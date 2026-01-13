Home > क्रिकेट > IND vs NZ 2nd ODI: भारत-न्यूजीलैंड के बीच कब है दूसरे वनडे मैच, कहां और कैसे देखें? यहां जानें- पिच और मौसम रिपोर्ट, संभावित प्लेइंग XI और हेड-टू-हेड

IND vs NZ 2nd ODI: भारत-न्यूजीलैंड के बीच कब है दूसरे वनडे मैच, कहां और कैसे देखें? यहां जानें- पिच और मौसम रिपोर्ट, संभावित प्लेइंग XI और हेड-टू-हेड

IND vs NZ 2nd ODI Match: भारत और न्यूजीलैंड के बीच दूसरा वनडे मैच बुधवार को राजकोट में होगा. रविवार को वडोदरा में खेले गए पहले वनडे में भारतीय टीम ने 4 विकेट से जीत हासिल की थी और सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है. दूसरा वनडे जीतकर भारतीय टीम सीरीज पर कब्जा करना चाहेगी.

By: Hasnain Alam | Published: January 13, 2026 3:17:15 PM IST

भारत बनाम न्यूजीलैंड दूसरा वनडे मैच डिटेल्स
भारत बनाम न्यूजीलैंड दूसरा वनडे मैच डिटेल्स


IND vs NZ 2nd ODI Date: भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेली जा रही तीन वनडे मैचों की सीरीज का दूसरा मुकाबला बुधवार को राजकोट में होगा. इसके लिए दोनों ही टीमें राजकोट पहुच चुकी हैं. साथ ही तैयारियों में भी लग गई है. हालांकि, राजकोट के निरंजन शाह स्टेडियम में भारतीय टीम का रिकॉर्ड अच्छा नही रहा है.

भारत ने यहां 4 वनडे मैच खेले हैं, जिसमें से तीन में हार का सामना करना पड़ा है. तीनों बार भारतीय टीम लक्ष्य का पीछा करने में नाकाम रही, जबकि एकमात्र मैच पहले बल्लेबाजी करते हुए मिली थी.

कैसी होगी राजकोट की पिच?

राजकोट की पिच को बल्लेबाजों का अच्छा माना जाता है और यहां पर जमकर रन बनते हैं. तेज गेंदबाजों को शुरुआत में थोड़ी मदद मिल सकती है, लेकिन जैसे-जैसे मैच आगे बढ़ता है, यह पूरी तरह बल्लेबाजों के अनुकूल हो जाती है.

इसके अलावा मैच के दूसरे हाफ में स्पिनरों को थोड़ी ग्रिप और टर्न मिल सकती है, लेकिन सपाट पिच पर उन्हें भी अपनी लाइन-लेंथ को काफी सटीक रखना होगा. यहां 7 वनडे मैच खेले गए हैं, जिनमें से 6 पहले बल्लेबाजी करने वाली और एक मैच बाद में बल्लेबाजी करने वाली टीमों ने जीते हैं.

राजकोट में कैसा रहेगा मौसम?

मैच वाले दिन राजकोट में मौसम साफ रहने की संभावना है. न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 27 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. मौसम में लगभग 60 प्रतिशत आर्द्रता और करीब 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की संभावना है.

कब और कहां देख सकते हैं मैच?

बता दें कि राजकोट वनडे दोपहर 1:30 से खेला जाएगा. वहीं टॉस 1 बजे होगा. दूसरा वनडे मैच आप स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर देख सकते हैं. वहीं मैच को जियो हॉटस्टार ऐप पर देख सकते हैं.

भारत और न्यूजीलैंड हेड-टू-हेड

गौरतलब है कि वनडे में दोनों टीमों के बीच 121 मुकाबले हुए हैं. इनमें से 63 में भारतीय टीम को जीत मिली है, जबकि 50 मैच न्यूजीलैंड की टीम ने जीते हैं. 1 मैच टाई रहा है और 7 मुकाबलों में कोई नतीजा नहीं निकला है.

कब है भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीसरा वनडे?

रविवार को वडोदरा में खेले गए पहले वनडे में भारतीय टीम ने 4 विकेट से जीत हासिल की थी और सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है. दूसरा वनडे जीतकर भारतीय टीम सीरीज पर कब्जा करना चाहेगी. वहीं न्यूजीलैंड की टीम मैच में जीत हासिल कर वापसी करना चाहेगी. 18 जनवरी को इंदौर के होल्कर स्टेडियम में अंतिम वनडे मैच खेला जाएगा.

भारत और न्यूजीलैंड की संभावित प्लेइंग इलेवन

भारत की संभावित प्लेइंग इलेवन- शुभमन गिल (कप्तान), श्रेयस अय्यर (उपकप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल (विकेटकीपर), रविंद्र जडेजा, मोहम्मद सिराज, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव और नितीश कुमार रेड्डी.

न्यूजीलैंड की संभावित प्लेइंग इलेवन- माइकल ब्रेसवेल (कप्तान), डेवोन कॉनवे, हेनरी निकोल्स, विल यंग, डेरिल मिचेल, ग्लेन फिलिप्स, मिचेल हे (विकेटकीपर), जैकरी फॉल्क्स, क्रर्स्टन क्लार्क, काइल जैमीसन और आदित्य अशोक.

