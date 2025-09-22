Shardiya Navratri 2025: मां दुर्गा की कृपा पाने के लिए पहली बार व्रत करने पर ध्यान रखें ये बातें
Shardiya Navratri 2025: मां दुर्गा की कृपा पाने के लिए पहली बार व्रत करने पर ध्यान रखें ये बातें

Shardiya Navratri 2025: नवरात्रि का व्रत पहली बार रखने वाले व्यक्ति को शुद्ध मन, सात्विक भोजन और मां दुर्गा की आराधना करने से विशेष लाभ मिलते हैं. मां दुर्गा की पूजा करने से आपकी सारी मनोकामना पूर्ण होती है.

By: Shivi Bajpai | Published: September 22, 2025 6:22:00 AM IST

maa durga navratri 2025
maa durga navratri 2025

Shardiya Navratri 2025 Vrat: शारदीय नवरात्रि का पर्व मां दुर्गा के नौ रूपों की आराधना का पावन समय है. हर साल भक्त माता का आशीर्वाद पाने के लिए विधि-विधान से व्रत रखते हैं और मां की कृपा पाते हैं. अगर आप पहली बार नवरात्र का व्रत रखने जा रहे हैं तो आपको कुछ नियमों का पालन करना चाहिए. तो आइए जानते हैं नवरात्र का व्रत रखते समय किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए. इस बार 9 नहीं बल्कि 10 दिन की नवरात्रि होगी और ये बहुत ही शुभ संकेत लेकर आ रहा है. 

पहली बार नवरात्रि व्रत रखने के क्या है नियम

  • व्रत की शुरूआत घटस्थापना (कलश स्थापना) के साथ करें
  • मां दुर्गा के सामने व्रत का संकल्प करें और नियमों का पालन करते हुए मां की आराधना करें
  • नवरात्र के व्रत में केवल सात्विक आहार ही ग्रहण करें. तामसिक भोजन जैसे प्याज, लहसुन, मांस और मदिरा का सेवन बिल्कुल भी न करें. फल, व्रत का भोजन जैसे कुट्टू का आटा, सिंघाडे का आटा, साबूदाना और समा के चावल जैसी चीजों का सेवन करें.
  • व्रत के दौरान आप मानसिक और शारीरिक रूप से पवित्र रहने की कोशिश करें
  • रोज सुबह स्नान करने के बाद मां दुर्गा के समक्ष दीप प्रज्वलित करने से आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है.
  • मां दुर्गा की कृपा पाने के लिए मंत्रों का जप करें. दुर्गा सप्तशती, दुर्गा चालीसा या  ‘ॐ दुं दुर्गायै नमः’ मंत्र का जाप करें.
  • अखंड ज्योति (घी का दीपक) मां के समक्ष प्रज्वलित करना काफी शुभ माना जाता है.

Shardiya Navratri 2025: शारदीय नवरात्रि में कलश स्थापना के लिए मिट्टी का कलश क्यों माना जाता है शुभ?

व्रत तोड़ने के नियम 

  • अष्टमी या नवमी के दिन कन्या पूजन करके व्रत का समापन करें 
  • कन्याओं को भोजन कराकर उन्हें उपहार दें और उनका आशीर्वाद पाएं
  • अगर आप एक बार नवरात्र व्रत शुरू करते हैं तो बीच में न छोड़ें. पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ मां का व्रत पूरा करें.

Navratri Special: नवदुर्गा है स्त्री के जीवन के 9 रूप, छिपा है रहस्य, जानें हर देवी का महत्व

Shardiya Navratri 2025: मां दुर्गा की कृपा पाने के लिए पहली बार व्रत करने पर ध्यान रखें ये बातें

