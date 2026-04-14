कप्तान सूर्यकुमार पर मंडराया बड़ा संकट, कोच ने भी छोड़ा साथ! वर्ल्ड कप जीतने के बाद भी हो सकते हैं टीम से बाहर

Suryakumar Yadav Captaincy: भारतीय टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने अपनी अगुवाई में टीम को 2026 टी20 वर्ल्ड कप जिताया और खिताब डिफेंड कराया. इसके बावजूद उनकी टीम में जगह को लेकर सवाल उठने लगे हैं. उनकी बल्लेबाजी में निरंतरता की कमी को देखते हुए यह चर्चा तेज है कि क्या वह 2028 तक टीम में बने रह पाएंगे.

फॉर्म पर उठ रहे सवाल

सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) के लिए 2025 का साल बेहद निराशाजनक रहा, जहां उनका स्ट्राइक रेट 120 से नीचे चला गया और वे एक भी अर्धशतक नहीं बना सके. हालांकि 2026 में उन्होंने वापसी करते हुए 160 से ज्यादा के स्ट्राइक रेट से रन बनाए और चार अर्धशतक भी जड़े. इसके बावजूद उनके प्रदर्शन में उतार-चढ़ाव जारी रहा.

वर्ल्ड कप में चमके, IPL में फीके

ICC Men’s T20 World Cup 2026 में सूर्यकुमार ने 242 रन बनाकर भारत की जीत में अहम भूमिका निभाई. उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन अमेरिका के खिलाफ 84* रन रहा. लेकिन इसके बाद उनका फॉर्म गिर गया. IPL 2026 में भी वे लय में नहीं दिखे और शुरुआती मैचों में सिर्फ 106 रन ही बना सके.

यूके दौरा बनेगा टर्निंग पॉइंट

आगामी यूके दौरा सूर्यकुमार के करियर के लिए बेहद अहम माना जा रहा है. आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ होने वाली सीरीज में उनका प्रदर्शन तय करेगा कि वह आगे भी टीम की कप्तानी और प्लेइंग इलेवन में बने रहेंगे या नहीं. चयनकर्ता उनके प्रदर्शन पर कड़ी नजर बनाए हुए हैं.

2028 ओलंपिक और भविष्य की चुनौती

2028 लॉस एंजिल्स ओलंपिक और टी20 वर्ल्ड कप को लेकर भी सूर्यकुमार की भूमिका पर सवाल हैं. मुख्य कोच गौतम गंभीर (Gautam Gambhir) अभी भी उन पर भरोसा जता रहे हैं, लेकिन चयन समिति और उम्र (लगभग 38 वर्ष) को देखते हुए फैसला प्रदर्शन के आधार पर ही होगा. आने वाले महीनों में उनका करियर नई दिशा ले सकता है.