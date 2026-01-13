महंगा वीजा, लाखों के खर्च के पीछे भारतीय व्लॉगर ने दिखाई यूरोप की गंदी सच्चाई, वीडियो वायरल

Indian vlogger Europe video: हाल ही में सोशल मीडिया पर यूरोप से जुड़ा एक वीडियो तेजी से वायरल हुआ है. इस वीडियो में एक भारतीय ट्रैवल व्लॉगर ने यूरोप की ऐसी तस्वीर दिखाई है, जो आमतौर पर सुंदर फोटो और वीडियो में नजर नहीं आती. इसने लोगों के बीच बड़ी बहस छेड़ दी है.

वीडियो में क्या दिखाया गया

भारतीय ट्रैवल व्लॉगर प्रतीक सिंह ने अपने वीडियो में यूरोप की कुछ सड़कों की हालत दिखाई है, जहां कचरा फैला हुआ है और काफी भीड़ है. वीडियो में दिखाए गए दृश्य उस यूरोप से बिल्कुल अलग हैं, जिसे लोग सपनों की यात्रा मानते हैं.

प्रतीक सिंह का कहना है कि यूरोप घूमने के लिए लोगों को शेंगेन वीजा लेना पड़ता है, जिसमें छह महीने का बैंक स्टेटमेंट, तीन महीने का आयकर रिटर्न, कई दस्तावेज और महंगे हवाई टिकट शामिल होते हैं. उनके अनुसार, इतना पैसा खर्च करने के बाद भी वहां की जमीनी हकीकत निराश करने वाली हो सकती है.

इतना खर्च और देखने को यही?

वीडियो में प्रतीक कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति 10 लाख रुपये से ज्यादा खर्च करके यूरोप जाता है और वहां उसे गंदी सड़कें, अव्यवस्था और अपराध दिखें, तो सवाल उठना लाजमी है. उनका कहना है कि ऐसी चीजें तो भारत में भी देखी जा सकती हैं.

वे ये भी कहते हैं कि आज के समय में जापान, चीन, ताइवान, दक्षिण कोरिया, मलेशिया और सिंगापुर जैसे एशियाई देश पर्यटन, ढांचे और विकास के मामले में आगे बढ़ रहे हैं, जबकि यूरोप और पश्चिमी देश धीरे-धीरे अपनी पहचान खो रहे हैं.

An Indian traveller exposes the reality of Europe.

Filth on the streets, illegal immigrants, attacks on women and police on New Year, rampant crime after dark…

One spends 10,000-12,000 dollars to go and see all that? pic.twitter.com/MCKnE53Jkc — Abhijit Majumder (@abhijitmajumder) January 8, 2026

सुरक्षा पर सवाल

प्रतीक सिंह ने यूरोप में अव्यवस्था का उदाहरण देते हुए नीदरलैंड्स के एक फुटबॉल मैच का जिक्र किया, जिसे आतिशबाजी और अफरा-तफरी के कारण बीच में रोकना पड़ा. उन्होंने चोरी, लूट और अवैध प्रवासियों की बढ़ती संख्या को लेकर भी चिंता जताई.

सोशल मीडिया पर मिली-जुली प्रतिक्रियाएं

ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया जा रहा है. कुछ लोग प्रतीक सिंह की बातों से सहमत नजर आए. एक यूजर ने लिखा कि सड़कों पर गंदगी, रात में अपराध और महिलाओं व पुलिस पर हमले जैसी खबरें परेशान करने वाली हैं, खासकर जब कोई इतनी महंगी यात्रा करता है.

वहीं, नीदरलैंड्स में रहने वाले एक व्यक्ति ने लिखा कि एम्स्टर्डम के पर्यटक इलाकों में गंदगी तो है, लेकिन उन्होंने कभी असुरक्षा महसूस नहीं की. उनके अनुसार, गैर-पर्यटक इलाके काफी साफ और सुंदर हैं.