Delhi Viral Video: विदेशी पर्यटक को खुलेआम दिया लड़की का ऑफर, सामने आया देश को शर्मसार करने वाला वीडियो

Delhi Viral Video: हाल ही में देश की राजधानी दिल्ली में घटी एक घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रहा है. इस वीडियो में एक ऑटो-रिक्शा चालक को एक विदेशी पर्यटक को सफर के दौरान कथित तौर पर पैसों के बदले यौन सेवाएं दिलाने का प्रस्ताव देते हुए सुना जा सकता है. वीडियो सामने आने के बाद लोगों में काफी नाराजगी देखी जा रही है और कई लोग चालक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं.

सफर के दौरान असहज करने वाली बातचीत

ये वीडियो एक विदेशी यात्री ने इंस्टाग्राम पर शेयर किया है, जिसका अकाउंट नाम @daviddxiao बताया जा रहा है. वीडियो में ऑटो चालक ये कहते हुए सुनाई देता है कि कमरे उपलब्ध हैं और वो 18–20 साल की “अच्छी लड़कियां” उपलब्ध करा सकता है.

वीडियो के अनुसार, यात्री द्वारा साफ इनकार किए जाने के बाद भी चालक अपनी बात दोहराता रहा. यात्री ने बाद में बताया कि पूरे सफर के दौरान वो दबाव और असुरक्षा महसूस कर रहा था. इस एक्सपीरिएंस ने उसे मानसिक रूप से काफी असहज कर दिया.

सोशल मीडिया पर कड़ी प्रतिक्रिया

वीडियो वायरल होते ही सोशल मीडिया पर लोगों ने तीखी प्रतिक्रिया दी. कई यूजर्स ने दिल्ली पुलिस को टैग करते हुए मामले की जांच और सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की. कई लोगों ने कहा कि इस तरह की घटनाएं देश की छवि को नुकसान पहुंचाती हैं और ‘अतिथि देवो भव’ जैसी भारतीय परंपरा के खिलाफ हैं. कुछ लोगों ने चिंता जताई कि यदि ऐसे मामलों पर तुरंत कार्रवाई नहीं हुई तो ये संदेश गलत जाएगा.

एक यूजर ने लिखा कि भारत एक सुंदर और सुरक्षित देश है, लेकिन हर जगह कुछ लोगों से सावधान रहने की जरूरत होती है. वहीं, दूसरे ने इस घटना को शर्मनाक बताते हुए संबंधित अधिकारियों से अपील की कि वे पर्यटकों की सुरक्षा सुनिश्चित करें. एक अन्य टिप्पणी में कहा गया कि मामले की तुरंत जांच होनी चाहिए और अगर किसी तरह का अवैध नेटवर्क चल रहा है तो उसे बंद किया जाना चाहिए.

सुरक्षित यात्रा के सुझाव

घटना के बाद कई लोगों ने सुझाव दिया कि राजधानी में यात्रा करते समय ज्यादा सुरक्षित और जिम्मेदार विकल्पों का उपयोग करना चाहिए. उदाहरण के तौर पर दिल्ली मेट्रो को सेफ साधन बताया गया. इसके अलावा ऐप-आधारित कैब सेवाएं जैसे Uber और Ola भी बेहतर मानी गईं, क्योंकि इनमें यात्रा की जानकारी और चालक का विवरण दर्ज रहता है.

फिलहाल इस मामले में पुलिस की ओर से आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है. सोशल मीडिया पर लोग उम्मीद जता रहे हैं कि संबंधित अधिकारी जल्द ही जांच कर उचित कदम उठाएंगे, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हो.