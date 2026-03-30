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प्रेगनेंसी में वरदान साबित होंगे ये जूस, जानें इसके फायदे
Preeti-rajput
Mar 30, 2026
Mar 30, 2026
Preeti-rajput
प्रेगनेंसी के दौरान शरीर को पोषण की अधिक जरूरत होती है. ऐसे में ताजा फलों का जूस पीना काफी फायदेमंद होता है.
संतरे का जूस विटामिन सी से भरपूर होता है. यह इम्यूनिटी को बूस्ट करने में मदद करता है. यह प्रेगनेंसी के दौरान थकान हो कम करता है.
अनार का जूस आयरल और एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होता है. यह शरीर में खून की कमी को दूर करता है. साथ ही हीमोग्लोबिन लेवल को बनाए रखने में मदद करता है.
सेब का जूस फाइबर और अन्य जरूरत पोषण तत्वों से भरपूर होता है. साथ ही यह पाचन के लिए बेहतर होता है. शरीर को ऊर्जा देने में भी यह मदद करता है.
गाजर का जूस विटामिन ए और एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होता है. यह आंखों और स्किन के लिए काफी अच्छा होता है.
चुकंदर का जूस आयरन और फोलेट से भरपूर होता है. यह ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर करता है और खून की कमी से बचाव करने में मदद करता है.
नारियल पानी शरीर को लंबे समय तक हाइड्रेट रखता है. साथ ही इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी को पूरा करता है. यह थकान से बचाने में मदद करता है.
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