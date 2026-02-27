Galaxy S26 Series: गैलेक्सी S26 सीरीज का धमाकेदार AI, सभी काम होंगे मिंटो में, खाना भी खुद से होगा ऑर्डर

Galaxy S26 Series: टेक्नोलॉजी इवेंट Galaxy Unpacked 2026 में Samsung ने अपने नए स्मार्टफोन्स के साथ एक अलग दिशा दिखाई. कंपनी ने Galaxy S26 Series को सिर्फ एक नया फोन नहीं, बल्कि ‘Agentic AI Phone’ के रूप में पेश किया. इसका मतलब है कि ये फोन केवल आपके आदेश मानने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि खुद आगे बढ़कर आपके रोजमर्रा के कामों में मदद करेगा.

नई सीरीज का मकसद ये है कि यूजर को छोटे-छोटे कामों के लिए बार-बार अलग-अलग ऐप खोलने की जरूरत न पड़े. फोन खुद ही कई स्टेप वाले काम पूरे कर सके.

रोजमर्रा के कामों में AI की मदद

Galaxy S26 सीरीज में Google का AI सिस्टम Google Gemini जोड़ा गया है. ये एक बाहरी AI एजेंट है, जो फोन के साथ मिलकर काम करता है. अगर आप साइड बटन को थोड़ी देर दबाते हैं, तो Gemini एक्टिव हो जाता है. इसके बाद आप उसे कोई काम बता सकते हैं- जैसे खाना ऑर्डर करना, ग्रोसरी मंगाना या कैब बुक करना. ये एक साथ कई स्टेप्स को खुद संभाल सकता है. इस दौरान आप फोन पर अपना दूसरा काम भी करते रह सकते हैं.

सबसे खास बात ये है कि ये सिस्टम बैकग्राउंड में काम करता है और नोटिफिकेशन के जरिए आपको उसकी प्रगति की जानकारी देता रहता है. अगर आप चाहें तो बीच में प्रक्रिया रोक भी सकते हैं. जानकारी के अनुसार, ये सुविधा Google Pixel 10 सीरीज में भी बीटा वर्जन के रूप में उपलब्ध कराई जाएगी.

प्राइवेसी और सुरक्षा पर ध्यान

AI के बढ़ते इस्तेमाल के साथ डेटा सुरक्षा एक अहम सवाल बन जाता है. कंपनी का कहना है कि ये सिस्टम तभी काम शुरू करता है जब यूजर खुद आदेश देता है. काम पूरा होते ही यह प्रक्रिया रुक जाती है.

Gemini ऐप्स को एक सेफ वर्चुअल विंडो में चलाता है. इसका मतलब है कि उसे केवल उतनी ही जानकारी मिलती है, जितनी उस काम के लिए जरूरी है. आपके बाकी निजी डेटा तक उसकी पहुंच नहीं होती.

सर्कल टू सर्च और स्कैम डिटेक्शन में सुधार

Circle to Search फीचर को भी और बेहतर बनाया गया है. अब यूजर स्क्रीन पर एक साथ कई चीजों को चुनकर सर्च कर सकते हैं. इससे जानकारी ढूंढना आसान हो जाता है.

इसके अलावा, Samsung के फोन ऐप में नया Scam Detection फीचर जोड़ा गया है. ये ऑन-डिवाइस Gemini मॉडल की मदद से लाइव कॉल के दौरान अनजान नंबरों की पहचान करता है. अगर सिस्टम को कोई संदिग्ध कॉल लगती है, तो ये ऑडियो और वाइब्रेशन अलर्ट देकर यूजर को सावधान करता है.

Perplexity AI का ऑप्शन

इस बार Samsung ने एक और AI ऑप्शन भी जोड़ा है. Perplexity AI को एक वैकल्पिक AI एजेंट के रूप में शामिल किया गया है. यूजर चाहें तो इसे अपनी पसंद का सर्च और जानकारी देने वाला सहायक बना सकते हैं. सिर्फ एक बटन दबाकर या वॉइस कमांड देकर सवाल पूछा जा सकता है और जवाब पाया जा सकता है.

नई Galaxy S26 सीरीज ये दिखाती है कि स्मार्टफोन अब केवल ऐप चलाने का साधन नहीं रह गया है. AI की मदद से ये यूजर के कामों को समझकर उन्हें आसान बनाने की दिशा में बढ़ रहा है. आने वाले समय में ये देखना दिलचस्प होगा कि ऐसे AI फीचर्स रोजमर्रा की जिंदगी में कितना बदलाव लाते हैं.