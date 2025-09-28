इकलौते गांव की अनोखी परंपरा, जहां पहली बार पीरियड आने पर लड़की के साथ करते हैं ऐसा व्यवहार
Home > धार्मिक आस्था > इकलौते गांव की अनोखी परंपरा, जहां पहली बार पीरियड आने पर लड़की के साथ करते हैं ऐसा व्यवहार

इकलौते गांव की अनोखी परंपरा, जहां पहली बार पीरियड आने पर लड़की के साथ करते हैं ऐसा व्यवहार

Assam unique tradition: असम के एक ऐसा गांव है जहां की अनोखी परंपरा आपको हैरान कर देगी. जी हां, यहां जब पहली बार लड़की को पीरियड आते हैं तो गजब का रिवाज फॉलो किया जाता है.

By: Shraddha Pandey | Last Updated: September 28, 2025 10:59:20 PM IST

Assam Rituals Puberty
Assam Rituals Puberty

Banana Tree Marriage: भारत परंपराओं का देश है, यहां हर राज्य और गांव की अपनी अलग-अलग रीति-रिवाज हैं. कुछ तो इतने पुराने हैं कि आज भी वैसे ही निभाए जाते हैं. ऐसे ही एक अनोखी परंपरा असम के बोगांइगांव जिले के सोलमारी गांव में देखी जाती है, जिसे लोग ‘तोलिनी ब्याह’ कहते हैं.

इस गांव में जब किसी लड़की को पहली बार पीरियड आते हैं, तो उस मौके को बड़े खास तरीके से मनाया जाता है. लड़की को कुछ दिन के लिए घर के बाकी लोगों से अलग रखा जाता है और खास नियमों का पालन कराया जाता है. इसे लड़की के जीवन की नई शुरुआत माना जाता है. इसके बाद होता है सबसे हैरान करने वाला रिवाज, लड़की की शादी केले के पेड़ से कराई जाती है!

केले के पेड़ को बनाते हैं दूल्हा

शादी भी बिल्कुल रियल वेडिंग की तरह होती है. घर सजता है, रिश्तेदार और गांव वाले जमा होते हैं, गाना-बजाना और रस्में होती हैं. लड़की को दुल्हन की तरह तैयार किया जाता है और केले के पेड़ को दूल्हे की तरह सजाया जाता है. हालांकि, ये असली शादी नहीं होती, बल्कि एक सांकेतिक रस्म है.

बुरी नजर से बचाने की परंपरा

इस रिवाज के पीछे मान्यता है कि इससे लड़की को बुरी नजर से बचाया जाता है और उसके असली पति की आगे चलकर लंबी उम्र हो. इसे नारी शरीर में आए बदलाव को सम्मान देने का तरीका भी माना जाता है. गांव वाले इसे अपनी पहचान और संस्कृति से जोड़कर बड़े गर्व के साथ निभाते हैं.

परंपरा पर उठते हैं करोड़ों सवाल

हालांकि, आज के समय में कई लोग इस परंपरा पर सवाल भी उठाते हैं और इसे पुरानी सोच का हिस्सा मानते हैं. लेकिन, गांव के लोग इसे परिवार और समाज के बीच रिश्ते मजबूत करने का जरिया बताते हैं. सोशल मीडिया और मीडिया कवरेज की वजह से ये रिवाज अब सिर्फ असम तक सीमित नहीं रहा, बल्कि नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर भी चर्चा का टॉपिक बन चुका है.

Tags: Assam traditionbanana tree marriageindian culturepuberty ritualunique wedding
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

10 मिनट में घर पर बनाएं नींबू स्क्रब, पाएं चमकदार...

September 28, 2025

6-6-6 वॉकिंग टेक्निक: वजन घटाने और सेहत सुधारने का नया...

September 28, 2025

घर पर बनाएं टेस्टी गार्लिक ब्रेड, जिसे देखकर और खाकर...

September 28, 2025

दुग्गा-दुग्गा! 33 साल की हसीना पर फिदा हुए फैन्स, तस्वीरें...

September 28, 2025

उंगलियां चाट-चाट कर लोग खाएंगे, घर में बनाएं स्वादिष्ट और...

September 28, 2025

नवरात्रि में कन्या भोज के लिए बनाएं ये भोग, नहीं...

September 28, 2025
इकलौते गांव की अनोखी परंपरा, जहां पहली बार पीरियड आने पर लड़की के साथ करते हैं ऐसा व्यवहार

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

इकलौते गांव की अनोखी परंपरा, जहां पहली बार पीरियड आने पर लड़की के साथ करते हैं ऐसा व्यवहार

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

इकलौते गांव की अनोखी परंपरा, जहां पहली बार पीरियड आने पर लड़की के साथ करते हैं ऐसा व्यवहार
इकलौते गांव की अनोखी परंपरा, जहां पहली बार पीरियड आने पर लड़की के साथ करते हैं ऐसा व्यवहार
इकलौते गांव की अनोखी परंपरा, जहां पहली बार पीरियड आने पर लड़की के साथ करते हैं ऐसा व्यवहार
इकलौते गांव की अनोखी परंपरा, जहां पहली बार पीरियड आने पर लड़की के साथ करते हैं ऐसा व्यवहार