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गलती से भी बीमारी में इस जूस का न करें सेवन
Sanskritij-jaipuria
Mar 31, 2026
Mar 31, 2026
Sanskritij-jaipuria
लौकी का जूस कई बीमारियों में फायदेमंद माना जाता है, लेकिन हर किसी के लिए अच्छा नहीं होता.
कुछ खास स्वास्थ्य समस्याओं में इसका सेवन करने से नुकसान भी हो सकता है.
यह ब्लड प्रेशर कम करता है, इसलिए लो बीपी वाले लोगों को चक्कर या कमजोरी महसूस हो सकती है.
जिन लोगों को किडनी की बीमारी है या जो डायलिसिस पर हैं, उन्हें इसमें मौजूद पोटैशियम के कारण इसे नहीं पीना चाहिए.
गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को संक्रमण के खतरे के कारण इससे दूर रहना चाहिए.
डायबिटीज के मरीजों में यह ब्लड शुगर बहुत कम (हाइपोग्लाइसीमिया) कर सकता है.
जिनका पाचन कमजोर है, उन्हें इसे पीने से पेट दर्द या गैस की समस्या हो सकती है.
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