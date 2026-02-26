Home > क्रिकेट > Aakash Chopra: आकाश चोपड़ा का आलोचना से कमेंट्री बॉक्स तक का सफर; जानें क्यों इंडिया की स्ट्रैटेजी पर उठाए सवाल

Aakash Chopra News: आकाश चोपड़ा भारत के पूर्व अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर, मशहूर कमेंटेटर और क्रिकेट विश्लेषक हैं. उन्होंने 2003-04 में भारतीय टेस्ट टीम के लिए ओपनिंग बल्लेबाज़ के तौर पर खेला.

By: Shubahm Srivastava | Published: February 26, 2026 4:08:25 PM IST

Aakash Chopra on India Defeat: भारत के पूर्व क्रिकेटर आकाश चोपड़ा ने रविवार को ICC मेन्स T20 वर्ल्ड कप के सुपर एट्स स्टेज में साउथ अफ्रीका से 76 रन से हार के बाद भारत के टैक्टिकल अप्रोच और माइंडसेट पर चिंता जताई. अपने YouTube चैनल पर बात करते हुए, चोपड़ा ने भारत की स्ट्रैटेजी में अनिश्चितता पर ज़ोर दिया, खासकर यह देखते हुए कि कप्तान सूर्यकुमार यादव ने इशारा किया था कि टॉस हारने के बावजूद वह पहले बैटिंग करना पसंद करते. 

साउथ अफ्रीका ने अहमदाबाद में जीत हासिल करके ICC मेन्स T20 वर्ल्ड कप में भारत के 12 मैचों के बिना हारे रहने के सिलसिले को खत्म कर दिया.

आकाश चोपड़ा ने क्या कहा?

आकाश चोपड़ा ने कहा, “दूसरी बात जो मेरे दिमाग में आती है, वह यह है कि सूर्य से टॉस के समय पूछा गया था, हालांकि वह जीता नहीं, जो ठीक है, लेकिन वह पहले बैटिंग करना चाहता था, जिसका मतलब है कि उन्होंने चेज़ करने का मन नहीं बनाया था, और उनमें उतना कॉन्फिडेंस भी नहीं था.”

आकाश चोपड़ा की बातें बाइलेटरल सीरीज़ में भारत के टॉस के फैसलों और नॉकआउट या हाई-स्टेक्स ICC मैचों के दौरान उनके माइंडसेट के बीच एक अंतर को दिखाती हैं.

आकाश चोपड़ा ने स्ट्रैटेजी पर उठाए सवाल

टॉस हारने के बाद इंडिया को बॉलिंग करने के लिए कहा गया, और आकाश चोपड़ा ने गेम से पहले पसंदीदा स्ट्रैटेजी के बारे में उनकी क्लैरिटी की कमी पर सवाल उठाया. उन्होंने आगे बाइलेटरल सीरीज़ और हाई-प्रेशर ICC मैचों के बीच इंडिया के अप्रोच में इनकंसिस्टेंटिटी देखी.

उन्होंने आगे कहा, “मैं सोच रहा हूं, हम बाइलेटरल में टॉस जीतने के बाद पहले बॉलिंग क्यों करते हैं? जब साउथ अफ्रीका सामने आया, तो हमारा माइंडसेट था कि हमें पहले बैटिंग करनी चाहिए, कि हम प्रेशर में बैटिंग न करें, और इसके बजाय प्रेशर में बॉलिंग करें. अगर ऐसा है, तो बाइलेटरल में भी यही करें. मुझे नहीं लगता कि हम इसके लिए तैयार थे.”

भारत के क्वालीफाई करने में कई परेशानियां

साउथ अफ्रीका से 76 रन से हारने के साथ, इंडिया के सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई करने के चांस और भी कम हो गए हैं. टीम को T20 वर्ल्ड कप टाइटल डिफेंड करने की उम्मीदें बनाए रखने के लिए अपने बाकी दो मैच अच्छे नेट रन रेट के साथ जीतने होंगे.

कौन है आकाश चोपड़ा?

आकाश चोपड़ा भारत के पूर्व अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर, मशहूर कमेंटेटर और क्रिकेट विश्लेषक हैं. उन्होंने 2003-04 में भारतीय टेस्ट टीम के लिए ओपनिंग बल्लेबाज़ के तौर पर खेला. घरेलू क्रिकेट में वे दिल्ली और राजस्थान टीम का हिस्सा रहे. क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद वे हिंदी और अंग्रेज़ी कमेंट्री में लोकप्रिय चेहरा बने. उनका यूट्यूब चैनल भी काफी प्रसिद्ध है, जहाँ वे मैच विश्लेषण और क्रिकेट से जुड़े मुद्दों पर अपनी बेबाक राय रखते हैं.

