हरा धनिया खाने के धमाकेदार फायदे

भारतीय भोजन में हरा धनिया केवल स्वाद और सुगंध बढ़ाने के लिए ही नहीं बल्कि आयुर्वेद में इसे एक शक्तिशाली औषधीय जड़ी-बूटी के रूप में भी माना जाता है.