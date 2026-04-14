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टूटेगा सचिन तेंडुलकर का रिकॉर्ड, टीम इंडिया में वैभव सूर्यवंशी की डेब्यू डेट आई सामने! इस टीम के साथ होगा पहला मैच

Vaibhav Sooryavanshi In IPL: वैभव सूर्यवंशी ने विस्फोटक बल्लेबाजी से सभी का ध्यान खींचा है. सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ एक मैच को छोड़कर उन्होंने हर मुकाबले में प्रभावी शुरुआत की है.

By: Shubahm Srivastava | Published: April 14, 2026 3:42:19 PM IST

वैभव सूर्यवंशी
वैभव सूर्यवंशी


Vaibhav Sooryavanshi Team India Debut: वैभव सूर्यवंशी तेजी से भारतीय क्रिकेट में एक बड़ा नाम बनते जा रहे हैं. पिछले साल इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में डेब्यू करने के बाद से उन्होंने लगातार शानदार प्रदर्शन किया है. उन्होंने न सिर्फ IPL बल्कि अंडर-19 और घरेलू क्रिकेट में भी अपनी प्रतिभा साबित की है. IPL 2026 में भी उनका प्रदर्शन आक्रामक रहा है और उन्होंने अपनी टीम को कई मुकाबलों में मजबूत शुरुआत दिलाई है.

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IPL 2026 में शानदार फॉर्म

IPL 2026 के दौरान वैभव सूर्यवंशी (Vaibhav Suryavanshi) ने विस्फोटक बल्लेबाजी से सभी का ध्यान खींचा है. सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ एक मैच को छोड़कर उन्होंने हर मुकाबले में प्रभावी शुरुआत की है. उनकी बल्लेबाजी शैली तेज और आक्रामक है, जो टी20 फॉर्मेट के लिए बेहद उपयुक्त मानी जाती है. उनकी यही क्षमता उन्हें राष्ट्रीय टीम के करीब ला रही है.

आयरलैंड दौरे से मिल सकता मौका

भारतीय टीम जून में आयरलैंड दौरे पर जाएगी, जहां 26 और 28 जून को दो टी20 मैच खेले जाएंगे. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, चयनकर्ताओं ने वैभव सूर्यवंशी को इस दौरे के लिए शॉर्टलिस्ट किया है. अब वे 15 साल के हो चुके हैं, जो इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने की न्यूनतम उम्र है. ऐसे में उनका चयन लगभग तय माना जा रहा है.

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रिकॉर्ड तोड़ने का सुनहरा मौका

अगर वैभव सूर्यवंशी को टीम इंडिया में डेब्यू का मौका मिलता है, तो वह इतिहास रच सकते हैं. वह भारत के लिए सबसे कम उम्र में इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने वाले खिलाड़ी बन सकते हैं. फिलहाल यह रिकॉर्ड सचिन तेंडुलकर (Sachin Tendulkar) के नाम है. उनकी आक्रामक शैली और आत्मविश्वास उन्हें इस उपलब्धि के करीब ले जा रहे हैं, जिससे भारतीय क्रिकेट को एक नया सितारा मिल सकता है.

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Tags: ind vs ireland 2026 squadIndia tour of irelandINDIAN CRICKET TEAMIPL 2026Vaibhav Sooryavanshi
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