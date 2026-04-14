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संजू सैमसन का जलवा! ICC प्लेयर ऑफ द मंथ जीतकर रचा इतिहास; रेस में इस भारतीय खिलाड़ी को पछाड़ा

Sanju Samson News: ICC पुरुष टी20 विश्व कप 2026 के दौरान संजू सैमसन ने सबसे बेहतरीन बल्लेबाजी की.

By: Shubahm Srivastava | Published: April 14, 2026 6:04:57 PM IST

ICC में संजू सैमसन का जलवा
ICC में संजू सैमसन का जलवा


ICC Player of the Month 2026 : भारतीय विकेटकीपर-बल्लेबाज संजू सैमसन  को मार्च महीने के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है. यह उनके करियर का पहला ऐसा अवॉर्ड है, जो उनके शानदार प्रदर्शन का प्रमाण है. उन्होंने यह सम्मान अपने दमदार खेल के दम पर हासिल किया और भारत की ऐतिहासिक जीत में अहम भूमिका निभाई.

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टी20 वर्ल्ड कप में शानदार प्रदर्शन

ICC Men’s T20 World Cup 2026 के दौरान संजू सैमसन (Sanju Samson) ने बेहतरीन बल्लेबाजी की. उन्होंने 5 मैचों में 80.2 की औसत से कुल 321 रन बनाए. खासतौर पर फाइनल मुकाबले में न्यूजीलैंड के खिलाफ 46 गेंदों में 89 रन की शानदार पारी खेलकर भारत को लगातार दूसरी बार चैंपियन बनाने में अहम योगदान दिया.

बेंच से स्टार बनने तक का सफर

टूर्नामेंट की शुरुआत में सैमसन प्लेइंग इलेवन का हिस्सा नहीं थे. लेकिन चेन्नई में जिम्बाब्वे के खिलाफ सुपर-8 मुकाबले में मौका मिलने के बाद उन्होंने खुद को साबित कर दिया. इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और टूर्नामेंट के सबसे प्रभावशाली खिलाड़ियों में शामिल हो गए.

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बड़े खिलाड़ियों को पछाड़ा

सैमसन ने इसे बढ़ाकर जसप्रीत बुमराह और दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाज कॉनर एस्टरहुइज़न को पीछे छोड़ दिया. इससे पहले के महीनों में यह बढ़ाकर साइमन हार्मर, मिशेल स्टार्क, डेरिल मिशेल और साहिबज़ादा फरहान को मिल चुका है.

महिला वर्ग में अमेलिया केर का दबदबा

महिला वर्ग में यह प्रेरित अमेलिया केर को मिला. उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की बेथ मूनी और दक्षिण अफ्रीका की अयाबोंगा खाका को पछाड़ा. मार्च में उन्होंने 4 वनडे में 18 विकेट और 176 रन बनाए. जिम्बाब्वे के खिलाफ एक मैच में 7 विकेट लेकर उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया, वहीं टी20 सीरीज में भी ऑलराउंड खेल दिखाया.

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Tags: ICCICC Player of the Month AwardJasprit Bumrahsanju samsonT20 WORLD CUP 2026
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