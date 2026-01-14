Home > टेक - ऑटो > Flipkart Iphone 17 sale: एप्पल लवर्स की हुई मौज, रिपब्लिक डे सेल में सस्ते में मिल रहा iPhone 17, जानें दाम

Flipkart Iphone 17 sale: एप्पल लवर्स की हुई मौज, रिपब्लिक डे सेल में सस्ते में मिल रहा iPhone 17, जानें दाम

Flipkart Iphone 17 sale: जिन लोगों को फोन लेना है और काफी टाइम से वो सेल का इंतजार कर रहे हैं. उनके लिए खुशखबरी है कि रिपब्लिक डे सेल जल्द आ रही है. ऐसे में iPhone 17 का दाम काफी कम होने वाला है. आइए जानते हैं फोन का दाम-

By: sanskritij jaipuria | Published: January 14, 2026 1:28:29 PM IST

iphone 17
iphone 17


Flipkart Iphone 17 sale: फ्लिपकार्ट की रिपब्लिक डे सेल 17 जनवरी से शुरू होने जा रही है. हालांकि, कई ऑफर्स सेल से पहले ही लाइव कर दिए गए हैं. इन्हीं शुरुआती ऑफर्स में सबसे ज्यादा ध्यान खींच रहा है Apple का नया स्मार्टफोन iPhone 17, जो अब पहले से कम कीमत पर उपलब्ध है.

 iPhone 17 की कीमत में गिरावट

फ्लिपकार्ट पर iPhone 17 की शुरुआती कीमत घटाकर करीब 74,990 रुपये कर दी गई है. इस कीमत में सीधे डिस्काउंट, एक्सचेंज ऑफर और कुछ चुनिंदा बैंक कार्ड पर अतिरिक्त लाभ शामिल हैं. ग्राहक अपनी पसंद के अनुसार लैवेंडर, मिस्ट ब्लू, सेज ग्रीन, व्हाइट और ब्लैक जैसे रंगों में फोन खरीद सकते हैं.

लॉन्च के समय 256GB वेरिएंट की कीमत लगभग 82,900 रुपये रखी गई थी. Apple ने iPhone 17 को सितंबर 2025 में भारत समेत वैश्विक बाजार में पेश किया था. ऐसे में मौजूदा कीमत को एक बड़ी कटौती माना जा रहा है.

 iPhone 17 के फीचर्स  

iPhone 17 में 6.3 इंच का बड़ा सुपर रेटिना XDR OLED डिस्प्ले दिया गया है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ आता है. फोन की मजबूती के लिए इसमें Ceramic Shield 2 का इस्तेमाल किया गया है.

डिस्प्ले की ब्राइटनेस 3,000 निट्स तक जा सकती है, जिससे तेज धूप में भी स्क्रीन साफ दिखाई देती है. पिछले मॉडल iPhone 16 के 6.1 इंच डिस्प्ले और 60Hz रिफ्रेश रेट की तुलना में ये एक साफ अपग्रेड माना जा रहा है.

फोन को IP68 रेटिंग मिली है, जिससे ये पानी और धूल से काफी हद तक सेफ रहता है. परफॉर्मेंस के लिए इसमें A19 चिप दी गई है, जिसमें 16-कोर न्यूरल इंजन मौजूद है. कंपनी के अनुसार ये प्रोसेसर पिछले मॉडल की तुलना में लगभग 40 प्रतिशत बेहतर CPU परफॉर्मेंस देता है.

 कैमरा और फोटोग्राफी

फोटोग्राफी के लिए iPhone 17 में पीछे की तरफ डुअल कैमरा सेटअप दिया गया है. दोनों कैमरे 48 मेगापिक्सल के हैं, जिनमें एक मेन कैमरा और एक अल्ट्रा-वाइड लेंस शामिल है.

सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए फ्रंट में 18 मेगापिक्सल का सेंटर स्टेज कैमरा मिलता है, जो पहले सिर्फ प्रो सीरीज में देखने को मिलता था.

 फ्लिपकार्ट प्लस और ब्लैक मेंबर्स को पहले मौका

फ्लिपकार्ट की रिपब्लिक डे सेल 17 जनवरी से सभी ग्राहकों के लिए खुलेगी. वहीं, फ्लिपकार्ट प्लस और ब्लैक मेंबरशिप वाले यूजर्स को एक दिन पहले ही ऑफर्स का फायदा मिल सकता है.

इसके अलावा, HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड से भुगतान करने पर अतिरिक्त 10 प्रतिशत तक की तुरंत छूट और आसान EMI ऑप्शन भी दिए जा रहे हैं. इससे iPhone 17 को खरीदना कई लोगों के लिए और भी आसान हो सकता है.

Tags: Flipkart iPhone 17 saleFlipkart Republic Day Sale 2026iPhone 17 price drop IndiaiPhone 17 Pro discount Flipkart
Flipkart Iphone 17 sale: एप्पल लवर्स की हुई मौज, रिपब्लिक डे सेल में सस्ते में मिल रहा iPhone 17, जानें दाम

