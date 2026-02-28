Home > टेक - ऑटो > Skoda Rapid या Toyota Yaris कौन सी कार सेफटी के मामले में है ज्यादा बेहतर, जानें दाम

Skoda Rapid या Toyota Yaris कौन सी कार सेफटी के मामले में है ज्यादा बेहतर, जानें दाम

Skoda Rapid vs Toyota Yaris: स्कोडा रैपिड तेज और मजेदार ड्राइविंग देती है, जबकि टोयोटा यारिस सुरक्षा, भरोसेमंदता और आरामदायक केबिन के लिए परिवारों के लिए बेहतर ऑप्शन है. आइए जानते हैं दोनों में अंतर-

By: sanskritij jaipuria | Published: February 28, 2026 1:29:44 PM IST

Skoda Rapid vs Toyota Yaris
Skoda Rapid vs Toyota Yaris


Skoda Rapid vs Toyota Yaris: भारत में परिवार के लिए कार चुनते समय अक्सर ये सवाल उठता है कि कौन सी कार लें स्कोडा रैपिड या टोयोटा यारिस. इसका फैसला इस बात पर निर्भर करता है कि आप ड्राइविंग एक्सपीरिएंस और यूरोपीयन बिल्ड को प्राथमिकता देते हैं या सेफटी, भरोसेमंदता और कम रख-रखाव को. स्कोडा रैपिड अक्सर तेज और मजेदार ड्राइविंग के लिए पसंद की जाती है, जबकि टोयोटा यारिस अपनी सेफटी और आरामदायक सवारी के कारण परिवारों का भरोसेमंद ऑप्शन बनती है.

 दोनों कार का प्रदर्शन और इंजन

स्कोडा रैपिड में 1.0-लीटर TSI टर्बो पेट्रोल इंजन (110 PS, 175 Nm) है, जो तेज और उत्साही ड्राइविंग एक्सपीरिएंस देता है. ये उन लोगों के लिए बेहतर है जो ड्राइविंग का मजा लेना पसंद करते हैं. वहीं, टोयोटा यारिस में 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन (107 PS, 140 Nm) है, जो आरामदायक और स्थिर ड्राइविंग पर ध्यान देता है. इसलिए, अगर आप शहर में आराम से यात्रा करना चाहते हैं तो यारिस बेहतर ऑप्शन है.

 सुरक्षा और भरोसेमंदता

सुरक्षा के मामले में टोयोटा यारिस का फायदा ज्यादा है. इसमें 7 एयरबैग्स (घुटने का एयरबैग भी शामिल), ABS, EBD, ESP और सभी पहियों पर डिस्क ब्रेक जैसी सुविधाएं हैं. स्कोडा रैपिड भी मजबूत बिल्ड (4-स्टार GNCAP) और डुअल एयरबैग्स के साथ आती है, लेकिन यारिस की सेफटी सुविधाएं ज्यादा अच्छी हैं. इसलिए, परिवार के लिए सुरक्षा की दृष्टि से यारिस ज्यादा भरोसेमंद है.

 आराम और केबिन

टोयोटा यारिस अपने शांत और आरामदायक केबिन के लिए जानी जाती है. इसमें शोर कम करने वाली तकनीक, कम वाइब्रेशन और पिछली सीट पर AC वेंट्स जैसी सुविधाएं हैं. हालांकि लंबी कद वाले लोगों के लिए रियर हेडरूम थोड़ा टाइट हो सकता है. स्कोडा रैपिड का इंटीरियर बड़ा और रियर लेगरूम अच्छा है, लेकिन इसका डिजाइन थोड़ा पुराना लगता है. इस लिहाज से परिवार की सवारी के लिए यारिस बेहतर है.

मेंटेनेंस और रिसेल वैल्यू

टोयोटा यारिस कम रख-रखाव लागत और भरोसेमंदता के कारण लंबी अवधि में फायदे वाली कार है. स्कोडा रैपिड की मेंटेनेंस लागत थोड़ी ज्यादा होती है और कभी-कभी रिपेयर महंगे हो सकते हैं. शुरुआती कीमत में रैपिड अच्छा ऑप्शन है, लेकिन लॉन्ग-टर्म के लिए यारिस बेहतर साबित होती है.

 कीमत और मूल्य

स्कोडा रैपिड कीमत में अपेक्षाकृत किफायती है और प्रदर्शन तथा बिल्ड क्वालिटी का अच्छा संतुलन देती है. इसकी कीमत 6.99  लाख है. टोयोटा यारिस प्रीमियम कीमत पर आती है, लेकिन सुरक्षा और फीचर्स के हिसाब से ये सही ठहराई जाती है. इसकी कीमत 8.76 लाख है.

अगर आप ड्राइविंग का मजा लेना पसंद करते हैं, पावरफुल टर्बो इंजन चाहते हैं और यूरोपीयन बिल्ड पसंद है, तो स्कोडा रैपिड आपके लिए बेहतर ऑप्शन है. वहीं, अगर आपकी प्राथमिकता सुरक्षा (7 एयरबैग), भरोसेमंदता, कम रख-रखाव और आरामदायक, शांत केबिन है, तो टोयोटा यारिस परिवार के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है.

 

