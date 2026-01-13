Home > विदेश > लक्जरी और प्राइवेसी का अनोखा मेल, यहां रिलैक्स करने का तरीका सबसे ज्यादा है अलग

लक्जरी और प्राइवेसी का अनोखा मेल, यहां रिलैक्स करने का तरीका सबसे ज्यादा है अलग

'चेक-इन और स्ट्रिप डाउन' (Check-In and Strip Down) का मतलब यह है कि शहर के शोर (City Noise) को खत्मकर खुद को प्रकृति या फिर शांति के करीब ले जाना होता है.

By: DARSHNA DEEP | Published: January 13, 2026 2:37:41 PM IST

Destinations Made for Pure, Unfiltered Desire
Destinations Made for Pure, Unfiltered Desire


Destinations Made for Pure, Unfiltered Desire: क्या आप यह जानते हैं कि ‘चेक इन और स्ट्रिप डाउन’ का विचार उन गंतव्यों के लिए बनाया गया है जो मानव को उसकी विभिन्न तरह के इच्छाओं से मुक्त कर वास्तविक आनंद से मिलाने की कोशिश करते हैं, फिर चाहे वह समुद्र का एकांत हो या फिर किस उत्सव की ऊर्जा, ये स्थान मानसिक शांति केंद्र को पूरी तरह से दर्शाती है. लेकिन,  ऐसी यात्राएं व्यक्ति को पुनर्जीवित (Rejuvenate) करने के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है. 

You Might Be Interested In

इस तरह की यात्रा का मनोविज्ञान

दरअसल, ऐसी यात्राएं हमें ‘कैथर्सिस’ (Catharsis) का अनुभव कराने में सबसे ज्यादा मदद करती हैं. जब हम अपनी औपचारिक वेशभूषा, पद और जिम्मेदारियों को अस्थायी रूप से त्याग देते हैं, तो हम अपनी बुनियादी मानवीय जरूरतों जैसे सुकून, जुड़ाव और आनंद को काफी ज्यादा गहराई से महसूस कर पाते हैं. तो वहीं, दूसरी तरफ यह सिर्फ शरीर को आराम देने के बारे में नहीं है, बल्कि मन की शांति देने के ऊपर भी पूरी तरह से आधारित है. 

शुद्ध और अनफ़िल्टर्ड अनुभव के लिए प्रमुख गंतव्य

आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में ‘अनफ़िल्टर्ड इच्छा’ का मतलब ज्यादातर शांति, एकांत से जुड़ी होती है. 

You Might Be Interested In

मालदीव और सेशेल्स

ऐसा माना जाता है कि यहां के प्राइवेट रिसॉर्ट्स ‘नो न्यूज़, नो शूज़’ की नीति पर ही पूरी तरह से आधारित है. साथ ही यहां आप समाज के नियमों से दूर, समुद्र की लहरों के बीच अपनी इच्छाओं के मुताबिक जैसा चाहें वैसा समय बिता सकते हैं. 

मालदीव और सेशेल्स

तुलुम, मैक्सिको 

दरअसल, यह स्थान अपनी ‘बोहो-चिक’ जीवनशैली के लिए पूरे विश्वभर में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है. यहां के ज्यादातर लोग योग, ध्यान और समुद्र के किनारे अपनी मानसिक बाधाओं को ‘स्ट्रिप डाउन’ करने दुनिया के कोने-कोने से आते हैं. 

तुलुम, मैक्सिको

इबीसा और म्यकोनोस 

अगर  आपकी इच्छा संगीत, नृत्य और सामाजिक उत्सवों के माध्यम से खुद को जोड़ने  की है, तो ये द्वीप बिना किसी निर्णय (Non-judgmental) के आपको अपना स्वरूप जीने की पूरी तरह से आजादी देते हैं. 

इबीसा और म्यकोनोस

हिमालय के रिमोट रिट्रीट्स 

भारत में लद्दाख या ऋषिकेश के उच्च क्षेत्रों में ऐसे स्थान हैं जहां तकनीक और नेटवर्क नहीं पहुंचते हैं , जिससे आप शुद्ध रूप से अपने विचारों के साथ पूरी तरह से जुड़ सकते हैं. 

हिमालय के रिमोट रिट्रीट्स

You Might Be Interested In
Tags: Luxury TravelMaldivestravel destinationsTravel newsUnfiltered Desire
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

डाइट में शामिल करें ये Superfoods, बीमारियों से रहेंगे दूर

January 13, 2026

Healthy Habits: स्ट्रेस फ्री रहेगा आपका दिन, रोजाना करें ये...

January 13, 2026

पिंपल्स, ब्लैकहेड्स और ऑयली स्किन से परेशान हैं? जानिए किन...

January 13, 2026

हर दिन लगानी चाहिए Sunscreen? भूलकर भी न करें छोड़ने...

January 13, 2026

सिर्फ 5 स्टेप्स में पाएं मीरा कपूर जैसा ग्लोइंग फेस;...

January 12, 2026

अब बोरिंग नहीं रहा लड़कों का फैशन! इन 8 बॉलीवुड...

January 12, 2026
लक्जरी और प्राइवेसी का अनोखा मेल, यहां रिलैक्स करने का तरीका सबसे ज्यादा है अलग

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

लक्जरी और प्राइवेसी का अनोखा मेल, यहां रिलैक्स करने का तरीका सबसे ज्यादा है अलग
लक्जरी और प्राइवेसी का अनोखा मेल, यहां रिलैक्स करने का तरीका सबसे ज्यादा है अलग
लक्जरी और प्राइवेसी का अनोखा मेल, यहां रिलैक्स करने का तरीका सबसे ज्यादा है अलग
लक्जरी और प्राइवेसी का अनोखा मेल, यहां रिलैक्स करने का तरीका सबसे ज्यादा है अलग