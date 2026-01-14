Home > क्रिकेट > IND vs NZ: वॉशिंगटन सुंदर बाहर, इस खिलाड़ी को मिला मौका; दूसरे वनडे में ऐसी है टीम इंडिया की प्लेइंग 11

IND Vs NZ 2nd ODI Predicted 11: भारत और न्यूजीलैंड के बीच सीरीज का दूसरा वनडे राजकोट में खेला जा रहा है. टॉस हो चुका है. न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है. टॉस के बाद दोनों टीमों के कप्तानों ने अपनी-अपनी प्लेइंग इलेवन की घोषणा की है.

By: Mohammad Nematullah | Last Updated: January 14, 2026 1:30:32 PM IST

IND Vs NZ 2nd ODI Predicted 11: भारत और न्यूजीलैंड के बीच सीरीज का दूसरा वनडे राजकोट में खेला जा रहा है. टॉस हो चुका है. न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है. टॉस के बाद दोनों टीमों के कप्तानों ने अपनी-अपनी प्लेइंग इलेवन की घोषणा की है. दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन में एक-एक बदलाव किया गया है. भारतीय टीम में यह बदलाव पहले से ही तय था, क्योंकि वाशिंगटन सुंदर चोट के कारण सीरीज से बाहर हो गए थे.

यह खिलाड़ी न्यूजीलैंड के लिए डेब्यू करेगा

यह राजकोट के निरंजन शाह स्टेडियम में भारत का 5वां वनडे मैच है. हालांकि यह पहली बार है जब ये दोनों टीमें इस मैदान पर एक-दूसरे का सामना कर रही है. न्यूजीलैंड ने राजकोट वनडे में लेफ्ट-आर्म स्पिनर जेडन लेनोक्स को डेब्यू का मौका दिया है. लेनोक्स को आदित्य अशोक की जगह प्लेइंग इलेवन में शामिल किया गया है.

आयुष बडोनी नहीं, नीतीश रेड्डी को प्लेइंग इलेवन में मौका मिला

भारतीय टीम की बात करें तो जैसा कि उम्मीद थी, वाशिंगटन सुंदर इस मैच का हिस्सा नहीं है. वह पहले ही चोट के कारण सीरीज से बाहर हो गए थे. सुंदर वडोदरा में पहले वनडे के दौरान चोटिल हो गए थे. उनकी जगह आयुष बडोनी को टीम में शामिल किया गया था, लेकिन उन्हें डेब्यू कराने के बजाय, भारतीय टीम मैनेजमेंट ने ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी को खिलाने का फैसला किया है. नीतीश रेड्डी पहले से ही वनडे सीरीज के लिए चुनी गई भारतीय टीम का हिस्सा थे.

दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन इस प्रकार है

भारत: शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, नीतीश कुमार रेड्डी, रवींद्र जडेजा, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा

न्यूजीलैंड: डेवोन कॉनवे, हेनरी निकोल्स, विल यंग, ​​डेरिल मिशेल, मिशेल हे, ग्लेन फिलिप्स, माइकल ब्रेसवेल (कप्तान), क्रिश्चियन क्लार्क, काइल जैमीसन, जैक फॉक्स, जेडन लेनोक्स

भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहला वनडे वडोदरा में खेला गया था, जिसे टीम इंडिया ने 4 विकेट से जीतकर सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली थी.

