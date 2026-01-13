Home > वायरल > मुर्गा बनाया, थप्पड़ मारे… 18 साल के डिलीवरी राइडर की दुकान मालिक ने की जमकर पिटाई; कर्मचारियों पर केस दर्ज- Video

Viral Video: इन दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो आग की तरह वायरल हो रहा है. यह वीडियो पूर्वी दिल्ली के ओल्ड कोंडली में एक 18 वर्षीय डिलीवरी बॉय रिशा कुमार का है. जिसके साथ दुकान के मालिक ने परफ्यूम इस्तेमाल करने पर मारपीट की. उसे काफी ज्यादा पीटा गया. पुलिस ने केस दर्ज कर घटना की जांच शुरु कर दी है.

By: Preeti Rajput | Published: January 13, 2026 10:08:31 AM IST

Delhi Delivery Boy Assault: देश का राजधानी दिल्ली के पूर्वी  ओल्ड कोंडली इलाके में एक क्विक-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के लिए काम करने वाले 18 साल के डिलीवरी बॉय के साथ मारपीट की गई. जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह वायरल हो रहा है. मारपीट ही नहीं बल्कि डिलीवरी बॉय को स्टोर मालिक ने दुकान में ही मुर्गा बनाया और माफी मांगने के लिए भी कहा. दरअसल, इस लड़के ने परफ्यूम इस्तेमाल कर लिया था. जिसके बाद दुकान के मालिक ने उस मासूम लड़के के साथ बदतमीजी की. डिलीवरी बॉय की पहचान ओल्ड कोंडली के रहने वाले ऋषा कुमार के तौर पर की गई है. 

वीडियो हुआ सोशल मीडिया पर वायरल 

घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है. वीडियो के अनुसार, यह मामला 6 जनवरी 2026 का है. न्यूज एजेंसी ANI और PTI के अनुसार पीड़ित की शिकायत पुलिस ने दर्ज कर ली है. साथ ही मामले की जांच पड़ताल भी शुरु हो चुकी है. यह घटना तब हुई, जब उनके ने दुकान से परफ्यूम निकालकर खुद पर छिड़का. मालिक ने लड़के को फिर डांटना शुरु कर दिया. दुकान मालिक ने पहले उसे मुर्गा बनाए और बाद में कई सारे थप्पड़ भी लगा दिए. जिसके बाद युवक ने पुलिस का पास जाकर शिकायत दर्ज करवाई. 



जेप्टो कंपनी में काम करता है युवक 

पुलिस ने इस मामले में जांच पड़ताल करना शुरु कर दिया है. डीसीपी अभिषेक धानिया ने जानकारी देते हुए बताया कि ऋषा कुमार उर्फ लाला बाबू, हरिजन बस्ती, ओल्ड कोंडली में अपने पूरे परिवार के साथ रहता है. वह जेप्टो कंपनी के लिए डिलीवरी बॉय का काम करता है. 

कांग्रेस ने उठाई आवाज 

इंडियन व डेली यूथ कांग्रेस के एक्स हैंडल से भी इस वीडियो को शेयर किया गया है. उन्होंने इस घटना को शर्मनाक बताया है. यह वीडियो 43 सेकंड का है. वायरल हो रहे वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि पीड़ित शोरूम की खाली जगह पर मुर्गा बना हुआ है. मालिक बाद में पीड़ित पर एक के बाद एक कार कई थप्पड़ जड़ देता है.

 

Tags: Delhi delivery boy assaultEast Delhi store owner assaultOld Kondli assault case
