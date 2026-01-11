Home > क्रिकेट > Ind vs NZ 1st ODI: वडोदरा में शुरू होगा महासंग्राम! शतकवीर जायसवाल होंगे बाहर? जानें पहले वनडे की संभावित प्लेइंग-11, कब-कहां देखें मैच और पूरी डिटेल

IND vs NZ: वडोदरा में शुरू होगा वनडे का रोमांच! रोहित-विराट की वापसी और कप्तान गिल की अग्निपरीक्षा. जानें कब-कहाँ देखें लाइव मैच और क्या होगी भारत की प्लेइंग XI?

By: Shivani Singh | Last Updated: January 11, 2026 11:48:54 AM IST

भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का आगाज़ आज वडोदरा से होने जा रहा है. इस सीरीज में रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे दिग्गज खिलाड़ियों की वापसी हो रही है. माना जा रहा है कि इस साल जुलाई तक ये दोनों आखिरी बार नीली जर्सी में नज़र आ सकते हैं, क्योंकि टी20 वर्ल्ड कप और आईपीएल से पहले भारत की यह आखिरी वनडे सीरीज है.

वहीं यह सीरीज शुभमन गिल के लिए भी बेहद अहम है. टी20 वर्ल्ड कप टीम से बाहर होने के बाद 25 वर्षीय गिल अब वनडे टीम के कप्तान के तौर पर दिखेंगे.

नेट प्रैक्टिस में रोहित-विराट ने जमकर बहाया पसीना

मैच से एक दिन पहले शनिवार की शाम रोहित और विराट ने नेट्स में लगभग डेढ़ घंटा बिताया. आपको बताते चलें कि दोनों दिग्गज खिलाडियों ने हाल ही में विजय हजारे ट्रॉफी में दो-दो मैच खेले हैं और शतक भी लगाएं हैं ऐसे में रो-को का मनोबल ऊंचा होगा वहीं न्यूजीलैंड खिलाफ मैच से पहले अभ्यास के दौरान उन्होंने भारतीय तेज गेंदबाजों, स्पिनरों और थ्रो-डाउन स्पेशलिस्ट का सामना किया.

विजय हज़ारे में रो-को का शतक

विजय हजारे ट्रॉफी में 77 और 131 रनों की पारियां खेलने के बाद विराट कोहली काफी अच्छी लय में दिखे. नेट्स में कुछ गेंदों पर असमान उछाल ने उन्हें चुनौती भी दी, लेकिन उन्होंने जमकर शॉट्स लगाए. वहीं श्रेयस अय्यर, ऋषभ पंत और मोहम्मद सिराज इस अभ्यास सत्र का हिस्सा नहीं थे, क्योंकि उन्होंने गुरुवार को ही अपनी घरेलू टीमों के लिए मैच खेला था.

जायसवाल की जगह पर सस्पेंस

संभावित प्लेइंग इलेवन की बात करें तो यशस्वी जायसवाल को बाहर बैठना पड़ सकता है. हालांकि उन्होंने अपनी पिछली पारी में शतक जड़ा था, लेकिन टीम मिडिल ऑर्डर को मजबूत करने के लिए केएल राहुल और ऋषभ पंत दोनों को मौका दे सकती है. ऐसे में शुभमन गिल के साथ रोहित शर्मा ओपनिंग कर सकते हैं.

भारत बनाम न्यूजीलैंड वनडे हेड-टू-हेड

भारत और न्यूजीलैंड की हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें तो दोनों टीमों ने साथ में कुल मैच 120 मैच खेले हैं जिसमें भारत का पलड़ा भारी रहा है. भारत ने 62 मैच जीता है वहीं न्यूजीलैंड ने 50 मुकाबले जीते हैं. जिसमें 7 मैच बेनतीजा रहा है और एक मैच टाई रहा है.

आज के मुकाबले में दोनों टीमों संभावित प्लेइंग 11

भारत की संभावित प्लेइंग XI  
रोहित शर्मा, शुभमन गिल (कप्तान), विराट कोहली, श्रेयस अय्यर (उप-कप्तान), केएल राहुल, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), रवींद्र जडेजा, वॉशिंगटन सुंदर, हर्षित राणा, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह शामिल हो सकते हैं.

न्यूजीलैंड की संभावित प्लेइंग XI

डेवोन कॉनवे (विकेटकीपर), विल यंग, ​​हेनरी निकोल्स, डेरिल मिशेल, ग्लेन फिलिप्स, माइकल ब्रेसवेल (कप्तान), जोश क्लार्कसन, क्रिस्टियन क्लार्क, काइल जैमीसन, आदित्य अशोक, माइकल रे।

मैच कब और कहां देखें?

भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहला वनडे रविवार दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा. इसका सीधा प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर किया जाएगा, जबकि लाइव स्ट्रीमिंग JioHotstar ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध होगी.

दोनों टीमें:

भारत: शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल, श्रेयस अय्यर, वाशिंगटन सुंदर, रवींद्र जडेजा, मोहम्मद सिराज, हर्षित राणा, प्रसिद्ध कृष्णा, कुलदीप यादव, ऋषभ पंत, नीतीश कुमार रेड्डी, अर्शदीप सिंह, यशस्वी जायसवाल.

न्यूजीलैंड: माइकल ब्रेसवेल (कप्तान), आदि अशोक, क्रिस्टियन क्लार्क, जोश क्लार्कसन, डेवोन कॉनवे, जैक फाउल्क्स, मिच हे, काइल जैमीसन, निक केली, जेडन लेनोक्स, डेरिल मिशेल, हेनरी निकोल्स, ग्लेन फिलिप्स, माइकल रे, विल यंग.

