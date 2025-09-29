Aries Monthly Rashifal October 2025 : मेष राशि वालों को मिलेंगे, लक्ष्मी कृपा पाने के संकेत, धर्म-कर्म से बढ़ेगा भाग्य व आजीविका के नए रास्ते
Aries Monthly Rashifal October 2025 : मेष राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है अक्टूबर का महीना? तो हम आपको बता दें कि अक्टूबर का महीना मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा देने वाला रहने वाला है. लेकिन आपको अक्टूबर के महीने में व्यापार या निवेश से जुड़े निर्णय सोच-समझकर लेने होंगे.

By: Pandit Shashishekhar Tripathi | Last Updated: September 29, 2025 2:57:45 PM IST

October Aries Monthly Rashifal 2025 : यह माह मेष राशि वालों के लिए विभिन्न क्षेत्रों में सक्रिय रहने और सकारात्मक परिणाम पाने का समय लेकर आ रहा है. धार्मिक और सामाजिक आयोजनों में भाग लेने से मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी. नौकरी, व्यापार या निवेश से जुड़े निर्णय सोच-समझकर लेने होंगे, क्योंकि माह के मध्य तक कार्यों में रुकावट के संकेत हैं. विद्यार्थियों और युवाओं को मेहनत और शारीरिक सक्रियता पर ध्यान देना होगा. जीवनसाथी और भाई-बहनों के साथ तालमेल बनाए रखना लाभकारी रहेगा. भावनात्मक संतुलन पर सतर्कता आवश्यक है, वहीं प्रयासों और धैर्य से लाभ निश्चित होगा. यहां आपको पंडित शशिशेखर त्रिपाठी (Pandit Shashishekhar Tripathi) द्वारा बताया गया है कि अक्टूबर माह में आपको किन बातों का ध्यान रखना होगा, किस कार्य को करने से खुश होगी मां लक्ष्मी. 

नए विकल्पों की खोज रखें जारी

इस माह धार्मिक आयोजनों में भाग लेना आपके लिए शुभ सिद्ध होगा, ऐसे में आर्थिक और श्रम दोनों रूप से सहयोग करना चाहिए. दीपावली के शुभ अवसर पर लक्ष्मी की विधिवत पूजा आरती आपके लिए शुभ फल लेकर आने वाली है. नौकरी छोड़कर व्यापार शुरू करने की योजना बनाने वालों को नवरात्रि के अंत से लेकर प्लानिंग प्रारंभ कर देनी चाहिए, माह के मध्य तक कुछ कार्य परिस्थितियों के कारण रुक सकते हैं लेकिन धैर्य रखकर उनके विकल्प तलाशने होंगे और कोशिश करें कि पेंडिंग काम समय पर निपटाए जाएं, अन्यथा दबाव बढ़ेगा.

लापरवाही के कारण परिणाम हो सकते हैं खराब

नौकरी में भी शांत मन, सच्ची लगन और पूरे भरोसे के साथ काम करें, यह रवैया वरिष्ठों की नजर में आपकी छवि को मजबूत करेगा. महिलाओं को सामाजिक क्षेत्र में आगे बढ़ने और सम्मान पाने का अवसर मिलेगा. व्यापारियों और निवेशकों के लिए यह समय अचानक लाभ लेकर आ सकता है. यदि आपने कहीं निवेश किया हुआ है, तो अब उससे मुनाफा प्राप्त होने की संभावना है. युवाओं को इस समय खेल और शारीरिक गतिविधियों पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है, वर्तमान परिस्थितियों में फिजिकल फिटनेस पर जोर देना आवश्यक है. प्रेम संबंधों में आपसी शंका और गलतफहमी को जन्म न दें, अन्यथा रिश्तों में दरार आ सकती है. विद्यार्थियों को कठोर परिश्रम जारी रखना होगा, आलस्य या लापरवाही से परिणाम प्रभावित हो सकते हैं. 

पुराने मतभेद होंगे दूर, बढ़ेगी मधुरता

परिवार और अपनों के साथ अधिक समय बिताने का अवसर मिलेगा, जिससे रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी और पुराने मतभेद दूर होंगे. जिन लोगों ने हमेशा आपकी मदद की है उनके प्रति आभार जताना न भूलें, क्योंकि धन्यवाद कहने से संबंध और मजबूत होंगे. जीवनसाथी के साथ तालमेल अच्छा रहेगा, लेकिन क्रोध की स्थिति उन्हीं पर अधिक निकल सकती है, वहीं  माह के मध्य से उनके स्वास्थ्य को लेकर भी विशेष सतर्कता बरतनी होगी. भाई-बहनों की उन्नति का समय चल रहा है, आपके सहयोग और मार्गदर्शन से उन्हें सफलता प्राप्त होगी और छोटे बच्चों की पढ़ाई व सेहत को लेकर थोड़ा चिंतित रहेंगे, इसलिए उन पर ध्यान देना जरूरी होगा.

क्रोध के कारण बढ़ सकती है शारीरिक समस्याएं

स्वास्थ्य को लेकर यह माह थोड़ा चुनौतीपूर्ण रह सकता है, अनावश्यक क्रोध और तनाव से सिरदर्द और उच्च रक्तचाप जैसी समस्याएं रहेंगी. पेट से जुड़ी परेशानियां भी सताएंगी जिसमें 24 अक्टूबर तक विशेष सावधानी बरतनी होगी. यदि किसी पुरानी बीमारी से लंबे समय से जूझ रहे हैं, तो लापरवाही न करें और डॉक्टर से परामर्श लें. वाहन चलाते समय यातायात नियमों का पालन करें.

