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भारत में कहां है साइलेंट सिटी? जहां मिलती है शांति
Preeti-rajput
Mar 31, 2026
Mar 31, 2026
Preeti-rajput
देश की साइलेंट सिटी मिजोरम के आइजोल को कहा जाता है. इस नाम के पीछे कई कारण है.
यातायात नियमों, सार्वजनिक अनुशासन और हॉर्न न बजाने की संस्कृति के कारण यह नाम दिया गया है. यहां भीड़भाड़ भी कम देखने को मिलती है.
आइजोल समुद्र तल से करीब 1,132 मीटर की ऊंचाई पर है. साथ ही इसके एकतरफ तलावंग नदी घाटी और दूसरी तरफ तुइरियल नदी घाटी है.
आइजोल का शांत यातायात सिर्फ एक नारा नहीं बल्कि इस शहर में हॉर्न न बजाने की संस्कृति के कारण विकसित हुई है. इसे 'नो हॉर्निंग सिटी' भी कहा जाता है.
यहां देर होने पर लोग हार्न बजाने की बजाय अपनी बारी का इंतजार करते हैं. यहां हॉर्न बजाना असभ्य माना जाता है. अब यह आदत यहां की पहचान बन गई है.
स्कूली बच्चों, ड्राइवरों और निवासियों को यहां नियमित रुप से सड़क अनुशासन के बारे में याद दिलाया जाता है.
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