Vaishakh Amavasya 2026 date: वैशाख अमावस्या  कन्फ्यूजन खत्म! जानिए सही तारीख, स्नान-दान और पितरों का महत्व

पितरों के लिए क्यों खास है यह दिन?

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अमावस्या के दिन पितर पितृ लोक से धरती पर आते हैं. वे अपने वंशजों से तर्पण और पिंडदान की अपेक्षा रखते हैं. इसलिए इस दिन स्नान के बाद पितरों को जल अर्पित किया जाता है और उनका श्राद्ध किया जाता है, जिससे उन्हें शांति और मोक्ष मिलता है. अगर पितरों का तर्पण और श्राद्ध नहीं किया जाता है, तो पितृ दोष लगने की मान्यता है. इससे जीवन में कई परेशानियां जैसे काम में बाधा, बीमारी, मानसिक तनाव और पारिवारिक कलह हो सकते हैं. इसलिए वैशाख अमावस्या के दिन पिंडदान, दीपदान और तर्पण करना बेहद महत्वपूर्ण माना गया है.

वैशाख अमावस्या के दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:25 बजे से 5:09 बजे तक रहेगा. इस दौरान स्नान करना अत्यंत शुभ माना गया है. इसके बाद पूरे दिन दान-पुण्य किया जा सकता है. खासतौर पर जल, अन्न और वस्त्र का दान करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है और भगवान विष्णु की कृपा मिलती है.