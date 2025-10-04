किसने बनाया है लग्जरी कार AUDI का लोगो, क्या होता है Logo का मतलब?
किसने बनाया है लग्जरी कार AUDI का लोगो, क्या होता है Logo का मतलब?

Audi Logo : ऑडी का चार रिंग वाला लोगो 1932 में चार कंपनियों के विलय का प्रतीक है. इसे कई बार रीडिजाइन किया गया, क्या आप जानते हैं इसे किसने डिजाइन किया है, अगर नहीं तो आइए जानते हैं-

By: sanskritij jaipuria | Published: October 4, 2025 4:25:14 PM IST

किसने बनाया है लग्जरी कार AUDI का लोगो, क्या होता है Logo का मतलब?

Audi Logo : जर्मनी की फेमस लग्जरी कार निर्माता कंपनी ऑडी अपनी बेहतरीन इंजीनियरिंग, माडर्न तकनीक और शानदार डिजाइन के लिए पूरी दुनिया में जानी जाती है. आज के समय में इस लग्जरी कार को खरीदने का हर किसी का सपना होता है, हर कोई सोचता है कि काश वो ये कार ले सकता, लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि ऑडी का जो आइकॉनिक चार रिंग वाला लोगो है वो किसने डिजाइन किया है?

ऑडी की स्थापना 1909 में अगस्त हॉर्च ने की थी.  हॉर्च नाम का मतलब जर्मन भाषा में ‘सुनो’ होता है. बाद में उनके ब्रांड का नाम लैटिन शब्द ‘ऑडी’ रखा गया, जिसका अर्थ भी ‘सुनो’ होता है. 1932 में ऑडी ने तीन अन्य मेन जर्मन कार कंपनियों डिकेडब्ल्यू, हॉर्च और वंडरर – के साथ मिलकर ऑटो यूनियन एजी का गठन किया.  

 चार रिंग का लोगो: क्या है इसका मतलब?

ऑडी कार लोगो 1932 में चार संस्थापक कंपनी ऑडी, डिकेडब्ल्यू, हॉर्च और वंडरर के एक साथ होने के रूप में बनाया गया था. ऑडी का फेमस चार रिंग वाला लोगो इस चारों कंपनियों का प्रतीक है. हर एक रिंग एक कंपनी का रिप्रेजेंट करती है- ऑडी, डिकेडब्ल्यू, हॉर्च और वंडरर. ये लोगो इस बात का सबूत है कि ये चार कंपनियां एक साथ मिलकर मजबूत और बड़े ऑटो यूनियन का हिस्सा बन गईं.

शुरुआत में हर रिंग के अंदर अलग-अलग लोगो भी दिखाए जाते थे, लेकिन समय के साथ इसे बहुत सिंपल डिजाइन में बदला गया.

 लोगो के डिजाइन में हुआ बदलाव

1990 के दशक में इस लोगो को ग्राफिक डिजाइनर कर्ट वीडेमैन के नेतृत्व में स्ट्रिचपंकट और केएमएस जैसे डिजाइन फर्मों ने नया रूप दिया. 2016 तक ऑडी ने इसे और मॉडर्न बनाया और लोगो को सपाट (2D) रूप में पेश किया, ताकि डिजिटल और माडर्न एप्लीकेशन्स में आसानी से इस्तेमाल किया जा सके.

इस बदलाव के दौरान लोगो की मूल भावना नहीं बदली, बल्कि उसे और साफ-सुथरा, स्टाइलिश और समय के अनुरूप बनाया गया.

 क्या डिजाइन पर कोई खर्चा हुआ?

ऑडी लोगो के निर्माण या रीडिजाइन के लिए कोई खास लागत या कमीशन की जानकारी सार्वजनिक नहीं है. ऐसा माना जाता है कि कर्ट वीडेमैन और उनकी टीम ने सालों तक इस लोगो को परफेक्ट बनाने और उसे बेहतर दिखाने का काम किया.

किसने बनाया है लग्जरी कार AUDI का लोगो, क्या होता है Logo का मतलब?

