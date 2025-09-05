साड़ी में khushi Mukherjee ने दिया बोल्ड पोज, लड़के जरूर देखें ये वायरल वीडियो

Khushi Mukherjee Bold avatar: जानी मानी एक्ट्रेस खुशी मुखर्जी एक बार फिर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। वह अपने बोल्ड अंदाज के कारण काफी सुर्खियों में रहती है। इस वीडियो में आप देख सकते है कि खुशी मुखर्जी (Khushi Mukherjee) का एक और हॉट वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा का कारण बना हुए है। उन्होंने इस बार कोई छोटे ड्रेस (short dress) नहीं पहनी है बल्कि साड़ी में ही उन्होंने इतना बोल्ड पोज (bold pose) दिया है। जिसको देखकर आपको शर्म आ जाएंगी। इस वीडियो का कई लोग तारिफ कर रहे है तो वहीं कुछ लोग ट्रोल करते हुए लिखा की उससे अच्छा बीना कपड़े के ही रहती ।