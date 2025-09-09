Pitru Paksh 2025: श्राद्ध के ये 5 जरूरी नियम जानना है जरूरी, वरना हो सकता है भारी नुकसान

Pitru Paksh 2025: पितृ पक्ष का समय हिंदू धर्म में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। ये समय पूरी तरह से पितरों को समर्पित होता है। पितृ पक्ष के समय पितरों का तर्पण, श्राद्ध और पिंडदान जैसी क्रियाएं की जाती है। इस साल पितृ पक्ष की शुरूआत आश्विन माह की प्रतिपदा तिथि यानि 7 सिंतबर को हो चुकी है और सर्व पितृ अमावस्या 21 सिंतबर को समाप्त होगी।

श्राद्ध के 5 जरूरी नियम (Pitru Paksh 2025 Shradh Important Rules)