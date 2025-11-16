Aaj Ka Panchang 16 November 2025: आज का पंचांग 16 नवंबर रविवार! उत्पन्ना एकादशी व्रत, जानें दिन का शुभ मुहूर्त- राहुकाल का समय?

Aaj Ka Panchang 16 November 2025: आज 16 नवंबर 2025, रविवार का दिन हिंदू पंचांग के अनुसार आज मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि है. जो अगले दिन 17 नवंबर के दिन प्रात: 04 बजकर47 मिनट पर समाप्त होगी. इसके अलावा आज हस्त नक्षत्र के साथ प्रीति योग रहेगा है. सूर्योदय आज सुबह 06 बजकर 49 मिनट पर होगा और सूर्यास्त का शाम 5 बजकर 34 मिनट तक रहेगा. चलिए जानते है यहां क्या है आज के दिन का शुभ मुहूर्त और राहुकाल का समय

16 नवंबर 2025, आज का पंचांग तिथि (16 November 2025 Today Panchang In Hindi)

दिनांक : 16 नवंबर 2025

वार : रविवार

माह (अमावस्यांत) : कार्तिक

माह (पूर्णिमांत) : मार्गशीर्ष

ऋतु : हेमंत

आयन : दक्षिणायन

पक्ष : कृष्ण पक्ष

तिथि: द्वादशी तिथि (17 नवंबर सुबह 04:47 बजे तक) उसके बाद त्रयोदशी तिथि

नक्षत्र: हस्त नक्षत्र (17 नवंबर प्रातः 02:10 बजे तक) उसके बाद चित्रा नक्षत्र

योग: प्रीति योग (17 नवंबर सुबह 07:22 बजे तक) उसके बाद आयुष्मान योग

करण: कौलव करण (17 नवंबर दोपहर 03:40 बजे तक) उसके बाद तैतुल करण।

चंद्र राशि: कन्या

सूर्य राशि: तुला (17 नवंबर दोपहर 01:37 बजे तक) उसके बाद वृश्चिक

सूर्योदय: सुबह 06:49

सूर्यास्त : शाम 05:34

संवत्सर : विश्वावसु

संवत्सर(उत्तर) : सिद्धार्थी

विक्रम संवत: 2082 विक्रम संवत

शक संवत: 1947 शक संवत

16 नवंबर 2025, आज के दिन का शुभ मुहूर्त (16 November 2025, Today Shubh Muhurat)

अभिजीत मुहूर्त: सुबह 11:41 बजे से दोपहर 12:23 बजे तक



अमृत काल: शाम 7:31 बजे से रात 9:17 बजे तक



ब्रह्म मुहूर्त: सुबह 4:58 बजे से सुबह 5:51बजे तक



गोधूलि मुहूर्त: शाम 5:27 बजे से शाम 5:54 बजे तक

शुभ चौघड़िया:

सुबह 08:05 बजे से सुबह 09:26 बजे तक

दोपहर 1:33 बजे से दोपहर 2:54 बजे तक

शाम 5:29 बजे से रात 7:08 बजे तक

आज के दिन का अशुभ समय- राहुकाल का समय (16 November 2025, Today Rahu Kaal Time, Ashubh Samay)

राहुकाल: शाम 4:16 बजे से शाम 5:37 बजे तक

यमगंड: दोपहर 12:11 बजे सेदोपहर1:33 बजे तक

दुर्मुहूर्त: शाम 4:10 बजे से शाम 4:54 बजे तक

वर्ज्यम्: सुबह 8:53 बजे से सुबह 10:39 बजे तक

