IND vs NZ 1st ODI: पंत वनडे सीरीज से हुए बाहर, इस खिलाड़ी की चमकी किस्मत! आज न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे में मचाएगा तहलका?

न्यूजीलैंड के खिलाफ अहम वनडे सीरीज़ से पहले टीम इंडिया को बड़ा झटका लगा है. वडोदरा में प्रैक्टिस के दौरान गेंद लगने से पंत चोटिल हो गए हैं. जिसके बाद डॉक्टरों ने उन्हें आराम करने की सलाह दी है जिसका मतलब है कि आज न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाली पहले वनडे मैच में खेलते हुए नहीं दिखेंगे. अगर पंत चोट से जल्दी नहीं उबर पाए तो हो सकता है वो पूरा वनडे सीरीज में ही नहीं खेल पाएं. हालांकि अभी तक इसकी कोई आधिकारिक पुष्टी नहीं हुई है कि पंत खेलेंगे या नहीं. उनकी गैरमौजूदगी ने एक बार फिर भारतीय टीम की तैयारियों और पंत की फिटनेस पर सवाल खड़े कर दिए हैं. यह झटका न सिर्फ पंत के लिए व्यक्तिगत रूप से महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जो पहले से ही एक गंभीर सड़क दुर्घटना और हाल की चोटों से उबर रहे हैं, बल्कि भारतीय टीम के संतुलन के लिहाज़ से भी यह बड़ा झटका है.

आज से शुरू होगा IND vs NZ मुकाबला

वनडे सीरीज़ आज 11 जनवरी को वडोदरा में शुरू होगी. पंत शनिवार दोपहर को VCA स्टेडियम में प्रैक्टिस के दौरान गेंद लगने से घायल हो गए थे. ऋषभ पंत वनडे टीम में दूसरे विकेटकीपर हैं, जबकि केएल राहुल पहली पसंद हैं.हलांकी ऋषभ पंत के रिप्लेसमेंट के तौर पर ध्रुव जुरेल को मौका मिला है और इसकी आधिकारिक घोषणा भी कर दी गई है.

पंत को किस तरह की चोट लगी?

ऋषभ पंत को वडोदरा में प्रैक्टिस के दौरान ‘साइड स्ट्रेन’ (Oblique Muscle Tear) हुआ है, जिसके कारण वे पूरी वनडे सीरीज से बाहर हो गए हैं. पंत को शनिवार दोपहर BCA स्टेडियम में बल्लेबाजी के अभ्यास के दौरान अचानक पेट के दाहिने हिस्से में दर्द महसूस हुआ था.

आधिकारिक घोषणा जारी

पंत के रिप्लेसमेंट को लेकर आधिकारिक बयान जारी कर दिया गया है जिसमे बताया गया है की पंत को साइड स्ट्रेन’ हुआ है जिसकी वजह से वो वनडे सीरीज नहीं खेल पाएंगे और उनकी जगह ध्रुव जुरेल लेंगे इसके साथ ही अपडेटेड स्क्वाड भी जारी कर दिया गया है.

अपडेटेड टीम इंडिया वनडे स्क्वाड

शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (उपकप्तान), वाशिंगटन सुंदर, रवींद्र जडेजा, मोहम्मद सिराज, हर्षित राणा, प्रसिद्ध कृष्णा, कुलदीप यादव, नीतीश कुमार रेड्डी, अर्शदीप सिंह, यशस्वी जायसवाल और ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर)।

आज के मैच के बारे में जानकारी

भारत और न्यूज़ीलैंड के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज़ 11 जनवरी को शुरू होगी, जिसका पहला मैच वडोदरा के BCA स्टेडियम में खेला जाएगा। दोनों टीमें 2026 की शुरुआत जीत के साथ करना चाहेंगी, इसलिए यह पहला मैच बहुत अहम होगा. भारतीय टीम में कप्तान शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर की वापसी हो रही है, वहीं कीवी टीम में कुछ नए चेहरे शामिल हैं. सभी की नज़रें इन खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर होंगी. पहला IND बनाम NZ वनडे मैच दोपहर 1:30 बजे IST पर शुरू होगा, और टॉस दोपहर 1 बजे IST पर होगा।