तन या गंदगी छोड़ना न केवल धार्मिक रूप से गलत माना गया है, बल्कि ये घर की ऊर्जा पर भी बुरा असर डालता है. ये छोटी-सी आदत आपके जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती है. इसलिए दिन खत्म होने से पहले रसोई को साफ-सुथरा रखना न भूलें – यही सुख, समृद्धि और शांति की कुंजी है.

Tags: Astro Tips for KitchenKitchen tips in hindiKitchen Vastu Tips
