Home > धर्म > Pitru Paksh 2025: श्राद्ध के ये 5 जरूरी नियम जानना है जरूरी, वरना हो सकता है भारी नुकसान

Pitru Paksh 2025: श्राद्ध के ये 5 जरूरी नियम जानना है जरूरी, वरना हो सकता है भारी नुकसान

साल 2025 में 7 सितंबर को पितृ पक्ष की शुरूआत हो चुकी है और इसकी समाप्ति 21 सितंबर को होगी। ये समय पितरों को समर्पित होता है। इस सम लोग पितरों का श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान करते हैं, तो आइए जानते हैं कि इस वक्त आपको किन 5 बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए।

Published By: Shivi Bajpai
Published: September 9, 2025 14:55:00 IST

Pitru Paksh
Pitru Paksh

Pitru Paksh 2025: पितृ पक्ष का समय हिंदू धर्म में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। ये समय पूरी तरह से पितरों को समर्पित होता है। पितृ पक्ष के समय पितरों का तर्पण, श्राद्ध और पिंडदान जैसी क्रियाएं की जाती है। इस साल पितृ पक्ष की शुरूआत आश्विन माह की प्रतिपदा तिथि यानि 7 सिंतबर को हो चुकी है और सर्व पितृ अमावस्या 21 सिंतबर को समाप्त होगी।

श्राद्ध के 5 जरूरी नियम (Pitru Paksh 2025 Shradh Important Rules)

  • पितरों का श्राद्ध हमेशा अपराह्न के समय करना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार दोपहर के समय स्वामी पितृ देव माने जाते हैं. इस वजह से श्राद्ध कार्यक्रम हमेशा दोपहर के समय ही करने चाहिए।
  • धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पितरों का श्राद्ध करते समय अपना मुख हमेशा दक्षिण दिशा की ओर ही रखें और इसी दिशा में मुख करके बैठना चाहिए। इसका कारण यह है कि इस दिशा को पितृलोक की दिशा माना जाता है।
  • पितृ पक्ष से जुड़े काम सूर्यास्त के समय नहीं करने  चाहिए. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा करने से आपको श्राद्ध करने का फल नहीं मिलता है।  है कि इस दौरान किए श्राद्ध का फल नहीं मिलता है।
  • इस बात का भी ध्यान रखें की श्राद्ध हमेशा अपनी जमीन या अपने स्थान पर ही करें। दूसरों के घर जमीन पर श्राद्ध नहीं करना चाहिए। यदि स्वयं की भूमि पर श्राद्ध करना संभव न हो तो आप किसी तीर्थ स्थल, पवित्र नदी के पास, देवालय आदि में जाकर भी श्राद्ध कर्म कर सकते हैं।
  • श्राद्ध के भोजन के लिए ब्राह्मणों को श्रद्धा और आमंत्रित करें. आप कम से कम तीन ब्राह्मण को जरूर बुलाएं और सात्विक रूप से ब्राह्मणों के लिए भोजन तैयार करें।

काला धागा पैर में बिना पूछे बांधना बन सकता है आपके लिए मुसीबत, जानें इसकी वजह

Pitru Paksh 2025: पितृ पक्ष पर क्यों नहीं खरीदना चाहिए कोई नया सामान? जानें इसकी वजह

Tags: pitru paksh 2025Pitru Paksh RulesPitru Paksh Shradh
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

iPhone 17 आया! पुराने iPhone अब सस्ते-सस्ते!

September 9, 2025

सोशल मीडिया के ट्रेंड में जाने स्ट्रॉबेरी से दांत सफेद...

September 9, 2025

रोज-रोज वही खाना? इन क्रिएटिव एयर फ्रायर रेसिपीज को ट्राय...

September 9, 2025

स्वस्थ जीवनशैली के लिए ट्राई करें ये नो-ऑयल पूरी रेसिपी

September 8, 2025

कैंसर से लड़ने वाले सुपरफूड्स

September 8, 2025

इन 4 लोगों को घी से रहना चाहिए दूर

September 8, 2025
Pitru Paksh 2025: श्राद्ध के ये 5 जरूरी नियम जानना है जरूरी, वरना हो सकता है भारी नुकसान

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Pitru Paksh 2025: श्राद्ध के ये 5 जरूरी नियम जानना है जरूरी, वरना हो सकता है भारी नुकसान

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Pitru Paksh 2025: श्राद्ध के ये 5 जरूरी नियम जानना है जरूरी, वरना हो सकता है भारी नुकसान
Pitru Paksh 2025: श्राद्ध के ये 5 जरूरी नियम जानना है जरूरी, वरना हो सकता है भारी नुकसान
Pitru Paksh 2025: श्राद्ध के ये 5 जरूरी नियम जानना है जरूरी, वरना हो सकता है भारी नुकसान
Pitru Paksh 2025: श्राद्ध के ये 5 जरूरी नियम जानना है जरूरी, वरना हो सकता है भारी नुकसान