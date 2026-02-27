Home > वायरल > Delhi Viral Video: विदेशी पर्यटक को खुलेआम दिया लड़की का ऑफर, सामने आया देश को शर्मसार करने वाला वीडियो

Delhi Viral Video: विदेशी पर्यटक को खुलेआम दिया लड़की का ऑफर, सामने आया देश को शर्मसार करने वाला वीडियो

Delhi Viral Video: सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक दिल्ली का ऑटो चालक टूरिस्ट को कुछ ऐसा बता रहा है, जिसके बाद लोग तरह-तरह की बातें कर रहे हैं-

By: sanskritij jaipuria | Published: February 27, 2026 11:16:09 AM IST

Delhi Viral Video
Delhi Viral Video


Delhi Viral Video: हाल ही में देश की राजधानी दिल्ली में घटी एक घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रहा है. इस वीडियो में एक ऑटो-रिक्शा चालक को एक विदेशी पर्यटक को सफर के दौरान कथित तौर पर पैसों के बदले यौन सेवाएं दिलाने का प्रस्ताव देते हुए सुना जा सकता है. वीडियो सामने आने के बाद लोगों में काफी नाराजगी देखी जा रही है और कई लोग चालक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं.

You Might Be Interested In

 सफर के दौरान असहज करने वाली बातचीत

ये वीडियो एक विदेशी यात्री ने इंस्टाग्राम पर शेयर किया है, जिसका अकाउंट नाम @daviddxiao बताया जा रहा है. वीडियो में ऑटो चालक ये कहते हुए सुनाई देता है कि कमरे उपलब्ध हैं और वो 18–20 साल की “अच्छी लड़कियां” उपलब्ध करा सकता है.

वीडियो के अनुसार, यात्री द्वारा साफ इनकार किए जाने के बाद भी चालक अपनी बात दोहराता रहा. यात्री ने बाद में बताया कि पूरे सफर के दौरान वो दबाव और असुरक्षा महसूस कर रहा था. इस एक्सपीरिएंस ने उसे मानसिक रूप से काफी असहज कर दिया.

You Might Be Interested In

 सोशल मीडिया पर कड़ी प्रतिक्रिया

वीडियो वायरल होते ही सोशल मीडिया पर लोगों ने तीखी प्रतिक्रिया दी. कई यूजर्स ने दिल्ली पुलिस को टैग करते हुए मामले की जांच और सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की. कई लोगों ने कहा कि इस तरह की घटनाएं देश की छवि को नुकसान पहुंचाती हैं और ‘अतिथि देवो भव’ जैसी भारतीय परंपरा के खिलाफ हैं. कुछ लोगों ने चिंता जताई कि यदि ऐसे मामलों पर तुरंत कार्रवाई नहीं हुई तो ये संदेश गलत जाएगा.

एक यूजर ने लिखा कि भारत एक सुंदर और सुरक्षित देश है, लेकिन हर जगह कुछ लोगों से सावधान रहने की जरूरत होती है. वहीं, दूसरे ने इस घटना को शर्मनाक बताते हुए संबंधित अधिकारियों से अपील की कि वे पर्यटकों की सुरक्षा सुनिश्चित करें. एक अन्य टिप्पणी में कहा गया कि मामले की तुरंत जांच होनी चाहिए और अगर किसी तरह का अवैध नेटवर्क चल रहा है तो उसे बंद किया जाना चाहिए.

सुरक्षित यात्रा के सुझाव

घटना के बाद कई लोगों ने सुझाव दिया कि राजधानी में यात्रा करते समय ज्यादा सुरक्षित और जिम्मेदार विकल्पों का उपयोग करना चाहिए. उदाहरण के तौर पर दिल्ली मेट्रो को सेफ साधन बताया गया. इसके अलावा ऐप-आधारित कैब सेवाएं जैसे Uber और Ola भी बेहतर मानी गईं, क्योंकि इनमें यात्रा की जानकारी और चालक का विवरण दर्ज रहता है.

फिलहाल इस मामले में पुलिस की ओर से आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है. सोशल मीडिया पर लोग उम्मीद जता रहे हैं कि संबंधित अधिकारी जल्द ही जांच कर उचित कदम उठाएंगे, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हो.

 

You Might Be Interested In
Tags: Delhi Viral Video
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

विजय-रश्मिका की हुई ‘योद्धा शादी’, जानें क्या है ‘कोडवा परंपरा’

February 27, 2026

यश की इतनी करोड़ की फिल्म कितनी लंबी? 5 हसीनाओं...

February 26, 2026

होली के जिद्दी रंग कैसे हटाएं? अपनाएं ये आसान उपाय

February 26, 2026

होली पर बनाएं रॉयल केसर-बादाम शरबत, मेहमान भी हो जाएंगे...

February 26, 2026

यहां होली पर नहीं उड़ता गुलाल! भारत की ये जगहें...

February 26, 2026

गुरुग्राम में कभी बहा करती थी ये नदी, जानें नाम

February 26, 2026
Delhi Viral Video: विदेशी पर्यटक को खुलेआम दिया लड़की का ऑफर, सामने आया देश को शर्मसार करने वाला वीडियो

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Delhi Viral Video: विदेशी पर्यटक को खुलेआम दिया लड़की का ऑफर, सामने आया देश को शर्मसार करने वाला वीडियो
Delhi Viral Video: विदेशी पर्यटक को खुलेआम दिया लड़की का ऑफर, सामने आया देश को शर्मसार करने वाला वीडियो
Delhi Viral Video: विदेशी पर्यटक को खुलेआम दिया लड़की का ऑफर, सामने आया देश को शर्मसार करने वाला वीडियो
Delhi Viral Video: विदेशी पर्यटक को खुलेआम दिया लड़की का ऑफर, सामने आया देश को शर्मसार करने वाला वीडियो