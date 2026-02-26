बंदे ने फोन दिला दिया…बेंगलुरु महिला की पोस्ट ने सोशल मीडिया पर छेड़ी जेंडर सोच पर बहस

Bengaluru woman viral X post: बेंगलुरु की एक महिला ने हाल ही में ऑनलाइन एक बड़ी बातचीत शुरू कर दी, जब उसने बताया कि कैसे उसकी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को उसके एक दोस्त ने आसानी से नज़रअंदाज़ कर दिया था. अनु, जिसने X पर इस घटना के बारे में पोस्ट किया था, ने याद किया कि कैसे यह पल तब आया जब उसने रिलेशनशिप में रहते हुए अपना पहला iPhone खरीदा था. कुछ दिनों बाद एक दोस्त से मिलने पर, वह उसके तुरंत रिएक्शन से हैरान रह गई. उसने कहा, “सही है भाई, बंदे ने फोन दिला दिया.”

इस अंदाज़े ने उसे चौंका दिया. यह सोचकर कि उसे क्यों लगा कि यह एक गिफ्ट है, उसने सीधे उससे पूछा. उसने कहा कि उसका जवाब परेशान करने वाला था: “तेरा बंदा अमीर है, यह बिल्कुल साफ है कि तुमने उसे क्यों चुना.”

मैं बस उसे घूरती रही…

जिस बात ने इस कमेंट को और भी चुभने वाला बना दिया, वह थी उनकी लंबी दोस्ती. उसने बताया कि वह उसकी आदतों को अच्छी तरह जानता था — जिसमें यह भी शामिल था कि जब वे बाहर जाते थे तो वह अक्सर बिल भरती थी क्योंकि उस समय वह बेरोजगार था. वह यह भी जानता था कि वह महंगे गिफ्ट लेने में सहज नहीं थी. उन्होंने लिखा, मैं बस उसे घूरती रही, उसके सोचने के तरीके से डरी हुई थी.

सदमे में, अनु ने बाद में एक और करीबी दोस्त से बात की, जिसने माना कि उसे भी अपनी ज़िंदगी में ऐसी ही सोच का सामना करना पड़ा था. उस बातचीत ने अनु को एक बड़े पैटर्न पर सोचने के लिए मोटिवेट किया.

‘हम इस सोच को कब पीछे छोड़ेंगे?’

उन्होंने अपनी पोस्ट में पूछा, एक औरत होने के नाते, जब कोई आदमी शामिल होता है तो हमारी कामयाबियां धुंधली क्यों हो जाती हैं? उन्होंने आगे कहा कि वह कई ऐसी औरतों को जानती हैं जिन्होंने खुद से घर, कार खरीदी हैं, घूमने-फिरने के लिए पैसे दिए हैं और अपने परिवार को सपोर्ट किया है. हम इस सोच को कब पीछे छोड़ेंगे?

पोस्ट हुई सोशल मीडिया पर वायरल

उनका थ्रेड जल्दी ही पॉपुलर हो गया, और कई औरतों ने उनके अनुभव को दोहराया. कई यूज़र्स ने बताया कि जज किए जाने से बचने के लिए उन पर महंगे गिफ्ट लेने या बिल बांटने का दबाव महसूस होता है.

यूज़र्स का रिएक्शन आ रहा सामने

एक यूज़र ने लिखा, “मैं कभी भी किसी आदमी से महंगे गिफ्ट नहीं लेती, या डेट पर बिल भरने की कोशिश नहीं करती क्योंकि जैसे ही वे बिल भरना शुरू करते हैं, ये ख्याल मेरे दिमाग में घूमने लगते हैं… मुझे तब बहुत ज़्यादा दबाव महसूस होता है जब मुझे किसी ऐसी चीज़ के लिए जज किया जाता है जो मैं नहीं हूं.

फ्लाइट से पहले छुट्टी कैंसिल, गुस्साई Gen Z ने बॉस को यूं सिखाया सबक; वर्क-लाइफ बैलेंस पर छिड़ी नई बहस