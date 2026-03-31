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कच्चा या भुना चना, जानें कौन सा है आपकी सेहत के लिए ज्यादा फायदेमंद
Ranjana-sharma
Mar 31, 2026
Mar 31, 2026
Ranjana-sharma
चना पोषण से भरपूर होता है, लेकिन इसे कच्चा या भुना किस रूप में खाना फायदेमंद है, यह आपकी जरूरत और पाचन पर निर्भर करता है.
कच्चा या भुना चना- क्या है बेहतर?
कच्चा (भिगोया हुआ) चना प्रोटीन, फाइबर और विटामिन्स से भरपूर होता है. यह शरीर को एनर्जी देता है और मसल्स बनाने में मदद करता है.
कच्चा चना खाने के फायदे
भुना चना हल्का और कुरकुरा होता है, जो पचने में आसान है. यह वजन कंट्रोल करने और भूख को कम करने में मदद करता है.
भुना चना खाने के फायदे
जिन लोगों का पाचन कमजोर है, उनके लिए भुना चना ज्यादा फायदेमंद होता है. वहीं मजबूत पाचन वाले लोग भिगोया हुआ कच्चा चना आसानी से खा सकते हैं.
पाचन के लिए क्या बेहतर?
भुना चना कम कैलोरी और ज्यादा फाइबर वाला होता है, जिससे पेट लंबे समय तक भरा रहता है और वजन घटाने में मदद मिलती है.
वजन घटाने में कौन असरदार?
भिगोया हुआ कच्चा चना बॉडी बिल्डिंग और ताकत बढ़ाने के लिए ज्यादा फायदेमंद माना जाता है क्योंकि इसमें पोषक तत्व अधिक होते हैं.
ताकत और बॉडी के लिए क्या खाएं?
दोनों का संतुलन सबसे बेहतर है. सुबह भिगोया हुआ चना और दिन या शाम में भुना चना खाने से शरीर को पूरा फायदा मिल सकता है.
सही तरीका क्या है?
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