कौन हैं इजरायल में रहनें वाली ‘करी क्वीन’ रीना पुष्करणा? पीएम मोदी के लिए तैयार किया ‘रॉयल मेन्यू’ ; भारत से क्या है नाता?

By: Shubahm Srivastava | Published: February 27, 2026 7:24:48 PM IST

रीना पुष्करणा की कहानी
Who is Reena Pushkarna: जब भारत और इजरायल के शीर्ष नेता कूटनीति की मेज पर मिलते हैं, तो उनके बीच के संवाद को खास स्वाद देने का काम करती हैं रीना पुष्करणा. इजरायल में उन्हें ‘भारतीय जायके की एंबेसडर’ और दुनिया भर में ‘करी क्वीन’ के नाम से जाना जाता है. उन्होंने न केवल भारतीय व्यंजनों को इजरायल में लोकप्रिय बनाया, बल्कि उन्हें दोनों देशों के रिश्तों के सांस्कृतिक सेतु के रूप में भी स्थापित किया.

पीएम मोदी के लिए शाकाहारी ‘रॉयल मेन्यू’

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऐतिहासिक इजरायल यात्रा के दौरान तैयार किया गया शाकाहारी ‘रॉयल मेन्यू’ रीना पुष्करणा की कारीगरी का उत्कृष्ट उदाहरण था. इस आधिकारिक भोज में इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतान्याहू ने खुले मंच से उनकी प्रशंसा की. नेतान्याहू ने मजाकिया अंदाज में कहा कि उनकी “पहली डेट” भी रीना के रेस्तरां में ही सफल हुई थी. उन्होंने यह भी कहा कि रीना के व्यंजनों में ऐसा स्वाद है जो दिल तक पहुंच जाता है.

पीएम मोदी के लिए तैयार किए गए मेन्यू पर एक नजर

पीएम मोदी के लिए तैयार मेन्यू पूरी तरह शाकाहारी और संतुलित था. शुरुआत हल्दी और अदरक के सूप से हुई, जिसे स्वास्थ्यवर्धक माना जाता है. इसके बाद खिचड़ी को फ्यूजन अंदाज में पेश किया गया. मुख्य भोजन में गुजराती शैली की कढ़ी-पकौड़ा, दाल तड़का और बासमती चावल, भरवां भिंडी, आलू-गोभी और ताजे पनीर से बना पनीर टिक्का शामिल था. तंदूरी रोटी, लच्छा पराठा और छोटे कुलचे ब्रेड बास्केट का हिस्सा थे. मिठाई में केसरिया खीर और इजरायल के ताजे फलों के साथ सोरबे परोसे गए.

भारत से मंगाए गए मसाले

मेन्यू की खासियत थी मसालों का संतुलित तालमेल. भारत से मंगाए गए मसालों को इजरायल के स्थानीय जैतून के तेल के साथ मिलाकर ऐसा स्वाद तैयार किया गया जो हल्का और सुपाच्य हो. रीना ने हर डिश को पीएम मोदी की पसंद और उपवास नियमों को ध्यान में रखकर बनाया. हालांकि नेतान्याहू को उनके हाथ की मछली बेहद पसंद है, लेकिन मोदी के सम्मान में पूरा भोज शाकाहारी रखा गया.

कौन हैं रीना पुष्करणा?

रीना पुष्करणा का जन्म भारत में हुआ और वे भारतीय सेना के एक कर्नल की बेटी हैं. 1983 में वे अपने पति विनोद के साथ इजरायल चली गईं, उस समय जब दोनों देशों के पूर्ण राजनयिक संबंध भी स्थापित नहीं हुए थे. तेल अवीव में उन्होंने ‘तंदूरी’ रेस्तरां की स्थापना की, जिसने जल्द ही भारतीय स्वाद को इजरायली समाज में लोकप्रिय बना दिया. यह रेस्तरां सिर्फ खाने की जगह नहीं रहा, बल्कि सांस्कृतिक और कूटनीतिक मुलाकातों का केंद्र बन गया.

रेस्तरां में आ चुकी हैं कई हस्तियां

उनकी मेहमाननवाजी का दायरा विश्व प्रसिद्ध हस्तियों तक फैला है. ज़ुबिन मेहता, सोफिया लोरेन, यित्झाक राबिन और शिमोन पेरेस जैसी हस्तियां उनके रेस्तरां में आ चुकी हैं. 1993 में इजरायल-फिलिस्तीन शांति वार्ता के दौरान उनका रेस्तरां अनौपचारिक मुलाकातों का स्थल भी बना, जो दर्शाता है कि भोजन भी इतिहास की दिशा तय करने में भूमिका निभा सकता है.

नेतान्याहू परिवार भी जाता है उनके रेस्तरां

दिलचस्प बात यह है कि बेंजामिन नेतान्याहू और उनकी पत्नी सारा की पहली मुलाकात भी रीना के रेस्तरां में हुई थी. नेतान्याहू परिवार आज भी वहां नियमित रूप से जाता है और बटर चिकन व कराही चिकन जैसे व्यंजनों का आनंद लेता है.

रीना पुष्करणा उन विरले शेफ में शामिल हैं, जिन्होंने विश्व नेताओं के आधिकारिक भोज से लेकर उनके निजी जीवन के खास पलों तक को अपने स्वाद से यादगार बनाया है. उन्होंने यह साबित किया है कि भोजन सिर्फ पेट भरने का साधन नहीं, बल्कि संस्कृतियों को जोड़ने और इतिहास रचने का माध्यम भी हो सकता है.

